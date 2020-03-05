Сампдория согласовала с Шахтером трансфер Зубкова, играющего у Реброва

«Горняки» получат за своего воспитанника 4,5 миллиона евро

  • 05.03.2020 13:25
  • 3197 просмотров
  • 7 комментариев
Сампдория согласовала с Шахтером трансфер Зубкова, играющего у Реброва
© Fradi.hu. Александр Зубков

Руководство «Сампдории» уже достигло договоренности с «Шахтером» о летнем трансфере правого вингера Александра Зубкова, который в настоящее время на правах аренды выступает за венгерский «Ференцварош», ведомый Сергеем Ребровым.

За 23-летнего футболиста «Шахтер» выручит 4,5 миллиона евро.

Очевидно, что помешать сделке может потенциальный вылет «Сампдории» из Серии А. В настоящий момент генуэзцы занимают 17-е место в турнирной таблице, опережая лишь на одно очко «Дженоа», идущий в зоне вылета.

На счету Александра Зубкова 33 матча, 9 голов и 8 результативных передач в текущем сезоне.

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Источник — Corriere dello Sport

(21 голос)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 05.03.2020 14:40
    0
    serge_kr, 05.03.2020 13:35
    Респект Шахте, академия работает на отлично, ещё один воспитаник переберется в хорошей клуб ну и клуб заработает
    Респект не Шахтёру, а Зубкову и Реброву!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.03.2020 14:40
    0
    serge_kr, 05.03.2020 13:35
    Респект Шахте, академия работает на отлично, ещё один воспитаник переберется в хорошей клуб ну и клуб заработает
    Мариуполь Ференцварош. Да отличная селекция. Спасибо Луческу такого игрока открыл.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.03.2020 14:39
    0
    Хоть кого то продадут. Лучшая ж селекция в Европе.
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 05.03.2020 14:24
    +1
    Ну клуб откровенно говоря так себе. Но играть в чимпионате Италии это уже прогресс.
    Ссылка
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 05.03.2020 14:09
    0
    Вот почему есть смысл молодым футболистам переходить в чемпионат Венгрии, пока там работает Сергей Ребров.
    Вакуле и Супряге на заметку.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.03.2020 13:35
    0
    Респект Шахте, академия работает на отлично, ещё один воспитаник переберется в хорошей клуб ну и клуб заработает
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 05.03.2020 13:27
    +2
    Было бы супер, лишь бы в Серию Б не вылетели)
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 05.03.2020 13:27
    +2
    Было бы супер, лишь бы в Серию Б не вылетели)
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 05.03.2020 14:24
    +1
    Ну клуб откровенно говоря так себе. Но играть в чимпионате Италии это уже прогресс.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.03.2020 14:40
    0
    serge_kr, 05.03.2020 13:35
    Респект Шахте, академия работает на отлично, ещё один воспитаник переберется в хорошей клуб ну и клуб заработает
    Респект не Шахтёру, а Зубкову и Реброву!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.03.2020 14:40
    0
    serge_kr, 05.03.2020 13:35
    Респект Шахте, академия работает на отлично, ещё один воспитаник переберется в хорошей клуб ну и клуб заработает
    Мариуполь Ференцварош. Да отличная селекция. Спасибо Луческу такого игрока открыл.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.03.2020 14:39
    0
    Хоть кого то продадут. Лучшая ж селекция в Европе.
    Ссылка
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 05.03.2020 14:09
    0
    Вот почему есть смысл молодым футболистам переходить в чемпионат Венгрии, пока там работает Сергей Ребров.
    Вакуле и Супряге на заметку.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.03.2020 13:35
    0
    Респект Шахте, академия работает на отлично, ещё один воспитаник переберется в хорошей клуб ну и клуб заработает
    Ссылка
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