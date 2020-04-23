ЗИНЧЕНКО: «У Испании и Германии не то поколение. С ними можно играть»

Хавбек сборной Украины уверен, что команда может противостоять топ-командам

  • 23.04.2020 14:07
  • 617 просмотров
  • 3 комментария
ЗИНЧЕНКО: «У Испании и Германии не то поколение. С ними можно играть»
© ffu.ua

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался по поводу переноса Евро-2020, а также поделился мнением о некоторых топ-сборных.

«Обидно, потому что сборная была на ходу. С другой стороны, травмировались Яремчук, Степаненко - ключевые игроки. За это время они наберут форму. Я уверен в этом, они уже восстанавливаются. Конечно, чем чаще мы встречаемся, выходим на поле, тем лучше мы играем. Чем больше будет сборов, тем нам лучше. На топ-сборных перенос Евро может не так сказаться».

«Там топ-игроки, они быстро наберут форму. А вот Украина строит игру от коллектива, и нам нужно время, которое мы проведем вместе».

«Однако с топ-сборными можно играть. Испания, Германия - у них сейчас не то поколение, и с ними как никогда можно играть. Если Украина в лучшей форме, то мы можем дать им бой».

«Испания далеко не та, которая выигрывала Евро и чемпионат мира. И нам в таких встречах нужно доказывать свой уровень», - считает Зинченко.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.04.2020 14:53
    0
    Мы их не боимся. Они нас тоже...
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    dd dent
    online
      dd dent, 23.04.2020 14:42
    0
    Хорошо что настрой боевой что б не боялись играть с грандами у молодежи, неплохо было бы вся команда так думала, основания после встреч с Португалией есть уже
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 23.04.2020 14:18
    0
    Правильный настрой!!!!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.04.2020 14:53
    0
    Мы их не боимся. Они нас тоже...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.04.2020 14:42
    0
    Хорошо что настрой боевой что б не боялись играть с грандами у молодежи, неплохо было бы вся команда так думала, основания после встреч с Португалией есть уже
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 23.04.2020 14:18
    0
    Правильный настрой!!!!
    Ссылка
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