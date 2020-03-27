Кабмин собирается сократить расходы на спорт аж на 55%

Бывший министр Владимир Бородянский выложил интересную сводную таблицу

  • 27.03.2020 20:37
  • 849 просмотров
  • 10 комментариев
Кабмин собирается сократить расходы на спорт аж на 55%
© Министерство молодежи и спорта

Кабинет министров Украины в связи с пандемией коронавируса собирается урезать расходы на спорт на 55 процентов – с 5,2 млрд грн до 2,3 млрд грн.

Минфин заложил средства в 2020 году на подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм, но они были перенесены на 2021. Соответственно, затраты на ОИ уменьшатся. Правда, расходы на спорт и без учета Олимпиады и Паралимпиады сокращены на 43%.

Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выложил сводную таблицу в своем Facebook.

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Источник — Facebook

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 27.03.2020 22:01
    0
    ManUtd, 27.03.2020 21:42
    73% пox на спорт, на культуру, на страну. Хуже не будет говорили они. Нужно только перестать стрелять говорили они. Посадки будут весной говорили они.
    Запасаюсь списами и наблюдаю за этой лигой смеха, но на всякий случай достану чемоданы, проветрить от моли
    73% это детище политики Порошенко, который заипал большую часть страны. Не устану это повторять.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 27.03.2020 21:42
    0
    73% пox на спорт, на культуру, на страну. Хуже не будет говорили они. Нужно только перестать стрелять говорили они. Посадки будут весной говорили они.
    Запасаюсь списами и наблюдаю за этой лигой смеха, но на всякий случай достану чемоданы, проветрить от моли
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.03.2020 21:40
    +1
    Надо просто перестать кушать.
    Ссылка
    Fangold
      Fangold, 27.03.2020 21:40
    0
    Ну сволоти, що з них взяти
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 27.03.2020 21:11
    0
    и тут сразу какой-то убздюк с генпрокуратуры мне минус пульнул
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 27.03.2020 21:05
    0
    Твари...Молодежь с полумиллиона до 43 тыс. А офис генпрокурора урезали то как....айа ай ай .....а как урезали тем где - 8%.......Надеюсь урежут того, кто это предложил если не фейк
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 27.03.2020 20:59
    +1
    А Маркевичу зп в 700 к в месяц тоже урежут?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.03.2020 20:50
    +2
    И без того смешную сумму урезали в два раза,а то что в Украине сотни тысяч лишних чиновников-это нормально,деньги,чтобы кормить лишних паразитов находятся
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 27.03.2020 20:48
    +4
    А еще на образование и медицину. Хуже не будет
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 27.03.2020 20:41
    +4
    Зелёные, вы сделали это вместе
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 27.03.2020 20:48
    +4
    А еще на образование и медицину. Хуже не будет
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 27.03.2020 20:41
    +4
    Зелёные, вы сделали это вместе
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.03.2020 20:50
    +2
    И без того смешную сумму урезали в два раза,а то что в Украине сотни тысяч лишних чиновников-это нормально,деньги,чтобы кормить лишних паразитов находятся
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.03.2020 21:40
    +1
    Надо просто перестать кушать.
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 27.03.2020 20:59
    +1
    А Маркевичу зп в 700 к в месяц тоже урежут?
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 27.03.2020 22:01
    0
    ManUtd, 27.03.2020 21:42
    73% пox на спорт, на культуру, на страну. Хуже не будет говорили они. Нужно только перестать стрелять говорили они. Посадки будут весной говорили они.
    Запасаюсь списами и наблюдаю за этой лигой смеха, но на всякий случай достану чемоданы, проветрить от моли
    73% это детище политики Порошенко, который заипал большую часть страны. Не устану это повторять.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 27.03.2020 21:42
    0
    73% пox на спорт, на культуру, на страну. Хуже не будет говорили они. Нужно только перестать стрелять говорили они. Посадки будут весной говорили они.
    Запасаюсь списами и наблюдаю за этой лигой смеха, но на всякий случай достану чемоданы, проветрить от моли
    Ссылка
    Fangold
      Fangold, 27.03.2020 21:40
    0
    Ну сволоти, що з них взяти
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 27.03.2020 21:11
    0
    и тут сразу какой-то убздюк с генпрокуратуры мне минус пульнул
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 27.03.2020 21:05
    0
    Твари...Молодежь с полумиллиона до 43 тыс. А офис генпрокурора урезали то как....айа ай ай .....а как урезали тем где - 8%.......Надеюсь урежут того, кто это предложил если не фейк
    Ссылка
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