Шахтер не смог избавиться от Веллингтона Нема. Тот отказался покидать клуб

Бразильский легионер «Шахтера» Веллингтон Нем после возвращения зимой из аренды во «Флуминенсе» не сумел убедить тренерский штаб «горняков» в целесообразности своего привлечения к играм за первую команду.

«Шахтер» пытался найти какой-то вариант для трудоустройства Веллингтона Нема, но сделать это у «горняков» не получилось.

Единственным клубом, который выражал интерес к подписанию 28-летнего бразильца была «Форталеза». Ее главный тренер Рожерио Сени лично просил руководство договориться с «горняками» по Нему, однако в итоге полузащитник принял решение остаться в Украине, хотя «Шахтер» был готов отправить его в «Форталезу» и даже полностью взять на себя вопрос выплаты заработной платы игрока.

В настоящий момент у Веллингтона Нема нет перспектив в «Шахтере». Он тренируется с молодежной командой, а срок действия его контракта с «горняками» истекает летом следующего года.

Ранее «Шахтер» внес Веллингтона Нема в заявку на вторую часть сезона в УПЛ.