ФОТО. Зозуля помог оборудованием больнице в Альбасете

30-летний украинский форвард испанского «Альбасете» Роман Зозуля финансово поучаствовал в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Зозуля подарил специальную шарнирно-сочлененную кровать отделению интенсивной терапии больницы общего профиля в Альбасете.
Зозуля защищает цвета «Альбасете» с 2017-го года.
По состоянию на 22:00 4-го апреля в Испании насчитывается чуть менее 125-ти тысяч зараженных. Почти 12 тысяч пациентов умерли.
El delantero ucraniano del Albacete Balompié, Roman Zozulia, ha donado una cama articulada para la UCI del Hospital General Universitario de Albacete. pic.twitter.com/iYYAVuYSX8— Radio Marca Albacete (@radiomarcaab) April 2, 2020
Источник — Twitter
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