Кабмин собирается сократить расходы на спорт аж на 55%

Кабинет министров Украины в связи с пандемией коронавируса собирается урезать расходы на спорт на 55 процентов – с 5,2 млрд грн до 2,3 млрд грн.

Минфин заложил средства в 2020 году на подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм, но они были перенесены на 2021. Соответственно, затраты на ОИ уменьшатся. Правда, расходы на спорт и без учета Олимпиады и Паралимпиады сокращены на 43%.

Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выложил сводную таблицу в своем Facebook.