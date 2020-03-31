ФОТО. Капитан Астон Виллы поехал на вечеринку и разбил машину

Капитан Астон Виллы Джек Грилиш записал видео с призывом к фанатам оставаться дома, а затем поехал на вечеринку и разбил свою машину.
Грилиш выложил в соцсети видеообращение к фанатам, призвав их не выходить из дома. А через несколько часов футболист отправился на развлечение к своему бывшему одноклубнику Россу Маккормаку.
Утром Грилиш в нетрезвом виде возвращался с вечеринки и разбил свой Range Rover, который стоит 90 тысяч евро. Он протаранил несколько других автомобилей. Футболист пообещал хозяевам возместить ущерб и ушел с места происшествия пешком, не дождавшись полиции.
Stay Home. Protect the NHS. Save Lives.#StayHomeSaveLives @NHSuk pic.twitter.com/AIN4AzwNcR— Jack Grealish (@JackGrealish) March 28, 2020
Источник — The Sun
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