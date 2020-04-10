Английский клуб нацелен на покупку вингера Динамо

Карлос Де Пена летом может перебраться на Туманный Альбион

  • 10.04.2020 18:54
  • 1361 просмотр
  • 1 комментарий
Английский клуб нацелен на покупку вингера Динамо
© ФК Динамо. Карлос Де Пена

Уругвайский легионер «Динамо» Карлос Де Пена попал в сферу интересов английского «Рединга», выступающего в тамошнем Чемпионшипе.

Отмечается, что Де Пена вовсю готовится к предстоящей смене клуба, а «Рединг» является ключевым, хотя и не единственным, претендентом на право его подписать.

В случае осуществления трансфера, выступления в Англии не станут чем-то новым в карьере Де Пены. С 2015 по 2017 годы вингер был на контракте в «Мидлсбро».

Контракт Карлоса Де Пены с «Динамо» рассчитан до конца 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Де Пена провел 27 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отличившись 5 голами и 4 ассистами.

Отметим, что «Рединг» перед приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса занимал 14-е место в Чемпионшипе из 24 возможных.

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Источник — Teamtalk.com

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2020 19:19
    0
    Все может быть, тем более стоимость не высока
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    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2020 19:19
    0
    Все может быть, тем более стоимость не высока
    Ссылка
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