Пауло ДИБАЛА: «Коронавирус - не ерунда. Нужно позаботиться о себе»

У форварда «Ювентуса» уже нет симптомов болезни

  • 01.04.2020 10:50
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Пауло ДИБАЛА: «Коронавирус - не ерунда. Нужно позаботиться о себе»
© Twitter

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала призвал всех серьезнее относится к пандемии коронавируса.

Напомним, что в марте игрок вместе со своей девушкой заразился вирусом COVID-19.

«Сначала я старался не думать о том, что у меня коронавирус. Но потом его выявили у одного футболиста, потом другого. Я был последним.

Это все на уровне психологии. Было страшно. Но сейчас уже все хорошо, в последние дни не было никаких симптомов.

В Италии каждый день умирают много людей. Это все не ерунда, нужно действительно позаботиттся о себе», - сказал Дибала.

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Источник — Ole

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