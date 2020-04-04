Коронавирус помешал трансферу между Шахтером и Коритибой

Клубы были близки к тому, чтобы договориться о переходе Веллингтона Нема

  • 04.04.2020 10:24
  • 751 просмотр
  • 1 комментарий
Коронавирус помешал трансферу между Шахтером и Коритибой
© ФК Шахтер. Веллингтон Нем

Президент «Коритибы» Самир Намур рассказал, что его клуб был близок к договоренности по поводу перехода полузащитника «Шахтера» Веллингтона Нема, однако трансфер сорвала вспышка эпидемии коронавируса.

«Мы несколько раз вели переговоры по Веллингтону Нему с «Шахтером» и приблизились к успешному их завершению», - отметил Намур в интервью Jornal Bem Paraná.

При этом, руководитель бразильского клуба отметил, что именно приостановка розыгрышей национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса помешала успешному завершению трансфера, хотя были и «другие факторы».

Напомним, еще в феврале сообщалось об интересе «Коритибы» к Веллингтону Нему. Впоследствии в прессе также появлялись сведения о возможном переходе бразильца в «Форталезу», а также о желании «Шахтера» избавиться от игрока, на которого не рассчитывает тренерский штаб.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ampl7
      ampl7, 04.04.2020 10:50
    +2
    Нам бы проблемы Ахметова... Миллионом больше, миллионом меньше... Все равно этот мародер нагреет руки, ободрав людей. К примеру, взымая деньги за коммунальные услуги, которые его банда и не собирается предоставлять
    Ссылка
    ampl7
      ampl7, 04.04.2020 10:50
    +2
    Нам бы проблемы Ахметова... Миллионом больше, миллионом меньше... Все равно этот мародер нагреет руки, ободрав людей. К примеру, взымая деньги за коммунальные услуги, которые его банда и не собирается предоставлять
    Ссылка
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