Известна дата боя Джошуа и Пулева, Суперкубок УЕФА пройдет в России

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2-е марта.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Пулев будут драться на стадионе Тоттенхэма. Бой за поясы чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет 20 июня в Лондоне.

2. Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет на стадионе Рубина. Поединок состоится в российской Казани.

3. Поражения Динамо и Шахтера, хет-трик Супряги, ВАР и Монзуль, вторая Заря. Самые интересные события 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

4. Задонатили! Украинский гроссмейстер сыграл за Россию в матче против Украины. Очередной скандал возник в украинском шахматном сообществе.

5. Реал против Барсы, Малиновский против Шахова. Виталий Пасичный рассказывает о самом интересном, что произошло в топ-лигах за минувшие выходные.

6. ТаТоТаке: у Марлоса хроническое повреждение паха, он затянул с операцией. Хавбек «Шахтера» и сборной Украины страдает из-за хронической травмы.

7. Эль-Класико в пользу Мадрида, или Почему Реал оказался сильнее Барселоны. Sport.ua подводит итоги вчерашнего суперпоединка в испанской Примере.

8. Итоги тестов Формулы-1. Трудности Феррари, Ред Булл и розовый Мерседес. А доминирует все равно Мерседес.

9. ВИДЕО. Артем Кравец организовал победный гол Кайсериспора. Клуб украинского форварда в матче чемпионата Турции переиграл «Гезтепе».

10. Суперлига. Сенсация в Харькове, Днепр не замечает соперников. Обзор пятнадцатой игровой недели баскетбольной Суперлиги.