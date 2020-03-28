Лунина хотят видеть вторым вратарем Реала, Бобров заразился коронавирусом

Главные новости за 27-е марта на Sport.ua

  • 28.03.2020 08:19
  • 448 просмотров
  • 0 комментариев
Лунина хотят видеть вторым вратарем Реала, Бобров заразился коронавирусом
© ФК Овьедо. Андрей Лунин

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27-е марта.

1. Испанские болельщики хотят видеть Лунина вторым вратарем Реала. Фаны хотят, чтобы украинца вернули из аренды.

2. ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ перенесла выборы президента. Выборы могут состояться в конце апреля.

3. Баскетболист сборной Украины Бобров заразился коронавирусом. Сейчас спортсмен борется с односторонней пневмонией.

4. Стоит ли возвращаться Владимиру Кличко? Если да, то когда. Лев Кравцив пытается понять, стоит ли ждать украинца в ринге.

5. Кабмин собирается сократить расходы на спорт аж на 55%. Бывший министр Владимир Бородянский выложил интересную сводную таблицу.

6. Зубковым интересуются в Италии и Германии. Ребров хочет сохранить украинца. Украинский игрок может сменить команду.

7. Новый план УЕФА: национальные чемпионаты – в июне, еврокубки – в июле. В лучшем случае, команды смогут возобновить тренировки в мае 2020 года.

8. Мишель Идальго: человек, который сделал сборную Франции великой. Виталий Пасичный рассказывает о легендарном тренере «ле бле».

9. В Украине сыгран матч-призрак. Букмекеры принимали ставки, УАФ в шоке. Франческо Баранка шокирован матчем «Лозоватка» – «Мелитопольская Черешня».

10. Уход Рафаилова изменит Зарю. Не факт, что в лучшую сторону. Sport.ua – о прекращении сотрудничества известного менеджера и луганского клуба.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности