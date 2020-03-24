Александр ЗУБКОВ: «Чемпионат Италии мне идеально подходит»

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков прокомментировал свой возможный переход в «Сампдорию»:
- Это правда, что «Сампдория» согласовала с «Шахтером» ваш летний трансфер за 4,5 млн евро?
- Без комментариев.
Из топ-5 чемпионатов, думаю, Италия мне идеально подходит. Я знаю, что это приличный середняк Серии А.
Даже знаю одного футболиста лично – Фабио Квальяреллу. Пересекся с ним на Мальдивах, где проводил медовый месяц с женой.
- Вы ему уже сообщили, что скоро будет ассисты раздавать?
- Ну, конечно. Он пожал мне руку и сказал: «Саня, давай уже быстрее переходи».
Источник — Футбол 24
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