В Украине сыгран матч-призрак. Букмекеры принимали ставки, УАФ в шоке

По данным многих букмекерских контор, 26 марта на Кубке Азова в Бердянске состоялся матч «Лозоватка» – «Мелитопольская Черешня» (4:1). Многие букмекеры принимали ставки на эту встречу, даже в лайве.

В Facebook недавно создана страница FC Berdyansk, на которой выкладывают якобы протоколы матчей команды с Кубка Азова, правда, без указания судей и составов команд.

Главный тренер ФК «Мелитопольская Черешня» Юрий Ярмошенко написал в Facebook о том, что его команда находится на карантине и такого матча не было:

«Уважаемые болельщики, я, Ярмошенко Юрий, тренер ФК «Мелитопольская Черешня», официально заявляю, что наш клуб во время карантина товарищеские матчи не проводит и не участвует ни в каких турнирах, все футболисты находятся на карантине. К ставкам букмекерских контор наш клуб отношения не имеет».

Сложившаяся ситуация возможна из-за ошибки поставщика спортивных данных или в результате мошенничества, когда мошенники знают исход такого матча-призрака и сами делают на него ставки.

Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка сообщил о старте расследования «странного» матча: «Не могу поверить в то, что они провернули сегодня. Пока не знаю, какой поставщик данных передал игру в линию букмекерам. Я мгновенно понял, что происходит что-то не то. И мы сразу начали расследование в УАФ. Мы шокированы. Они думали, мы не узнаем? Я думаю, что у провайдеров спортивных данных будут огромные проблемы после этого. Это мошенничество затронуло всех букмекеров мира».

На 27 марта в линии букмекерских контор есть еще два потенциальных матча-призрака, которые якобы должны пройти в Бердянске на Кубке Азова: «Бердянск» должен как бы сыграть с «Мелитопольской Черешней», а «Таврия-СКИФ» – с «Лозоваткой». На эти матчи принимают ставки ряд зарубежных букмекерских компаний.