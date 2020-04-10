Талант Шахтера удивил техникой приема мяча. Видео набрало 2 млн просмотров

19-летний талант «Шахтера» Михаил Мудрик порадовал своих поклонников и всех любителей футбола невероятной техникой приема мяча. Молодой футболист выложил видео с соответствующим приемом в своем Instagram два дня назад.
Сегодня видео с Мудриком появилось в популярном среди болельщиков Instagram-сообществе «433», число подписчиков которого составляет более 27 миллионов.
За пять часов, которые прошли с момента размещения видео, его просмотрело более 2 миллионов человек.
Напомним, в нынешнем сезоне Михаил Мудрик не провел ни единого официального матча за «Шахтер», однако сыграл 6 поединков и забил 1 гол за молодежную команду «горняков» в Юношеской лиге УЕФА.
Источник — Sport.ua
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