Лунина хотят видеть вторым вратарем Реала, Бобров заразился коронавирусом

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27-е марта.

1. Испанские болельщики хотят видеть Лунина вторым вратарем Реала. Фаны хотят, чтобы украинца вернули из аренды.

2. ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ перенесла выборы президента. Выборы могут состояться в конце апреля.

3. Баскетболист сборной Украины Бобров заразился коронавирусом. Сейчас спортсмен борется с односторонней пневмонией.

4. Стоит ли возвращаться Владимиру Кличко? Если да, то когда. Лев Кравцив пытается понять, стоит ли ждать украинца в ринге.

5. Кабмин собирается сократить расходы на спорт аж на 55%. Бывший министр Владимир Бородянский выложил интересную сводную таблицу.

6. Зубковым интересуются в Италии и Германии. Ребров хочет сохранить украинца. Украинский игрок может сменить команду.

7. Новый план УЕФА: национальные чемпионаты – в июне, еврокубки – в июле. В лучшем случае, команды смогут возобновить тренировки в мае 2020 года.

8. Мишель Идальго: человек, который сделал сборную Франции великой. Виталий Пасичный рассказывает о легендарном тренере «ле бле».

9. В Украине сыгран матч-призрак. Букмекеры принимали ставки, УАФ в шоке. Франческо Баранка шокирован матчем «Лозоватка» – «Мелитопольская Черешня».

10. Уход Рафаилова изменит Зарю. Не факт, что в лучшую сторону. Sport.ua – о прекращении сотрудничества известного менеджера и луганского клуба.