Шахтер не смог избавиться от Веллингтона Нема. Тот отказался покидать клуб

Бразильца устраивает работа с молодежным составом «горняков»

  • 09.03.2020 19:22
  • 4624 просмотра
  • 10 комментариев
Шахтер не смог избавиться от Веллингтона Нема. Тот отказался покидать клуб
© Instagram. Веллингтон Нем

Бразильский легионер «Шахтера» Веллингтон Нем после возвращения зимой из аренды во «Флуминенсе» не сумел убедить тренерский штаб «горняков» в целесообразности своего привлечения к играм за первую команду.

«Шахтер» пытался найти какой-то вариант для трудоустройства Веллингтона Нема, но сделать это у «горняков» не получилось.

Единственным клубом, который выражал интерес к подписанию 28-летнего бразильца была «Форталеза». Ее главный тренер Рожерио Сени лично просил руководство договориться с «горняками» по Нему, однако в итоге полузащитник принял решение остаться в Украине, хотя «Шахтер» был готов отправить его в «Форталезу» и даже полностью взять на себя вопрос выплаты заработной платы игрока.

В настоящий момент у Веллингтона Нема нет перспектив в «Шахтере». Он тренируется с молодежной командой, а срок действия его контракта с «горняками» истекает летом следующего года.

Ранее «Шахтер» внес Веллингтона Нема в заявку на вторую часть сезона в УПЛ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(19 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 20:46
    +1
    Величайший менеджмент, я думал его уже нет в клубе. Неужели в царстве что то пошло нет.
    Как так?
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 09.03.2020 20:46
    +1
    Весело їм зі своїми бразильцями - той не хоче йти, той ниє і хоче йти.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 09.03.2020 20:39
    +1
    не хочет покидать клуб... патриот, однако
    Ссылка
    Max Gor
    online
      Max Gor, 09.03.2020 20:34
    +3
    Отдыхает в хорошей квартире , машина и пару Лимонов в год , даже играть не надо .
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.03.2020 20:30
    +3
    Вот это примат ярмо попался, пока все что может не выкачает в леса обратно не уедет, хотя оно и не мудрено, понимает что такой контракт как шахта платит никто никогда не даст более
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 09.03.2020 20:29
    -4
    kvv1404, 09.03.2020 20:26
    А ти не знав що гравця не можна ані продати ані віддати в оренду попри його волі??? А таких прикладів як з Немом вистачає і в великих клубах.Наприклад наш Зінченко після року оренди в голандському клубі він відмовився на наступний рік йти в оренду.Чому ти тоді не кричав про недолугий менежмент МанСіті???
    Он обиженный троль
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 09.03.2020 20:26
    -2
    Сергей 1, 09.03.2020 20:21
    Великий менеджмент Все нужно учится, да пылеголовые?
    А ти не знав що гравця не можна ані продати ані віддати в оренду попри його волі??? А таких прикладів як з Немом вистачає і в великих клубах.Наприклад наш Зінченко після року оренди в голандському клубі він відмовився на наступний рік йти в оренду.Чому ти тоді не кричав про недолугий менежмент МанСіті???
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 09.03.2020 20:21
    -1
    Великий менеджмент Все нужно учится, да пылеголовые?
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.03.2020 20:10
    +3
    тут деньги выше футбола
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 09.03.2020 20:06
    +5
    Красава! Бабки капают, особого напряга нет, травм нет...
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 09.03.2020 20:06
    +5
    Красава! Бабки капают, особого напряга нет, травм нет...
    Ссылка
    Max Gor
    online
      Max Gor, 09.03.2020 20:34
    +3
    Отдыхает в хорошей квартире , машина и пару Лимонов в год , даже играть не надо .
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.03.2020 20:30
    +3
    Вот это примат ярмо попался, пока все что может не выкачает в леса обратно не уедет, хотя оно и не мудрено, понимает что такой контракт как шахта платит никто никогда не даст более
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.03.2020 20:10
    +3
    тут деньги выше футбола
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 20:46
    +1
    Величайший менеджмент, я думал его уже нет в клубе. Неужели в царстве что то пошло нет.
    Как так?
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 09.03.2020 20:46
    +1
    Весело їм зі своїми бразильцями - той не хоче йти, той ниє і хоче йти.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 09.03.2020 20:39
    +1
    не хочет покидать клуб... патриот, однако
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности