У Дибалы вновь коронавирус, Рома хочет купить сразу троих игроков Шахтера

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 4-е апреля.

1. Дибала повторно заразился коронавирусом. Последний тест футболиста «Ювентуса» был положительным.

2. GdS: Рома нацелилась сразу на трех игроков Шахтера. Снова говорят о Коваленко.

3. ФОТО. Зозуля помог оборудованием больнице в Альбасете. Украинский форвард испанского клуба внес свою лепту в борьбу с коронавирусом.

4. Елена ПИДГРУШНАЯ: «Я не выживу на зарплату тренера в Киеве». Украинская биатлонистка не представляет, как месяц прожить в столице за 4 тысячи гривен.

5. Коронавирус помешал трансферу между Шахтером и Коритибой. Клубы были близки к тому, чтобы договориться о переходе Веллингтона Нема.

6. Лучшие из лучших. Топ-10 правых полузащитников чемпионата Украины. Беглый гений, самый быстрый, «мальчик из километра», «Макс», «Назик» и другие.

7. КРАСЮК: «После карантина Украина может стать плацдармом для мирового бокса». Большое интервью промоутера Александра Усика и многих других украинских боксеров.

8. 10 самых жестких панчеров в истории супертяжелого веса. Сергей Лебедев – о лучших панчерах хевивейта в истории.

9. Английская игра – новинка Netflix о начале футбола. Виталий Пасичный – о попытке стримингового гиганта рассказать о зарождении профессионализма в спорте.

10. СУРКИС: «Сезон надо доиграть. Для нас УЕФА – это папа, а ФИФА – мама». Президент киевского «Динамо» раскритиковал руководство УАФ за молчание.