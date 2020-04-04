Дибала повторно заразился коронавирусом

Последний тест футболиста «Ювентуса» был положительным

  • 04.04.2020 22:12
  • 2503 просмотра
  • 5 комментариев
Дибала повторно заразился коронавирусом
© ФК Ювентус. Пауло Дибала

26-летний аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала вновь сдал положительный тест на наличие коронавируса. Об этом сообщила девушка футболиста Ориана Сабатини.

Ранее сообщалось, что Дибала заразился в марте, переболел и был выписан несколько дней назад.

«21-го марта мы сдавали тест с моим парнем, и он был положительным. Три дня назад сделали еще один, который был отрицательным. Но третий тест вновь был положительным. Я все еще инфицирована коронавирусом. Не знаю, как это работает, почему тесты показывают сначала одно, а потом другое», — рассказала Сабатини.

Ориана считает, что они с Пауло заразились после контакта с игроком «Ювентуса» Даниэле Ругани, но с того момента прошло более двух недель.

«Мы останемся дома еще на две недели», — отметила Сабатини.

По состоянию на 22:00 4-го апреля в Италии почти 125 тысяч инфицированных коронавирусом. Более 15 тысяч пациентов умерли.

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Источник — Mundo Deportivo

(7 голосов)

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Комментарии
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 04.04.2020 22:46
    0
    digsum, 04.04.2020 22:40
    Потому что вирус может сохраниться в организме до 50 дней, несмотря на то, что симптомы уже прошли.
    Это, конечно, лютый звиздец, без вакцины с сывороткой можно гонять его бесконечно. К тому моменту, как переболеет последний - он мутирует в то, к чему еще не организм иммунитета не имеет.
    ну вот ты куда-то пропал...чуть больше жареного спирт.юа подбросил....и опять нагнетаешь)) ищи лучше ответы на вопросы: "что делать")) а нагнетать есть кому....всё информпространство этим забито)) вот....спирт.юа даже специализацию сменил)
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    digsum
    online
      digsum, 04.04.2020 22:40
    0
    Потому что вирус может сохраниться в организме до 50 дней, несмотря на то, что симптомы уже прошли.
    Это, конечно, лютый звиздец, без вакцины с сывороткой можно гонять его бесконечно. К тому моменту, как переболеет последний - он мутирует в то, к чему еще не организм иммунитета не имеет.
    Ссылка
    Юли Файн
    online
      Юли Файн, 04.04.2020 22:37
    0
    I am online on this site))) http://surl.li/bolb
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    IO73Newser
    online
      IO73Newser, 04.04.2020 22:36
    0
    Он не "повторно заразился", он не вылечился окончательно. Вначале вырабатывается иммунитет, поэтому выглядит, словно человек выздоровел. Но затем иммунная реакция замедляется, и вирус, который остаётся в организме, возвращается
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    common_sense
    online
      common_sense, 04.04.2020 22:21
    +1
    расскажите ей про ложноотрицательные тесты
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    common_sense
    online
      common_sense, 04.04.2020 22:21
    +1
    расскажите ей про ложноотрицательные тесты
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    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 04.04.2020 22:46
    0
    digsum, 04.04.2020 22:40
    Потому что вирус может сохраниться в организме до 50 дней, несмотря на то, что симптомы уже прошли.
    Это, конечно, лютый звиздец, без вакцины с сывороткой можно гонять его бесконечно. К тому моменту, как переболеет последний - он мутирует в то, к чему еще не организм иммунитета не имеет.
    ну вот ты куда-то пропал...чуть больше жареного спирт.юа подбросил....и опять нагнетаешь)) ищи лучше ответы на вопросы: "что делать")) а нагнетать есть кому....всё информпространство этим забито)) вот....спирт.юа даже специализацию сменил)
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 04.04.2020 22:40
    0
    Потому что вирус может сохраниться в организме до 50 дней, несмотря на то, что симптомы уже прошли.
    Это, конечно, лютый звиздец, без вакцины с сывороткой можно гонять его бесконечно. К тому моменту, как переболеет последний - он мутирует в то, к чему еще не организм иммунитета не имеет.
    Ссылка
    Юли Файн
    online
      Юли Файн, 04.04.2020 22:37
    0
    I am online on this site))) http://surl.li/bolb
    Ссылка
    IO73Newser
    online
      IO73Newser, 04.04.2020 22:36
    0
    Он не "повторно заразился", он не вылечился окончательно. Вначале вырабатывается иммунитет, поэтому выглядит, словно человек выздоровел. Но затем иммунная реакция замедляется, и вирус, который остаётся в организме, возвращается
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