ФОТО. Капитан Астон Виллы поехал на вечеринку и разбил машину

Перед этим Джек Грилиш призвал фанатов оставаться дома

  • 31.03.2020 18:10
  • 435 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Капитан Астон Виллы поехал на вечеринку и разбил машину
© The Sun. Джек Грилиш

Капитан Астон Виллы Джек Грилиш записал видео с призывом к фанатам оставаться дома, а затем поехал на вечеринку и разбил свою машину.

Грилиш выложил в соцсети видеообращение к фанатам, призвав их не выходить из дома. А через несколько часов футболист отправился на развлечение к своему бывшему одноклубнику Россу Маккормаку.

Утром Грилиш в нетрезвом виде возвращался с вечеринки и разбил свой Range Rover, который стоит 90 тысяч евро. Он протаранил несколько других автомобилей. Футболист пообещал хозяевам возместить ущерб и ушел с места происшествия пешком, не дождавшись полиции.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Sun

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности