Рома хочет купить у Шахтера Тете, Роналду может покинуть Ювентус

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 31-е марта.
1. Рома следит за еще одним футболистом Шахтера. Фонсека хочет переманить к себе всех талантов донецкой команды?
2. Ювентус может продать Роналду из-за кризиса. Еще одним вариантом является сокращение зарплаты португальца.
3. Три плана. УЕФА рассматривает вариант с возобновлением сезона аж в сентябре. Два полуфинала и финал ЛЧ могут пройти в Стамбуле в формате турнира четырех.
4. Слуцк – до гробовой доски! Название клуба привлекло фанатов со всего мира. Коронавирус и забавный транслит сделали «бело-синих» самой узнаваемой командой Беларуси в мире.
5. Лучшие из лучших. Топ-10 опорных полузащитников чемпионата Украины. Бывший тренер «Динамо», нынешний – «днепрян», рекордсмен сборной Украины, «Гаттузо», «Эдик» и другие.
6. Уничтоженная сказка Аталанты. Пандемия коронавируса, эпицентром которой в Италии стал Бергамо, похоже, убила старания команды.
7. Чисора мог стать самой серьезной проверкой Усика, не считая чемпионов. Лев Кравцив – о главных угрозах для украинца в супертяжелом весе.
8. Украинцы Нойок и Хачериди - в топ-5 самых дорогих игроков Беларуси. Милевский не входит в топ-100.
9. Формула-1 намерена провести суперсезон с гонками в январе. Планируется сокращение дней каждого гран-при.
10. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионский бой украинца Постола снова перенесли. Новую дату назовут позже.
Источник — Sport.ua
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