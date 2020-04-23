ЗИНЧЕНКО: «У Испании и Германии не то поколение. С ними можно играть»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался по поводу переноса Евро-2020, а также поделился мнением о некоторых топ-сборных.

«Обидно, потому что сборная была на ходу. С другой стороны, травмировались Яремчук, Степаненко - ключевые игроки. За это время они наберут форму. Я уверен в этом, они уже восстанавливаются. Конечно, чем чаще мы встречаемся, выходим на поле, тем лучше мы играем. Чем больше будет сборов, тем нам лучше. На топ-сборных перенос Евро может не так сказаться».

«Там топ-игроки, они быстро наберут форму. А вот Украина строит игру от коллектива, и нам нужно время, которое мы проведем вместе».

«Однако с топ-сборными можно играть. Испания, Германия - у них сейчас не то поколение, и с ними как никогда можно играть. Если Украина в лучшей форме, то мы можем дать им бой».

«Испания далеко не та, которая выигрывала Евро и чемпионат мира. И нам в таких встречах нужно доказывать свой уровень», - считает Зинченко.