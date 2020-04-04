Английская игра – новинка Netflix о начале футбола

Спорт встал на паузу во всем мире, но это не повод о нем забывать. Во времена, когда все мы заперты в четырех стенах, самое время пересмотреть или открыть заново для себя хорошие фильмы, в том числе и о спорте. Продолжаем нашу рубрику «Киноспорт».

Если двадцатые-сороковые годы прошлого века принято называть золотым веком Голливуда, то десятые-двадцатые годы этого столетия имеют все шансы спустя время именоваться золотым веком Netflix. Стриминговая компания в прошлом году достигла отметки в двадцать миллиардов долларов доходности – и, надо отдать ей должное, все еще развивается вширь, а не вглубь. Прибыльность сервиса невелика, он все еще ставит за цель максимально разнообразить жанры и привлечь главных звезд – а многие сериалы снимаются с целью угодить самой взыскательной аудитории, а не отбить потраченные на съемку деньги.

Только благодаря этому мир именно в таком виде мог увидеть сериал «Английская игра», вышедший в марте этого года. Режиссеры и продюсеры данного продукта попытались в очередной раз отойти от голов, очков и секунд, интересных только фанам, и использовать спорт как возможность взглянуть на более глобальные проблемы.

Все мы понимаем, что условный финал Лиги Чемпионов-2014/15, голы Неймара и Суареса в ворота Буффона могут войти в память фанатов как настоящая классика Игры, но нелюбителю спорта игра ничего интересного не преподнесет. Очередные купленные за миллионы звезды обыграли других звезд – это не то, что затронет струны души человека, в отличие от проблемы социального неравенства, «бедных против богатых».

Тема «Английской игры» посвящена переходу футбола как игры на профессиональные рельсы. Главный герой – Фергюс Сатер, шотландский футболист конца XIX века, которого принято считать первым профессиональным игроком. Фергюс начал карьеру в футбольном клубе «Патрик», потом перешел в «Даруэн», где ему начали платить деньги, а уже оттуда ушел в «Блэкберн», где условия были еще лучше – это не только костяк сюжета, но и вехи карьеры абсолютно реального игрока.

Основа сюжета – противостояние элиты и «черни», тех, кого можно было бы назвать белыми и синими воротничками, если бы рабочие в викторианской Англии вообще носили какие-либо воротники. Футбол к 1880-м годам действительно эволюционировав из крайне жестокой и опасной забавы, по ходу которой враждующие города пытались доставить мяч в точку, которую условно можно назвать воротами соперника, и нередко заканчивали матч с убитыми и ранеными. Регламент, нормы придумали английские джентльмены: выпускники Итона, владельцы фабрик, заводов и пароходов. Одним из важнейших пунктов – как минимум не менее важным, чем норма по высоте ворот или количеству игроков в команде – был запрет на профессионализм.

Очень скоро выяснилось, что аристократы при таких вводных не оставляют ни шанса рабочим командам. Сильно сомневаюсь, что в наше время команда условных украинских олигархов так легко обыграет команду украинских шахтеров, но в викторианской Англии, с ее культом физической культуры, наиболее готовыми к спорту оказались готовы именно сильные мира сего. Причина проста: они тренировались каждый день и могли посвящать увлечению много времени, тогда как рабочие трудились шесть дней в неделю, 12 часов в сутки.

Даже первые Кубки Англии были выиграны любителями, но очень скоро назрел конфликт интересов. На горизонте появились магнаты, готовые платить лучшим игрокам за игру в футбол, собирать команды мечты – и таким образом не просто бросать вызов джентльменам, а быть фаворитами в матчах с ними.

Англичанам, в целом, надо отдать должное: найм игроков был разрешен уже в 1895-м году – невероятно рано по сравнению, например, с Голландией и Германией, тянувших с этим до второй половины XX века. Но уже к тому моменту возникло несколько сюжетов, сложных для всех действующих лиц, которым и посвящен сериал «Английская игра».

А доверили его величине такого масштаба, которая своим трудом достигла даже Книги рекордов Гиннесса. Джулиан Феллоуз экранизировал «Ярмарку тщеславия», снимал сериал «Титаник», но вершины славы достиг благодаря «Аббатству Даунтон». Сериал, выходивший в 2010-15 гг.., посвящен будням аристократической английской семьи в начале прошлого века – и получил три Золотых глобуса, 15 премий «Эмми» и место в Книге рекордов как сериал, получивший наивысшую оценку критиков. Без «Эмми» не обошелся и Феллоуз, который получил награду за сценарий.

И вот, такой человек, суперзвезда мира сериалов, едва ли не лучший специалист в мире по тому, чтобы снимать про Великобританию прошлых веков, взялся за узкоспецифическую тему зарождения профессионализма в футболе. Что из этого вышло?

Вышел, в первую очередь, невероятно приятный глазу сериал. Благодаря Феллоузу ли, актерам ли, бюджету ли, но смотрится «Английская игра» во всех компонентах потрясающе органично – будь то паб, в котором заседают после матча простые работяги или роскошный дом, в котором сидят одетые с иголочки аристократы. Ярчайшая, на мой взгляд, сцена сериала: игра в бильярд между Сутером и лучшим футболистом богачей Артуром Киннердом с параллельным диалогом. Эта игра и стала тем самым полем, которое дало возможность плебею и патрицию поговорить на одном языке.

При этом, безусловно, «Английская игра» – больше, чем просто демонстрация красивых картинок. Он действительно рассказывает о переломе, который для футбола так и остается главным в его истории – власть от любителей переходит к профи, на которых понемногу собираются стадионы. «То, что мы придумали правила, не делает игру нашей» – говорит Киннерд, который целых 33 года руководил Футбольной Ассоциацией, организовал первый в истории матч сборных и пять раз выигрывал Кубок Англии. У него хватило моральных сил ради развития игры отдать первенство в футболе профессионалам, хотя он не мог не понимать, что это рано или поздно вычеркнет его и его команду из круга лучших…

И, пожалуй, «Английская игра» смогла не только заинтересовать футбол для массовой аудитории, но и, наоборот, поднять сложные и вечные темы для фанатов. Одни игроки постоянно конфликтуют с женами, так как не могут из-за футбола найти «нормальную работу»; другие конфликтуют с тем же Сатером из-за ухода в «Блэкберн», потому что считают данный поступок предательством. Без тысяч на трибунах и миллионов на счету футболисты действительно становятся более близкими простым смертным персонажами, их проблемы можно примерять на себя.

Показать футбол зрелищно и при этом реалистично – головная боль для любого, кто берется за тему футбольного кино, но у создателей «Английской игры» ситуация была особой. Футбол 1880-1890 гг.. не видел никто из живущих людей, рассказы о нем сродни мифам древней Греции – и уж Феллоуз мог поизгаляться точно больше, чем режиссеры условного «Гола!». Надо отдать Джулиану должное: матч не напоминает шаолиньский футбол, бисиклет и рабон вы не увидите. Наоборот, игра показана запредельно жесткой, что логично для только-только отпочковавшегося от регби спорта.

Вообще, сериал снят так, что болельщикам стоит для начала обрадоваться, что подобное вообще кто-то снял, потом восхититься качеству моментов – и только потом что-то критиковать. Критиковать, впрочем, есть за что.

Феллоуз явно не до конца вник в реалии спорта конца XIX века: в частности, в определенный момент один из героев «Блэкберна» команды отказывается от алкоголя в пабе со словами «Сухой закон!», причем делает это уже после дисквалификации – уже в надежде на возвращение. При всем уважении к профессионализму британских футболистов того времени, это просто смешно – как минимум в стране, где даже в 2020-м году лидер клуба АПЛ попадается на нарушении режима во время карантина. О Поле Гаскойне и других алкоголиках двадцати-тридцатилетней давности я вообще молчу…

Ну и, как часто бывает в том же спорте, недостатки звезды происходят из ее достоинств. Герои сериала ведут себя излишне театрально: точно не так, как вели бы себя простые малообразованные работяги или же люди, привыкшие решать почти все свои проблемы деньгами или приказами. Когда речь идет о дисквалификации «Блэкберна» за нарушение регламента, один из героев говорит: «Мы тоже играем не по правилам, когда едим под конец дня омаров». Это какой-то запредельный наив: во-первых, физическая готовность точно не зависит от наличия омаров в меню, во-вторых, ни один миллионер никогда не будет мыслить такими категориями, и самое главное – «Блэкберн» просто нарушил правила, о которых все знали до старта розыгрыша. Лимит на легионеров тоже может быть нездоровым ограничением, но значит ли это, что в текущем сезоне УПЛ какой-нибудь из клубов может его нарушать?

Создатели сериала очень вольно обошлись с прототипом – вплоть до того, что смешали два выигранных «Блэкберном» Сутера финала Кубка Англии в один – но в этом порыве я бы их поддержал. Одно дело, когда искажают реальность в случае с фигурами Пеле, Сенны, Яшина – и совсем другое, когда делают то же самое в случае с давно забытыми событиями позапрошлого века. Тот же «Блэкберн», сейчас уныло барахтающийся в Чемпионшипе, должен быть благодарен, что у людей со всего мира появилась одна дополнительная ассоциация с «бродягами».

Прелесть интернета в целом и Netflix в частности – в том, что они дарят абсолютно нишевые вещи, для фанатов. На классическом ТВ 20-30 лет назад не было бы ни малейшего шанса для появления подобного «Английской игре» продукта – и это было бы справедливо, так как в любой конкретный момент были бы более интересные массовой аудитории фильмы и сериалы. Без шероховатостей не обошлось, но Феллоуз подарил фанатам один из самых ярких и качественных футбольных сериалов в истории.

Сериал: «Английская игра»

Жанр: историческая драма

Год: 2020

Спорт: футбол

Оценка «Киноспорта»: 9/10

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