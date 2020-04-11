Наполи интересуется Миколенко и Поповым, известна схема выхода из карантина

Главные новости за 10-е апреля на Sport.ua

  • 11.04.2020 08:29
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Наполи интересуется Миколенко и Поповым, известна схема выхода из карантина
© fcdynamo.kiev.ua

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 10-е апреля.

1. Наполи интересуется Миколенко и Поповым. По трансферу Виталия Миколенко вскоре должны начаться официальные переговоры.

2. Фонсека не теряет надежду заполучить Коваленко. Экс-наставник «Шахтера» хочет видеть украинца в «Роме».

3. В мае – на работу. Премьер-министр опубликовал схему выхода из карантина. Планируется, что режим чрезвычайной ситуации продлится до начала мая.

4. Английский клуб нацелен на покупку вингера Динамо. Карлос Де Пена летом может перебраться на Туманный Альбион.

5. Талант Шахтера удивил техникой приема мяча. Видео набрало 2 млн просмотров. Михаил Мудрик не теряет времени зря на карантине, оттачивая мастерство обращения с мячом.

6. Камилла Эвалд – украинка, ставшая для Майка Тайсона матерью. Лев Кравцив рассказывает о самом близком человеке в жизни легенды бокса.

7. Усик объяснил, с какой силой можно ударить депутата. Украинский боксер готов пойти на такой шаг, но будет бить с любовью.

8. Уайт смирился. Эпопея с UFC 249 завершилась переносом турнира. Сергей Лебедев – о переносе турнира UFC 249.

9. Нери КАСТИЛЬО: «Луческу даже не позволил мне уехать на похороны родителей». Экс-легионер «Шахтера» раскрыл шокирующие подробности своего пребывания в клубе.

10. Экс-наставник сборной Украины по биатлону возглавил команду России. Владимир Королькевич в последнее время работал с белорусскими биатлонистами.

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Источник — Sport.ua

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