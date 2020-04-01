Пауло ДИБАЛА: «Коронавирус - не ерунда. Нужно позаботиться о себе»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала призвал всех серьезнее относится к пандемии коронавируса.

Напомним, что в марте игрок вместе со своей девушкой заразился вирусом COVID-19.

«Сначала я старался не думать о том, что у меня коронавирус. Но потом его выявили у одного футболиста, потом другого. Я был последним.

Это все на уровне психологии. Было страшно. Но сейчас уже все хорошо, в последние дни не было никаких симптомов.

В Италии каждый день умирают много людей. Это все не ерунда, нужно действительно позаботиттся о себе», - сказал Дибала.