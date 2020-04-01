«Гол!»: как о футболе попробовали снять блокбастер

Спорт встал на паузу во всем мире, но это не повод о нем забывать. Во времена, когда все мы заперты в четырех стенах, самое время пересмотреть или открыть заново для себя хорошие фильмы, в том числе и о спорте. Продолжаем нашу рубрику «Киноспорт».

В 2005-м году состоялось событие, которое могло стать знаковым для футбола как индустрии: в прокат вышел фильм «Гол!». Конечно, он был не первым и не последним фильмом о соккере даже для Голливуда, но от всех прочих его отличало одно простое слово: масштаб.

Adidas вложил в фильм 50 миллионов долларов. В отдельных сценах снимались Бекхэм, Рауль и Зидан – чуть ли не три главные звезды того времени. В фильм вошли фрагменты реального матча «Ньюкасла» и «Ливерпуля», а появление в отдельные секунды людей вроде Стивена Джеррарда и Алана Ширера выглядело практически обычной вещью: настолько легендарные величины окружали на экране Сантьяго Муньеса.

Сам Муньес – типичный враг Дональда Трампа. Сын нелегальных мигрантов из Мексики обожает футбол, неудержим на тренировках и после работы посудомойщиком в Лос-Анджелесе спешит именно на площадку, где заколачивает гол за голом. Так, скорее всего, он бы делал всю жизнь, если бы однажды не попался на глаза бывшему игроку «Ньюкасла», который заехал в США по делам. Тот берет Сантьяго под опеку и делает все, чтобы игрок состоялся на уровне АПЛ.

Прототипом фильма стал последний сезон, когда «Ньюкасл» мог считать себя топ-клубом. Это сезон-03/04, когда Алан Ширер в типичном роботизированном стиле положил 22 гола, Шей Гивен отбил все и даже больше – и когда только безвыигрышная серия в последних четырех турах лишила «сорок» Лиги Чемпионов. В последнем туре «сороки» действительно играли дома с «Ливерпулем» – и, с учетом проблем на финише, теоретическое доверие тренера честолюбивому дублеру даже выглядит оправданным.

Вообще, с базовыми футбольными составляющими – матчи, тренировки, двусторонки – у «Гола!» все как минимум неплохо. Хочется сказать, «Неудивительно, с такими-то ресурсами», но вообще свет увидели сотни фильмов с бюджетом намного больше «головских» 33-х миллионов, в которых спорт был показан стократ хуже. В матчах показывают не только голы, но и подкаты, в них не то чтобы зашкаливает результативность, а «Сент-Джеймс Парк» буквально взрывается после голов игроков «Ньюкасла».

Большой удачей для продюсеров было договориться о сотрудничестве именно с «Ньюкаслом». До этого они вели переговоры с «Ливерпулем», который в своей типичной надменной манере начала нулевых отказался от бесплатного пиара – но для фильма это было к лучшему. Ньюкасл живет одной командой, в случае с этим городом действительно легко представить ситуацию, когда загулявший ночью форвард Гевин Харрис слышит в свой адрес оскорбления от прохожих, а каждый матч действительно является для города главным событием выходных. Даже Ливерпуль с его делением на «красных» и «синих» подошел бы для этой цели хуже.

Кстати, первым выбором для продюсера «красные» стали неслучайно. Майк Джеффрис родился в Ливерпуле, болеет за одноименный клуб до сих пор и, по собственным словам, загорелся идеей художественного фильма о футболе после невероятного финала Кубка УЕФА с «Алавесом» (5:4 с золотым автоголом в овертайме). Режиссером стал Дэнни Кэннон, который тогда был на пике славы: сериал «C.S.I.: Место преступления», над которым он работал, побил все рекорды популярности.

В «Голе!» достаточно интересно показаны взаимоотношения игроков внутри команды. Один герой – возрастной дублер, который понимает, что у него нет реальных шансов вернуться в первую команду, и поэтому только что не рычит на Муньеса; другой – футболист-мажор, который вроде бы неплох, но не представляет свою жизнь без нарушений режима; сам Муньес – скромный юноша, одержимый мечтой. «Ньюкасл», как и любая другая команда, хоть реальная, хоть «экранная» – попытка синергии разных персонажей, и в данном случае она напоминает типичную английскую команду-банду, в которой жив британский дух независимо от количества легионеров.

Прослеживается и линия «игрок-тренер»: например, Муньес поначалу пытается сделать результат в одиночку, и мудрый тренер учит его командной игре. «Мяч двигается быстрее, чем любой игрок» – говорит киноверсия Бобби Робсона, который пользуется в Англии почти религиозным уважением.

А еще в «Голе!» в череду выдуманных героев причудливо вклеены настоящие. Молодой Муньес сравнивается с Джермейном Дефо, который в 2005-м году был восходящей звездой, начал играть за «Тоттенхэм» и сборную Англии. Вместо Харриса выходит Шола Амеоби, который проведет между скамейкой и лазаретом «сорок» почти полтора десятилетия. Победный гол за «Ньюкасл» в одном из матчей забивает Патрик Клюйверт (вот он не добрался до Англии), а Ширер появляется в хайлайтах почти как божество «Ньюкасла» и Ньюкасла. И это обоснованно: 260 голов Ширера в АПЛ не побьет, видимо, никто и никогда, а большую их часть Алан положил именно в черно-белой футболке.

В подобных фильмах всегда есть дилемма: учить играть в футбол актера или просто играть – футболиста. Кэннон с Джеффрисом пошли по первому пути и взяли на главную роль Куно Беккера – молодого мексиканского актера, которого долго и мучительно учил игре бывший футболист Энди Анса. Беккер при подготовке сломал обе (!) лодыжки, но в итоге смог научиться некоторым финтам и сыграл роль именно что великолепного дриблера.

И вообще, в очень многих элементах создатели «Гола!» старались, как создатели настоящих блокбастеров. Ради минутной сцены со звездами Рауль прилетел в Лондон из Мадрида, Зидан – из Парижа, а Бекхэм – из Манчестера. Куно Беккер провел в Ньюкасле четыре месяца: столько потребовалось, чтобы снять все футбольные сцены. Фильмы про хулиганов или футбольный андеграунд – это, конечно, интересно, но приятно, что в коллекции футбольных картин есть что-то такое же богатое, как Лига Чемпионов.

А теперь давайте подумаем о том, почему «Гол!» провалился в прокате и не смог обойти по сборам даже «Играй как Бекхэм». При 33-х миллионах бюджета фильм собрал 27 миллионов – понятно, что благодаря Adidas, который забил продакт-плейсментом буквально каждую секунду фильма, появились и вторая, и третья части, но, в общем, не удивляет, что снимать о футболе с размахом после такого в Голливуде не стали.

Конечно, первая причина связана с перегибом всех возможных палок в отдельных элементах. Слишком уж все легко складывается в жизни Муньеса: сын нелегального мигранта вливается в клуб АПЛ, как к себе домой. Ему не мешает ни отсутствие матчей за сборную, ни очевидные проблемы с документами, ни пропасть между уровнем, на которых он играл, и уровнем, на который попал. Гипербола, конечно, часть искусства, но в «Голе!» возникла та же проблема, что возникала у многих во второй части «Матрицы»: местами просто перестаешь воспринимать картинку как реальность, относиться к герою как к человеку из плоти и крови.

Но есть и более масштабная причина, которая помешала детищу Кеннона и Джеффриса стать блокбастером. Как бы продюсеры и маркетологи ни пытались нас заставить об этом забыть, но кино все-таки один из видов искусства. А «Гол!», при всех эффектных сценах, от искусства предельно далек.

«Гол!» – это фильм-бургер. Это картина, в которой, вроде бы, и актеры стараются, и сюжет не провисает, и и ярких сцен достаточно... Но все это до такой степени незапоминающееся и стандартное, что совершенно не удивляет, почему после похождений Муньеса в Голливуде отказались от блокбастеров о самой популярной игре мира.

Главный герой такой добрый, искренний и воспитанный, что удивительно, почему он стал футболистом, а не монахом. Муньес вообще-то вырос в трущобах – почему он хотя бы не выпивает по вечерам в стране, где это делают все, и не отвечает грубостью на грубость? Не просто так даже в узкой прослойке фанатов «Гола!» многим больше нравится раздолбай Харрис – он хоть и чрезвычайно однотипен, но по крайней мере не напоминает икону. И таких вот картонных персонажей, которых можно описать одним-двумя словами, в фильме большинство. Тренер – мудрый наставник, отец главного героя – тиран, соперники на поле – тупые костоломы…

У Муньеса не было ни малейшего шанса не забить в момент, когда он подходил к штрафному на последних минутах последнего матча. Это был штамп уровня «главный антигерой боевика держит на мушке главного героя и долго с ним разговаривает вместо того, чтобы прикончить». Как, конечно, у руководства «Реала» не было других вариантов усиления в начале второго фильма, кроме как парень, который забил два гола и отдал одну голевую передачу за «Ньюкасл».

Возьмем истории двух футболистов. Игрок А вырос в бедности и сохранил черты чуть ли не святого – игрок Б тоже вырос в бедности и прошел, например, условный срок за то, что вступился за друга с ограниченными возможностями. Игрок А сразу попадает в топ-клуб Англии – игрок Б вынужден годами колотить голы на уровне пятой лиги, чтобы получить шанс хотя бы в Чемпионшипе. Игрок А отказывается развлечься в ночном клубе, а игрок Б смешивал водку со Scittles и использовал имя президента своего клуба в качестве теста на алкоголь. Для игрока А пик – сам факт пребывания в «Реале», а для игрока Б – чемпионство в составе провинциальной команды, которая об этом перед началом сезона даже не мечтала.

Почему абсолютно реальный Джейми Варди имеет куда более невероятную и интересную биографию, чем никогда не существовавший Сантьяго Муньес? Джеффрис каким-то неведомым образом загорелся идеей снять фильм о футболе после матча, закончившегося со счетом 5:4, но умудрился снять одновременно и банальное, и нереалистичное кино. Удивительное сочетание, но неудивительно, что после фильмов о Муньесе он не преуспел фактически ни в чем.

Наверное, нам всем должно быть обидно, что идея «Гола!» не выгорела, и теперь мы лишены реальных шансов увидеть фильм о соккере с условным ди Каприо в главной роли. Но с точки зрения чувства прекрасного очень справедливо, что фильм не стал блокбастером. Рано или поздно настолько банальные фильмы о спорте должны были надоесть – так же, как рано или поздно неинтересными зрителям должны были стать боевики со Стивеном Сигалом.

Сериал: «Гол!»

Жанр: спортивная драма

Год: 2005

Спорт: футбол

Звезды: Алан Ширер, Роналдо, Дэвид Бекхэм, Рауль

Оценка «Киноспорта»: 5/10

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