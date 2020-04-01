«Гол!»: как о футболе попробовали снять блокбастер

Виталий Пасичный вспоминает самый знаменитый фильм о футболе

  • 01.04.2020 12:49
  • 141 просмотр
  • 0 комментариев
«Гол!»: как о футболе попробовали снять блокбастер
© medium.com. Сантьяго Муньес

Спорт встал на паузу во всем мире, но это не повод о нем забывать. Во времена, когда все мы заперты в четырех стенах, самое время пересмотреть или открыть заново для себя хорошие фильмы, в том числе и о спорте. Продолжаем нашу рубрику «Киноспорт».

В 2005-м году состоялось событие, которое могло стать знаковым для футбола как индустрии: в прокат вышел фильм «Гол!». Конечно, он был не первым и не последним фильмом о соккере даже для Голливуда, но от всех прочих его отличало одно простое слово: масштаб.

Adidas вложил в фильм 50 миллионов долларов. В отдельных сценах снимались Бекхэм, Рауль и Зидан – чуть ли не три главные звезды того времени. В фильм вошли фрагменты реального матча «Ньюкасла» и «Ливерпуля», а появление в отдельные секунды людей вроде Стивена Джеррарда и Алана Ширера выглядело практически обычной вещью: настолько легендарные величины окружали на экране Сантьяго Муньеса.

Сам Муньес – типичный враг Дональда Трампа. Сын нелегальных мигрантов из Мексики обожает футбол, неудержим на тренировках и после работы посудомойщиком в Лос-Анджелесе спешит именно на площадку, где заколачивает гол за голом. Так, скорее всего, он бы делал всю жизнь, если бы однажды не попался на глаза бывшему игроку «Ньюкасла», который заехал в США по делам. Тот берет Сантьяго под опеку и делает все, чтобы игрок состоялся на уровне АПЛ.

Прототипом фильма стал последний сезон, когда «Ньюкасл» мог считать себя топ-клубом. Это сезон-03/04, когда Алан Ширер в типичном роботизированном стиле положил 22 гола, Шей Гивен отбил все и даже больше – и когда только безвыигрышная серия в последних четырех турах лишила «сорок» Лиги Чемпионов. В последнем туре «сороки» действительно играли дома с «Ливерпулем» – и, с учетом проблем на финише, теоретическое доверие тренера честолюбивому дублеру даже выглядит оправданным.

Вообще, с базовыми футбольными составляющими – матчи, тренировки, двусторонки – у «Гола!» все как минимум неплохо. Хочется сказать, «Неудивительно, с такими-то ресурсами», но вообще свет увидели сотни фильмов с бюджетом намного больше «головских» 33-х миллионов, в которых спорт был показан стократ хуже. В матчах показывают не только голы, но и подкаты, в них не то чтобы зашкаливает результативность, а «Сент-Джеймс Парк» буквально взрывается после голов игроков «Ньюкасла».

Большой удачей для продюсеров было договориться о сотрудничестве именно с «Ньюкаслом». До этого они вели переговоры с «Ливерпулем», который в своей типичной надменной манере начала нулевых отказался от бесплатного пиара – но для фильма это было к лучшему. Ньюкасл живет одной командой, в случае с этим городом действительно легко представить ситуацию, когда загулявший ночью форвард Гевин Харрис слышит в свой адрес оскорбления от прохожих, а каждый матч действительно является для города главным событием выходных. Даже Ливерпуль с его делением на «красных» и «синих» подошел бы для этой цели хуже.

Кстати, первым выбором для продюсера «красные» стали неслучайно. Майк Джеффрис родился в Ливерпуле, болеет за одноименный клуб до сих пор и, по собственным словам, загорелся идеей художественного фильма о футболе после невероятного финала Кубка УЕФА с «Алавесом» (5:4 с золотым автоголом в овертайме). Режиссером стал Дэнни Кэннон, который тогда был на пике славы: сериал «C.S.I.: Место преступления», над которым он работал, побил все рекорды популярности.

В «Голе!» достаточно интересно показаны взаимоотношения игроков внутри команды. Один герой – возрастной дублер, который понимает, что у него нет реальных шансов вернуться в первую команду, и поэтому только что не рычит на Муньеса; другой – футболист-мажор, который вроде бы неплох, но не представляет свою жизнь без нарушений режима; сам Муньес – скромный юноша, одержимый мечтой. «Ньюкасл», как и любая другая команда, хоть реальная, хоть «экранная» – попытка синергии разных персонажей, и в данном случае она напоминает типичную английскую команду-банду, в которой жив британский дух независимо от количества легионеров.

Прослеживается и линия «игрок-тренер»: например, Муньес поначалу пытается сделать результат в одиночку, и мудрый тренер учит его командной игре. «Мяч двигается быстрее, чем любой игрок» – говорит киноверсия Бобби Робсона, который пользуется в Англии почти религиозным уважением.

А еще в «Голе!» в череду выдуманных героев причудливо вклеены настоящие. Молодой Муньес сравнивается с Джермейном Дефо, который в 2005-м году был восходящей звездой, начал играть за «Тоттенхэм» и сборную Англии. Вместо Харриса выходит Шола Амеоби, который проведет между скамейкой и лазаретом «сорок» почти полтора десятилетия. Победный гол за «Ньюкасл» в одном из матчей забивает Патрик Клюйверт (вот он не добрался до Англии), а Ширер появляется в хайлайтах почти как божество «Ньюкасла» и Ньюкасла. И это обоснованно: 260 голов Ширера в АПЛ не побьет, видимо, никто и никогда, а большую их часть Алан положил именно в черно-белой футболке.

В подобных фильмах всегда есть дилемма: учить играть в футбол актера или просто играть – футболиста. Кэннон с Джеффрисом пошли по первому пути и взяли на главную роль Куно Беккера – молодого мексиканского актера, которого долго и мучительно учил игре бывший футболист Энди Анса. Беккер при подготовке сломал обе (!) лодыжки, но в итоге смог научиться некоторым финтам и сыграл роль именно что великолепного дриблера.

И вообще, в очень многих элементах создатели «Гола!» старались, как создатели настоящих блокбастеров. Ради минутной сцены со звездами Рауль прилетел в Лондон из Мадрида, Зидан – из Парижа, а Бекхэм – из Манчестера. Куно Беккер провел в Ньюкасле четыре месяца: столько потребовалось, чтобы снять все футбольные сцены. Фильмы про хулиганов или футбольный андеграунд – это, конечно, интересно, но приятно, что в коллекции футбольных картин есть что-то такое же богатое, как Лига Чемпионов.

А теперь давайте подумаем о том, почему «Гол!» провалился в прокате и не смог обойти по сборам даже «Играй как Бекхэм». При 33-х миллионах бюджета фильм собрал 27 миллионов – понятно, что благодаря Adidas, который забил продакт-плейсментом буквально каждую секунду фильма, появились и вторая, и третья части, но, в общем, не удивляет, что снимать о футболе с размахом после такого в Голливуде не стали.

Конечно, первая причина связана с перегибом всех возможных палок в отдельных элементах. Слишком уж все легко складывается в жизни Муньеса: сын нелегального мигранта вливается в клуб АПЛ, как к себе домой. Ему не мешает ни отсутствие матчей за сборную, ни очевидные проблемы с документами, ни пропасть между уровнем, на которых он играл, и уровнем, на который попал. Гипербола, конечно, часть искусства, но в «Голе!» возникла та же проблема, что возникала у многих во второй части «Матрицы»: местами просто перестаешь воспринимать картинку как реальность, относиться к герою как к человеку из плоти и крови.

Но есть и более масштабная причина, которая помешала детищу Кеннона и Джеффриса стать блокбастером. Как бы продюсеры и маркетологи ни пытались нас заставить об этом забыть, но кино все-таки один из видов искусства. А «Гол!», при всех эффектных сценах, от искусства предельно далек.

«Гол!» – это фильм-бургер. Это картина, в которой, вроде бы, и актеры стараются, и сюжет не провисает, и и ярких сцен достаточно... Но все это до такой степени незапоминающееся и стандартное, что совершенно не удивляет, почему после похождений Муньеса в Голливуде отказались от блокбастеров о самой популярной игре мира.

Главный герой такой добрый, искренний и воспитанный, что удивительно, почему он стал футболистом, а не монахом. Муньес вообще-то вырос в трущобах – почему он хотя бы не выпивает по вечерам в стране, где это делают все, и не отвечает грубостью на грубость? Не просто так даже в узкой прослойке фанатов «Гола!» многим больше нравится раздолбай Харрис – он хоть и чрезвычайно однотипен, но по крайней мере не напоминает икону. И таких вот картонных персонажей, которых можно описать одним-двумя словами, в фильме большинство. Тренер – мудрый наставник, отец главного героя – тиран, соперники на поле – тупые костоломы…

У Муньеса не было ни малейшего шанса не забить в момент, когда он подходил к штрафному на последних минутах последнего матча. Это был штамп уровня «главный антигерой боевика держит на мушке главного героя и долго с ним разговаривает вместо того, чтобы прикончить». Как, конечно, у руководства «Реала» не было других вариантов усиления в начале второго фильма, кроме как парень, который забил два гола и отдал одну голевую передачу за «Ньюкасл».

Возьмем истории двух футболистов. Игрок А вырос в бедности и сохранил черты чуть ли не святого – игрок Б тоже вырос в бедности и прошел, например, условный срок за то, что вступился за друга с ограниченными возможностями. Игрок А сразу попадает в топ-клуб Англии – игрок Б вынужден годами колотить голы на уровне пятой лиги, чтобы получить шанс хотя бы в Чемпионшипе. Игрок А отказывается развлечься в ночном клубе, а игрок Б смешивал водку со Scittles и использовал имя президента своего клуба в качестве теста на алкоголь. Для игрока А пик – сам факт пребывания в «Реале», а для игрока Б – чемпионство в составе провинциальной команды, которая об этом перед началом сезона даже не мечтала.

Почему абсолютно реальный Джейми Варди имеет куда более невероятную и интересную биографию, чем никогда не существовавший Сантьяго Муньес? Джеффрис каким-то неведомым образом загорелся идеей снять фильм о футболе после матча, закончившегося со счетом 5:4, но умудрился снять одновременно и банальное, и нереалистичное кино. Удивительное сочетание, но неудивительно, что после фильмов о Муньесе он не преуспел фактически ни в чем.

Наверное, нам всем должно быть обидно, что идея «Гола!» не выгорела, и теперь мы лишены реальных шансов увидеть фильм о соккере с условным ди Каприо в главной роли. Но с точки зрения чувства прекрасного очень справедливо, что фильм не стал блокбастером. Рано или поздно настолько банальные фильмы о спорте должны были надоесть – так же, как рано или поздно неинтересными зрителям должны были стать боевики со Стивеном Сигалом.

Сериал: «Гол!»
Жанр: спортивная драма
Год: 2005
Спорт: футбол
Звезды: Алан Ширер, Роналдо, Дэвид Бекхэм, Рауль
Оценка «Киноспорта»: 5/10

Читайте также: Игра их жизней: как в Голливуде сняли, возможно, лучшее кино о соккере
Тоня против всех – жаркий лед вокруг Оксаны Баюл
Sunderland 'Til I Die – сериал-катастрофа про Черных Котов

Виталий ПАСИЧНЫЙ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности