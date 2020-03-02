Кике СЕТЬЕН: «Это поражение не имеет большого значения»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:2) в матче 26-го тура испанской Примеры.

«Думаю, что «Барселона» хорошо провела первый тайм, а «Реал» - второй. Мы неплохо начали второй тайм, но начали допускать ошибки в передачах. Нужно поздравить «Реал» с победой. Иногда нормально уступать в матче, когда ты пытаешься играть. Но когда противник так сильно прижимает тебя, становится тяжело. Нужно отдать должное игрокам «Реала».

Пока что, это поражение не имеет большого значения. «Реал» впереди на одно очко, и всё может измениться», - сказал Сетьен.