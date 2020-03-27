Зубковым интересуются в Италии и Германии. Ребров хочет сохранить украинца

По информации шоу ТаТоТаке, атакующий хавбек «Ференцвароша» Александр Зубков имеет варианты продолжения карьеры в ряде ведущих чемпионатов.
К игроку прицениваются в Италии, в том числе «Сампдория», о чем говорили ранее, а также Бельгии, Германии и Дании.
Однако венгерский чемпион, который арендовал Зубкова у «Шахтера», нацелен сохранить футболиста, который полностью устраивает наставника Сергея Реброва.
В нынешнем сезоне 23-летний Зубков успел забить 8 голов в чемпионате Венгрии.
Источник — ТаТоТаке
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