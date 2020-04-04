ФОТО. Зозуля помог оборудованием больнице в Альбасете

Украинский форвард испанского клуба внес свою лепту в борьбу с коронавирусом

  • 04.04.2020 22:35
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ФОТО. Зозуля помог оборудованием больнице в Альбасете
© ФК Альбасете. Роман Зозуля

30-летний украинский форвард испанского «Альбасете» Роман Зозуля финансово поучаствовал в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Зозуля подарил специальную шарнирно-сочлененную кровать отделению интенсивной терапии больницы общего профиля в Альбасете.

Зозуля защищает цвета «Альбасете» с 2017-го года.

По состоянию на 22:00 4-го апреля в Испании насчитывается чуть менее 125-ти тысяч зараженных. Почти 12 тысяч пациентов умерли.

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