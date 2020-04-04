GdS: Рома нацелилась сразу на трех игроков Шахтера

По информации Gazzetta dello Sport, летом, несмотря на проблемы с пандемией коронавируса, «Рома» все же попробует удовлетворить просьбу тренера Паулу Фонсеки и приобрести игрока из состава его бывшей команды.

Сообщается, что хавбек Виктор Коваленко все-таки входит в круг интересов римлян, хотя сам футболист недавно заявил, что считает информацию фейковой.

Кроме того, «Рому» интересует полузащитник Маркос Антонио и вингер Тете.

Итальянская пресса уже не первый раз пишет об интересе Фонсеки к игрокам «Шахтера», но пока дальше слухов информация не пошла.