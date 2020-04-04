Дибала повторно заразился коронавирусом

26-летний аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала вновь сдал положительный тест на наличие коронавируса. Об этом сообщила девушка футболиста Ориана Сабатини.
Ранее сообщалось, что Дибала заразился в марте, переболел и был выписан несколько дней назад.
«21-го марта мы сдавали тест с моим парнем, и он был положительным. Три дня назад сделали еще один, который был отрицательным. Но третий тест вновь был положительным. Я все еще инфицирована коронавирусом. Не знаю, как это работает, почему тесты показывают сначала одно, а потом другое», — рассказала Сабатини.
Ориана считает, что они с Пауло заразились после контакта с игроком «Ювентуса» Даниэле Ругани, но с того момента прошло более двух недель.
«Мы останемся дома еще на две недели», — отметила Сабатини.
По состоянию на 22:00 4-го апреля в Италии почти 125 тысяч инфицированных коронавирусом. Более 15 тысяч пациентов умерли.
Источник — Mundo Deportivo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Это, конечно, лютый звиздец, без вакцины с сывороткой можно гонять его бесконечно. К тому моменту, как переболеет последний - он мутирует в то, к чему еще не организм иммунитета не имеет.
Это, конечно, лютый звиздец, без вакцины с сывороткой можно гонять его бесконечно. К тому моменту, как переболеет последний - он мутирует в то, к чему еще не организм иммунитета не имеет.
Это, конечно, лютый звиздец, без вакцины с сывороткой можно гонять его бесконечно. К тому моменту, как переболеет последний - он мутирует в то, к чему еще не организм иммунитета не имеет.
Это, конечно, лютый звиздец, без вакцины с сывороткой можно гонять его бесконечно. К тому моменту, как переболеет последний - он мутирует в то, к чему еще не организм иммунитета не имеет.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.