Дибала повторно заразился коронавирусом

26-летний аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала вновь сдал положительный тест на наличие коронавируса. Об этом сообщила девушка футболиста Ориана Сабатини.

Ранее сообщалось, что Дибала заразился в марте, переболел и был выписан несколько дней назад.

«21-го марта мы сдавали тест с моим парнем, и он был положительным. Три дня назад сделали еще один, который был отрицательным. Но третий тест вновь был положительным. Я все еще инфицирована коронавирусом. Не знаю, как это работает, почему тесты показывают сначала одно, а потом другое», — рассказала Сабатини.

Ориана считает, что они с Пауло заразились после контакта с игроком «Ювентуса» Даниэле Ругани, но с того момента прошло более двух недель.

«Мы останемся дома еще на две недели», — отметила Сабатини.

По состоянию на 22:00 4-го апреля в Италии почти 125 тысяч инфицированных коронавирусом. Более 15 тысяч пациентов умерли.