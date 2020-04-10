Английский клуб нацелен на покупку вингера Динамо

Уругвайский легионер «Динамо» Карлос Де Пена попал в сферу интересов английского «Рединга», выступающего в тамошнем Чемпионшипе.

Отмечается, что Де Пена вовсю готовится к предстоящей смене клуба, а «Рединг» является ключевым, хотя и не единственным, претендентом на право его подписать.

В случае осуществления трансфера, выступления в Англии не станут чем-то новым в карьере Де Пены. С 2015 по 2017 годы вингер был на контракте в «Мидлсбро».

Контракт Карлоса Де Пены с «Динамо» рассчитан до конца 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Де Пена провел 27 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отличившись 5 голами и 4 ассистами.

Отметим, что «Рединг» перед приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса занимал 14-е место в Чемпионшипе из 24 возможных.