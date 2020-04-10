Нери КАСТИЛЬО: «Луческу даже не позволил мне уехать на похороны родителей»

Экс-легионер «Шахтера» раскрыл шокирующие подробности своего пребывания в клубе

  • 10.04.2020 11:00
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Нери КАСТИЛЬО: «Луческу даже не позволил мне уехать на похороны родителей»
© ФК Шахтер. Нери Кастильо

Бывший мексиканский футболист Нери Кастильо, который с 2007 по 2011 год был на контракте в «Шахтере», рассказал, почему он не хотел переезжать в Украину, и что случилось между ним и тогдашним наставником «горняков» Мирчей Луческу.

«В то время меня не волновали деньги, я говорю от души и правду, как всегда. Президент «Шахтера» Ринат Ахметов дал мне чистый лист, чтобы я вписал туда желаемую сумму. Таково было его желание забрать меня в свою команду».

«Я вернулся с Кубка Америки в Грецию, чтобы поехать на Санторини с моей беременной женой. У меня было несколько дней выходных, которые предоставил мне клуб из-за участия в Кубке Америки, в то время как весь «Олимпиакос» уже начал предсезонную подготовку. Я прибыл в аэропорт Греции, где представитель украинского клуба ждал меня. Он начал говорить со мной о деньгах и о том, что «Шахтер» уже договорился с «Олимпиакосом», а потому осталось теперь только согласовать вопрос со мной. Я сказал: «Отпусти меня, друг, я еду в отпуск и не хочу покидать «Олимпиакос».

«Я отбыл на Санторини, поселился в отеле, но через некоторое время мне позвонили и сказали, что менеджер «Шахтера» хочет срочно переговорить со мной. Он прилетел на Санторини на частном самолете! Он вновь повторил мне, что с «Олимпиакосом» вопрос решен, а потому остается только договориться по личному контракту. «Я не покину «Олимпиакос» - повторил я. – «Это команда, которую я люблю, где я ключевой игрок, и, к тому же, моя супруга сейчас ждет ребенка».

«После этого мне позвонил Петрос Коккалис (тогдашний вице-президент «Олимпиакоса» - прим.) и сказал, что в ближайшие три дня я должен прибыть в офис для завершения трансфера в «Шахтер». В то время Лемонис (технический директор «Олимпиакоса» - прим.) и Ивич (спортивный директор «Олимпиакоса» - прим.) работали в клубе, но я им обоим не нравился. В итоге я прибыл в офис и ощутил невероятное давление».

«Олимпиакос» никогда ранее не зарабатывал столько денег от продажи игрока. И они определенно хотели продать меня. Я был вынужден подписать контракт с «Шахтером». Только я, Коккалис, Ивич и мой отец знаем, какое давление на меня оказывали. Они даже хотели убрать пункт из контракта о проценте, который я получу в случае, если состоится мой трансфер из «Олимпиакоса».

«Мой отец сказал им: «Это невыносимо. Я делал все для будущего своего сына». Но я не даже не хотел рассматривать предложение, я все равно не хотел уходить. В итоге в «Олимпиакосе» сказали мне, что если я не уйду, то ближайшие полгода все равно играть не буду. Также мне сказали, что Лемонис не хочет видеть меня в клубе».

«Я уехал с черным сердцем. Я прибыл в Украину, где даже поначалу психологически чувствовал себя неуютно. Но со временем все становилось только хуже. Сперва мне не нравился холод, но затем мои мать и отец умерли в один год, а у меня случился конфликт с тренером Мирчей Луческу, который даже не позволил мне уехать на похороны. Я приезжал каждый день в «Шахтер» на тренировки, и думал, как бы вернуться в «Олимпиакос». Моя ошибка заключалась в том, что если бы я не играл хорошо, то смог бы вернуться скорее».

«8 января 2009 года умерла моя мама. У нас был перерыв в чемпионате. Помню, как мой отец позвонил мне и сказал, что мама впала в кому. Я тогда был в Греции, это было 29 декабря. Я собирался улететь в Уругвай, но уже 7 января я должен был быть на базе «Шахтера». Я позвонил Луческу и сказал: «Моя мама умирает, позвольте мне подольше остаться в Уругвае». Но он отказал. Отец сказал: «Улетай, ничего не меняется, она в коме». Я полетел в Грецию, чтобы упаковать чемоданы и вернуться в Украину. Утомленный многими перелетами, я взял билет на поезд, когда позвонил мой телефон. На трубке был отец, сообщивший, что мама умерла».

«Я приехал к тренеру и попросил у него разрешения полететь в Уругвай на похороны. Он не разрешил это мне. Это вещи, которые люди не знают. Я не видел, как умерла моя мама. Я даже не побывал на ее похоронах. Как играть в такой команде, тем более, что с самого начала я не хотел быть там. Мой отец умер в тот же год», - рассказал Нери Кастильо.

Напомним, недавно Мирча Луческу, вспоминая о Нери Кастильо, заявил, что этот игрок позволял себе неэтичное поведение по отношению к остальным. Румынский коуч заявил буквально следующее: «Однажды я привел Нери Кастильо на пресс-конференцию и у него хватило наглости класть ноги на стол во время того, как я разговаривал. Такие игроки не имеют права выходить на поле за «Шахтер». Я вынес вердикт Нери, и команда меня поддержала». Что правда, остается неизвестным, случилась ли эта ситуация до разлада между игроком и тренером, о котором ныне рассказал Кастильо, или уже после.

«Шахтер» заплатил за Кастильо 20 миллионов евро, что до перехода Бернарда являлось рекордной суммой для украинского клуба. По сообщениям в прессе, мексиканец получил 5 миллионов евро из этой суммы, как процент от суммы сделки, оговоренный в его контракте с «Олимпиакосом».

Нери Кастильо завершил карьеру в 2014 году. Последним его клубом был испанский «Райо Вальекано». Ныне мексиканцу 35 лет, и известно, что он содержит рыболовной магазинчик в Греции, являясь ярым любителем рыбной ловли.

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Источник — ESPN

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