Sunderland 'Til I Die – сериал-катастрофа про Черных Котов

Виталий Пасичный рассказывает о самом необычном сериале про футбольный клуб в истории

  • 30.03.2020 15:01
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Sunderland 'Til I Die – сериал-катастрофа про Черных Котов

Спорт встал на паузу во всем мире, но это не повод о нем забывать. Во времена, когда все мы заперты в четырех стенах, самое время пересмотреть или открыть заново для себя хорошие фильмы, в том числе и о спорте. Продолжаем нашу рубрику «Киноспорт».

«Существование «Сандерленда» упирается в надежду на то, что найдутся три еще более ужасные команды», - Паоло Ди Канио.

На самом севере Англии живет город Сандерленд. Депрессивный, в прошлом промышленный, а сейчас просто дотационный 180-тысячный городок может предложить случайным посетителям исторические достопримечательности вроде закрытой верфи и, прежде всего, одноименный футбольный клуб.

«Сандерленду» есть что показать в трофейном музее – «черные коты» шесть раз выигрывали чемпионат Англии! – но последний трофей команда выиграла в 1973-м году, а в XXI веке его будни стали соответствовать будням города. Цитата ди Канио посвящена временам, когда клуб долго и мучительно боролся за выживание в АПЛ. После выхода в элиту в 2008-м году «Сандерленд» покупал игроков уровня Джермейна Ленса, но при этом устраивал «спектакли» уровня 0:8 от «Саутгемптона» и действительно не вылетал главным образом потому, что все время находились команды, опозорившиеся еще больше.

Команду тренировали такие тренеры, как Дика Адвокаат и Мартин О’Нила, за нее играли футболисты сборной Англии, Франции и Голландии, но на выходе не получалось ничего, кроме упорной борьбы за выживание. Анекдот про «место проклятое» как никогда актуален: очень вероятно, что тому же Ленсу неинтересно было бороться за условную зону ЛЕ после Лиги Чемпионов в составе «Динамо». Даже итоговое 15-17 место команда вырывала буквально на жилах: на невероятных сейвах Вито Манноне или Симона Миньоле, рывке в последних турах, лучшей форме в жизни Джермейна Дефо…

Наконец вылетела команда в 2017-м – видимо, у «черных котов» закончились девять жизней. После десяти туров у подопечных Дэвида Мойеса было всего два очка, и даже очередные 14 голов Дефо не спасли их от уверенного последнего места. И в этот момент «Сандерленд» стал участником уникальной для футбола истории, благодаря которой, видимо, в историю и вошел.

Netflix в последние годы вышел на такой уровень, что его руководитель говорит, что компания соперничает не с другими стриминговыми сервисами, а со сном людей как таковым. Соответственно, медиагигант в определенный момент решил освоить и соккер – причем не столько художественным кино (хотя буквально на днях вышел их фильм «Ультрас»), сколько именно документалистикой. Уже давно сняты сериалы про «Ювентус» и «Боку Хуниорс», а при содействии продюсерской студии Fulwell 73 американца сняли сериал и про «черных котов».

У многих в этот момент мог возникнуть вопрос: а почему, собственно, Netflix взялся снимать целый сериал про «Сандерленд»? Как у главного стримингового сервиса планеты могла появиться идея тратить огромное количество ресурсов не на «Ливерпуль», «Челси», «Баварию», а на команду из Чемпионшипа?

Все, как обычно, решилось благодаря конкретным людям. Компания Fulwell 73 была выбрана «Нетфликсом» потому, что ранее отметилась очень качественными работами в жанре спортивного кино: многим может быть знакомо их творение «Класс 92» о легендарном поколении «Манчестер Юнайтед». Так вот, эта компания взяла себе название именно благодаря году, когда «Сандерленд» взял свой последний трофей – люди, которые работают с One Direction, Робби Уильямсом и Усейном Болтом, болеют за «черных котов» и в определенный момент просто ухватились за шанс снять фильм о любимой команде.

При этом преимущества в привлекательности «Сандерленда» перед условным «Реалом» тоже были. Представители Fulwell 73 убедили и не соврали, что «черные коты» обеспечат беспредельно плотный по меркам профессионального футбола «доступ к телу»: будут открыты все подтрибунные помещения, продемонстрирована вся внутренняя кухня, футболисты сами будут рады показывать свой быт. Действительно, клубы и игроки такого уровня вынуждены показывать больше, чтобы хотя бы относительно сравниться в количестве лайков и просмотров с чемпионами.

Но был еще один веский аргумент в пользу выбора вылетевшей в Чемпионшип команды. «Сандерленд» по определению был в числе главных фаворитов на возвращение в АПЛ, и американо-английский тандем планировал снять возвышенную и красивую историю об этом. Много-много побед, возвращение клуба с большой историей в элиту, где он и должен быть, ликующий «Стэдиум оф Лайт» … Казалось бы, что может пойти не так.

Результаты «Сандерленда» в сезоне-2017/18: 7 побед, 16 ничьих, 23 поражения. Последнее место, с которого команда не сходила большую часть сезона, предельно диссонировало с ожиданиями хоть «Нетфликса», хоть Fulwell 73. «Черные коты» вылетели в третий дивизион во второй раз в истории, но, как уже можно констатировать, впервые задержались на этом уровне более, чем на год.

Документалистика тем и лучше художественного кино, что реальность не всегда соответствует ожиданиям. По сути, телевизионщики целый сезон на своем выдающемся, супертоп-уровне выполняли свою работу – красочно снимали, увлекательно монтировали, не упускали буквально ничего – а главные герои сериала играли на сто порядков хуже, чем от них рассчитывали. «Сандерленд» действительно поменял лигу, в которой играл, но вместо АПЛ «вышел» в третий дивизион – а Netflix, сам того не желая, вместо очередной банальной истории с хэппи-эндом снял что-то в духе Ларса фон Триера.

Чем хорош «Sunderland 'Til I Die»? Прежде всего, показом тех «внутренностей» жизни, о которых обычно не задумываешься. Вылет в Чемпионшип – не просто отсутствие матчей с «МЮ» и «Челси», а необходимость для клуба уволить 85 сотрудников. В депрессивном и провинциальном Сандерленде и так сложно найти работу, и для условного сокращенного работника столовой вылет стал катастрофой для обычных будней. Как часто вы задумываетесь о подобных вещах, наблюдая вылет бреший и болтонов, альмерий и амьенов?

Безусловно, уникальная близость продюсеров-болельщиков и клиентов-кумиров сыграла решающую роль, сделала «Sunderland 'Til I Die» уникальным футбольным блюдом. Трудно даже представить, какой труд пришлось проделать всем, кто работал над сериалом, чтобы оказаться с камерами, например, в месте, где пьяный Даррон Гибсон скандалит с фанатами и говорит, что Ленсу плевать на «Сандерленд».

Создатель Fulwell 73 Лео Пирлман говорил по этому поводу: «Один из главных принципов документального проекта вне зависимости от темы: нельзя концентрироваться только на фанатах, они и так знают все. Цель – зацепить людей, которые в других обстоятельствах не стали бы ничего смотреть или читать о «Сандерленде», да и о футболе вообще. Поэтому в центре – истории людей, судьбы, а не чисто спортивный сюжет».

Среди героев сериала, например, тренер Саймон Грейсон, который получил шанс поработать с «Сандерлендом» за успехи в командах трясины. «Каждый, кто становится тренером «Сандерленда», думает, что это ему суждено привести клуб к успеху» – говорит Саймон, который будет уволен уже к октябрю. Его заменил не кто-нибудь, а один из героев последнего Евро: Крис Коулмэн, вытащивший Уэльс в полуфинал, дает команде эмоцию, но все равно не спасает. В последнем туре команда со счетом 3:0 побеждает «Вулверхэмптон», который досрочно выиграл Чемпионшип, и сезон получается закончить если не на мажорной ноте, то по крайней мере с надеждой в будущее.

Здесь можно затянуть мантру на тему «У нас подобного не снимают», но на самом деле подобного не снимают практически нигде. Много вы вспомните блокбастеров о проигранных войнах или о людях, который проделали путь от миллиардов до нищеты? Такие фильмы, естественно, продаются хуже, что и делает для режиссеров и продюсеров хэппи-энд практически догмой.

Другого такого сериала нет и не будет. Не существуют продюсерского агентства топ-уровня в Испании или Германии, которое в своем названии увековечило знаковый год для «Эльче» или лейпцигского «Локомотива» и готово потратить безумное количество сил и времени на откровенный андерграунд. Господа из Fulwell 73 явно недополучили известности, когда вместо очередного пафосного сериала про топ-клуб сняли «Sunderland 'Til I Die», но они явили миру практически искусство.

И самое главное. «Сандерленд» по ходу повествования показал все глубины падения. Поражения от практически деревенских команд, разгромы от всех с мало-мальски поставленной игрой, унижения вроде необходимости просить самых высокооплачиваемых игроков расторгнуть контракты, чтобы разгрузить ведомость, явные проблемы даже с пресловутой самоотдачей игроков… И средняя посещаемость команды в этом сезоне составила 27 635 зрителей.

В таких случаях футбол обычно приравнивают к религии, но игры «Сандерленда» не пропускают даже местные атеисты. Здесь детей называют в честь даже не Дефо или Кевина Филлипса, а форварда Найкла Квинна, заказывают красно-белые гробы – и да, ходят в церковь в форме «черных котов». Никакие результаты команды не заставляют жителей Сандерленда забыть о местной команде, переодеться в футболки «Барселоны» или «Ливерпуля». Как сказала одна из болельщиц клуба: «Это как неудачный брак».

Сериал: «Сандерленд до гроба»
Жанр: документалистика
Год: 2018
Спорт: футбол
Звезда: Крис Коулмэн
Оценка «Киноспорта»: 10/10

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Источник — Sport.ua

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