GdS: Рома нацелилась сразу на трех игроков Шахтера

Снова говорят о Коваленко

  • 04.04.2020 12:52
  • 1953 просмотра
  • 7 комментариев
GdS: Рома нацелилась сразу на трех игроков Шахтера
© AFP

По информации Gazzetta dello Sport, летом, несмотря на проблемы с пандемией коронавируса, «Рома» все же попробует удовлетворить просьбу тренера Паулу Фонсеки и приобрести игрока из состава его бывшей команды.

Сообщается, что хавбек Виктор Коваленко все-таки входит в круг интересов римлян, хотя сам футболист недавно заявил, что считает информацию фейковой.

Кроме того, «Рому» интересует полузащитник Маркос Антонио и вингер Тете.

Итальянская пресса уже не первый раз пишет об интересе Фонсеки к игрокам «Шахтера», но пока дальше слухов информация не пошла.

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Источник — Gazzetta dello Sport

(6 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.04.2020 13:51
    +3
    "шо, апять?" (с)
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.04.2020 13:51
    -2
    Они только Коваленко потянут так как он им достанется бесплатно!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.04.2020 13:50
    -1
    sidor brens, 04.04.2020 13:13
    Только дурень поедет в Италию играть, когда вирусологи обещают вторую волну Ковида осенью. И она может быть печальнее первой.
    В таком случаи оставаться в Украине еще хуже!
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    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 04.04.2020 13:40
    0
    Это уже не смешно
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.04.2020 13:21
    -3
    common_sense, 04.04.2020 13:13
    чушь
    коваленко в рух винники разве что
    Землекопы пытаются пиарить своего единственного воспитанника, но что-то не очень получается)
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 04.04.2020 13:13
    -3
    Только дурень поедет в Италию играть, когда вирусологи обещают вторую волну Ковида осенью. И она может быть печальнее первой.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 04.04.2020 13:13
    -4
    чушь
    коваленко в рух винники разве что
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.04.2020 13:51
    +3
    "шо, апять?" (с)
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 04.04.2020 13:40
    0
    Это уже не смешно
    Ссылка
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