Эль-Класико в пользу Мадрида, или Почему Реал оказался сильнее Барселоны

Вечер 1 марта 2020 года болельщики «Реала» запомнят надолго. Их команда на родном «Сантьяго Бернабеу» обыграла «Барселону» со счетом 2:0. И дело даже не в том, что после этой победы Мадрид вернулся на первую строчку в турнирной таблице Примеры, обойдя каталонцев на одно очко, а в том, что «Реал» не обыгрывал «Барселону» в национальном чемпионате практически четыре года! Если точнее, то с 2 апреля 2016-го, когда «бланкос» на выезде одолели «блаугранас» 2:1. После этого противостояние Мадрида и Барселоны в лиге происходило еще семь раз, но принесло четыре победы каталонцев и три ничьих.

Наверное, не стоит говорить, насколько важно для современных топ-клубов доказывать свое превосходство и силу именно в поединках против себе подобных. Поэтому четыре года без побед над «Барсой» в Примере – это совершенно жуткий период, вычеркнуть который из подсознания стремился, наверное, каждый футболист «Реала», а каждый поклонник команды надеялся, что 1 марта черная полоса наконец-то закончится.

Первый тайм выдался довольно серым, хотя преимуществом в нем владела «Барселона». Впрочем, каталонцы не демонстрировали чего-то сверхъестественного, и даже не давили оппонента прессингом. Если посмотреть на динамику индекса PPDA (допущенных передач на действие в обороне), который характеризует интенсивность прессинга команд, то можно заметить, что первые 15 минут прошли в крайне вялой борьбе, после чего гости постарались все-таки несколько нарастить давление на «Реал».

Примечательно, что во втором тайме мадридцы по прессингу смогли выйти вровень с «Барселоной», не давая оппоненту почувствовать свое превосходство в столь важном для современного футбола игровом компоненте. Даже на последних минутах, когда у «Реала» теоретически мог бы возникнуть соблазн отойти к своим воротам, «припарковать автобус» и постараться отбиться, хозяева поля не пошли по такому сценарию, за что и были вознаграждены вторым забитым мячом.

Но вернемся к первой половине встречи. Ее «Барселона» завершила с серьезным преимуществом во владении мячом (60% на 40%, которые во втором тайме изменились на 56% на 44% в пользу «блаугранас»). Выполняя привычно много передач, каталонцы не так и часто били по воротам – 6 попыток, из которых 3 пришлись в створ. Что правда, статистика «Реала» оказалась еще более невзрачной – 5 ударов, из которых 1 – в створ. Даже по ожидаемым голам ничья по итогу первого тайма вполне логична – 0,69xG : 0,73xG, особенно если учитывать, что самый опасный со статистической точки зрения момент этой части матча, который возник у Месси на 38-й минуте, в гол не был конвертирован из-за не самого лучшего удара аргентинца. Лионель выходил практически один на один, но поспешил с ударом, по причине чего мяч пришелся точно в центральную зону ворот, и его легко парировал Куртуа.

Вообще игра Месси накануне вечером не впечатлила. Аргентинец довольно много работал (101 технико-тактическое действие при 69% удачных), но в основном вся его активность была завязана на командной игре в пас. Индивидуально Лионель лишь в редких случаях оказывался способен обострить игру. В частности, из 6 попыток обводок успехом увенчались только 2, из 24 единоборств за мяч выигрышными оказались лишь 7… С учетом 14 потерь мяча (максимальный среди всех участников матча показатель) «Барселоне» и ее болельщикам только и оставалось, что надеяться на очередную вспышку гениальности от Лео. Да, они по-прежнему случаются и нередко, но тащить такую команду в одиночку Месси оказался неспособен.

К слову, о потерях. Их у «Барселоны» оказалось намного больше, чем у рачительного «Реала» - 95 против 72 соответственно. Но и это не самое страшное. Куда хуже, что футболисты «блаугранас» 34% потерь допустили в первой трети поля – то есть в непосредственной близости к своим воротам.

У «Реала» аналогичный показатель составил только 22%, а половину потерь мяча «бланкос» допускали в финальной трети поля, что сказывалось на эффективности завершающих действий, но несло значительно более меньшую угрозу своим воротам. Также важно выделять, что игроки «Барселоны» допустили сразу 8 потерь мяча, которые привели к ударам соперника (по 2 – Видаль, Бускетс и Семеду, по 1 – Гризманн и Пике). У «Реала» же случилась только одна потеря мяча, приведшая к удару по воротам мадридцев и ее автором оказался Марсело.

На фоне не самой удачной игры «Барселоны» «Реал» во втором тайме прибавил в агрессивности, старался чуть больше владеть мячом и в целом мадридцам удалось добиться желаемого. Впрочем, результат не упал на «бланкос» с неба. Во втором тайме хозяева «Сантьяго Бернабеу» смотрелись предпочтительнее соперника в атакующих действиях. В итоге за вторую 45-минутку «Реал» нанес по воротам «Барселоны» 8 ударов (4 – в створ), на что каталонцы сумели ответить лишь 3 своими попытками (1 – в створ).

Солидное преимущество «Барселоны» по количеству выполненных передач (622 против 495; 91% против 88% - по точности соответственно) ничего не принесло гостям, так как они оказались неспособны выглядеть лучше соперника в обострении. В частности, по передачам с продвижением мяча «Реал» и вовсе превзошел «Барселону», как количественно (82 против 80), так и качественно (82% точных против 79%). По сути, контроль над мячом у гостей свелся к росту показателей пасов назад, поперечных пасов и других передач, не несущих в себе какого-либо обострения…

После матча наставник «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что результат не имеет большого значения для его команды. Математически коуч «блаугранас» прав – выигравший «Реал» заполучил фору над соперником всего в 1 очко, что за 12 туров до финиша не делает «бланкос» явными фаворитами в борьбе за чемпионство. Однако чисто на уровне психологии результат вчерашнего «Эль Класико» в Мадриде может стоить гораздо большего, чем кажется на первый взгляд. Не стоит забывать, что в 2020 календарном году «Барселона» в национальном чемпионате добыла лишь одну победу с разницей более чем в один мяч. Игра каталонцев далека от идеальных образцов, которые они демонстрировали ранее, а если к этому добавиться еще и психологический надлом, то ситуация и вовсе может оказаться критической. Если подобные мысли окажутся правильными, то нынешние слова Сетьена можно будет воспринимать только как попытку лукавства. Впрочем, что еще оставалось делать тренеру, который свое первое «Эль Класико» в карьере завершил поражением?..

Алексей СЛИВЧЕНКО