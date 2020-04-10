Талант Шахтера удивил техникой приема мяча. Видео набрало 2 млн просмотров

Михаил Мудрик не теряет времени зря на карантине, оттачивая мастерство обращения с мячом

  • 10.04.2020 17:22
  • 1269 просмотров
  • 1 комментарий
Талант Шахтера удивил техникой приема мяча. Видео набрало 2 млн просмотров
© Instagram. Михаил Мудрик

19-летний талант «Шахтера» Михаил Мудрик порадовал своих поклонников и всех любителей футбола невероятной техникой приема мяча. Молодой футболист выложил видео с соответствующим приемом в своем Instagram два дня назад.

Сегодня видео с Мудриком появилось в популярном среди болельщиков Instagram-сообществе «433», число подписчиков которого составляет более 27 миллионов.

За пять часов, которые прошли с момента размещения видео, его просмотрело более 2 миллионов человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You did WHAT ⁉️😳 @mmudryk10

Публикация от 433 (@433)

Напомним, в нынешнем сезоне Михаил Мудрик не провел ни единого официального матча за «Шахтер», однако сыграл 6 поединков и забил 1 гол за молодежную команду «горняков» в Юношеской лиге УЕФА.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Max123
      Max123, 10.04.2020 17:48
    0
    Пора в Барсу! )
    Ссылка
    Max123
      Max123, 10.04.2020 17:48
    0
    Пора в Барсу! )
    Ссылка
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