ТаТоТаке: у Марлоса хроническое повреждение паха, он затянул с операцией

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины страдает из-за хронической травмы

  • 02.03.2020 20:31
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ТаТоТаке: у Марлоса хроническое повреждение паха, он затянул с операцией
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос страдает из-за хронической травмы, информирует ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский. По обнародованной  информации, у Марлоса пубалгия – хроническое повреждение паха, из-за чего бразильский украинец не может набрать форму. Спиваковский рассказал:

«К сожалению, дело не в отношении Марлоса к процессу. Я не сомневаюсь в его профессионализме. Проблема неприятная – хроническая проблема со здоровьем. Насколько я знаю, речь идет о пубалгию. Это очень неприятное воспаление в области паха. Когда накапливаются нагрузки, с возрастом появляются неприятные боли, дискомфорт, невралгия.

Проблема в том, что Марлос уже сделал операцию. Но есть версия, что он затянул с операцией. После нее у него не прекратились болевые ощущения. Даже можно заметить, что он иногда подтягивает левую ногу во время бега. Это один из симптомов того, что, к сожалению, эти ощущения есть. Если это хроническое – он будет играть с этим до конца. Скорее всего, бывшего Марлоса, которого мы привыкли видеть, мы уже не увидим».

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Источник — ТаТоТаке

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