Кабмин собирается сократить расходы на спорт аж на 55%

Кабинет министров Украины в связи с пандемией коронавируса собирается урезать расходы на спорт на 55 процентов – с 5,2 млрд грн до 2,3 млрд грн.
Минфин заложил средства в 2020 году на подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм, но они были перенесены на 2021. Соответственно, затраты на ОИ уменьшатся. Правда, расходы на спорт и без учета Олимпиады и Паралимпиады сокращены на 43%.
Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выложил сводную таблицу в своем Facebook.
Источник — Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Запасаюсь списами и наблюдаю за этой лигой смеха, но на всякий случай достану чемоданы, проветрить от моли
Запасаюсь списами и наблюдаю за этой лигой смеха, но на всякий случай достану чемоданы, проветрить от моли
Запасаюсь списами и наблюдаю за этой лигой смеха, но на всякий случай достану чемоданы, проветрить от моли
Запасаюсь списами и наблюдаю за этой лигой смеха, но на всякий случай достану чемоданы, проветрить от моли
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.