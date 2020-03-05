Сампдория согласовала с Шахтером трансфер Зубкова, играющего у Реброва

Руководство «Сампдории» уже достигло договоренности с «Шахтером» о летнем трансфере правого вингера Александра Зубкова, который в настоящее время на правах аренды выступает за венгерский «Ференцварош», ведомый Сергеем Ребровым.

За 23-летнего футболиста «Шахтер» выручит 4,5 миллиона евро.

Очевидно, что помешать сделке может потенциальный вылет «Сампдории» из Серии А. В настоящий момент генуэзцы занимают 17-е место в турнирной таблице, опережая лишь на одно очко «Дженоа», идущий в зоне вылета.

На счету Александра Зубкова 33 матча, 9 голов и 8 результативных передач в текущем сезоне.