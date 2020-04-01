Рома хочет купить у Шахтера Тете, Роналду может покинуть Ювентус

Главные новости за 31-е марта на Sport.ua

  • 01.04.2020 07:24
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Рома хочет купить у Шахтера Тете, Роналду может покинуть Ювентус
© ФК Шахтер. Тете

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 31-е марта.

1. Рома следит за еще одним футболистом Шахтера. Фонсека хочет переманить к себе всех талантов донецкой команды?

2. Ювентус может продать Роналду из-за кризиса. Еще одним вариантом является сокращение зарплаты португальца.

3. Три плана. УЕФА рассматривает вариант с возобновлением сезона аж в сентябре. Два полуфинала и финал ЛЧ могут пройти в Стамбуле в формате турнира четырех.

4. Слуцк – до гробовой доски! Название клуба привлекло фанатов со всего мира. Коронавирус и забавный транслит сделали «бело-синих» самой узнаваемой командой Беларуси в мире.

5. Лучшие из лучших. Топ-10 опорных полузащитников чемпионата Украины. Бывший тренер «Динамо», нынешний – «днепрян», рекордсмен сборной Украины, «Гаттузо», «Эдик» и другие.

6. Уничтоженная сказка Аталанты. Пандемия коронавируса, эпицентром которой в Италии стал Бергамо, похоже, убила старания команды.

7. Чисора мог стать самой серьезной проверкой Усика, не считая чемпионов. Лев Кравцив – о главных угрозах для украинца в супертяжелом весе.

8. Украинцы Нойок и Хачериди - в топ-5 самых дорогих игроков Беларуси. Милевский не входит в топ-100.

9. Формула-1 намерена провести суперсезон с гонками в январе. Планируется сокращение дней каждого гран-при.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионский бой украинца Постола снова перенесли. Новую дату назовут позже.

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Источник — Sport.ua

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