26-й тур
Реал Мадрид
2:0
Барселона
01.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Реал – Барселона – 2:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 26-го тура чемпионата Испании

  • 01.03.2020 21:49
  • 13791 просмотр
  • 66 комментариев
Реал – Барселона – 2:0. Текстовая трансляция матча
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Чемпионат Испании. 26-й тур.

«Реал» – «Барселона» – 2:0

Винисиус Жуниор (71), Мариано Диас (92)

Винисиус Жуниор (11), Даниэль Карвахаль (19) – Жорди Альба (19), Лионель Месси (85)

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде (Лукас Васкес, 86), Иско (Лука Модрич, 79), Винисиус Жуниор, Карим Бензема (Мариано Диас, 91)

Запас: Альфонс Ареола, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Гарет Бэйл

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Нелсон Семеду, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Артур Рамос (Иван Ракитич, 81), Артуро Видаль (Мартин Брайтвайт, 70), Антуан Гризманн (Ансумане Фати, 81), Лионель Месси

Запас: Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Алекс Кольядо.

Арбитр: Матеу Лаос

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. ГОООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0!!!! Мариано сделал рывок по правому флангу ворвался в штрафную и с острого угла точно пробил мимо тер Штегена!

91 мин. Замена у Реала. Вместо Бензема на поле вышел Мариано.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

89 мин. Рамос со штрафного пробил в стенку.

88 мин. Васкес заработал штрафной в полукружии штрафной площади Барсы.

86 мин. Замена у Реала. Вместо Вальверде на поле вышел Васкес.

85 мин. Месси сбил Каземиро и сорвал атаку Реала.

84 мин. Винисиус оказался перед тер Штегеном, не не успел пробить - голкипер вовремя сыграл на выходе!

83 мин. Опасно! После навеса со штрафного набежавший Пике пробил выше ворот!

81 мин. Две замены у Барселоны. Вместо Артура вышел Ракитич, вместо Гризманна - Фати.

79 мин. Замена у Реала. Вместо Иско на поле вышел Модрич.

76 мин. Неудачная атака Барселоны.

74 мин. Реал провел острую контратаку, которую довести до логичного завершения не удалось.

 
 

71 мин. ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Винисиус Жуниор слева ворвался в штрафную Барселоны и с острого угла нанес удар - мяч задел ногу стелившегося в подкате Пике и, полетев в противоход тер Штегену, залетел в ворота!

70 мин. Замена у Барселоны. Вместо Видаля вышел Брайтвайт.

69 мин. Оффсайд у Рамоса.

66 мин. Месси принял мяч в углу штрафной Реала, и его сразу накрыли защитники.

63 мин. ЕЩЕ ОДИН! Карвахаль сделал заброс на угол штрафной, и Бензема с лёта пробил мимо ворот!

61 мин. МОМЕНТИЩЕ! После удара головой Иско тер Штеген не дотянулся до мяча, и Пике с линии вынес мяч!!!

60 мин. Неудачная атака Реала.

58 мин. Каземиро из-за пределов штрафной пробил очень неточно.

56 мин. ОЙ-ОЙ-ОЙ! Иско от левого угла штрафной пробил в дальнюю девятку, и тер Штеген в блестящем прыжке перевел мяч на угловой!

53 мин. Винисиус прострелил из левого угла штрафной, и Пике перехватил мяч.

51 мин. Каталонцы контролируют мяч.

48 мин. Юмтити нарушил правила в штрафной Реала.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. Варан неудачно навесил с правого фланга - мяч вылетел за ворота.

43 мин. Неудачная атака Барселоны.

41 мин. Винисиус на скорости слева ворвался в штрафную Барселоны и сделал неточную передачу!

38 мин. ОПАСНО! Прошла передача на Месси, который ворвался в свободную зону по центру у штрафной, и Куртуа в прыжке отбил мяч после удара аргентинца!

37 мин. Неудачная атака Барселоны.

34 мин. МОМЕЕЕНТ! Артур Рамос вбежал в левый угол штрафной Реала и не сумел переиграть вышедшего навстречу Куртуа!

33 мин. Семеду неточно навесил с правого фланга.

30 мин. После скидки Гризманна Месси из правого угла штрафной пробил несильно в руки Куртуа!

28 мин. Месси пытался ворваться в штрафную Реала, но потерял мяч.

25 мин. Каталонцы контролируют мяч.

23 мин. Неудачная атака Реала.

21 мин. МОМЕЕЕНТ! Альба из левого угла штрафной прострелил в центр, и Гризманн пробил выше ворот!

19 мин. Карвахаль и Альба повздорили на поле, и оба получили по горчичнику.

17 мин. Винисиус в левом углу штрафной Барселоны один в один не прошел Семеду.

15 мин. После скидки Винисиуса Кроос из центра штрафной пробил намного выше ворот!

14 мин. УХ! После навеса с левого фланга Иско головой скинул мяч Бензема, но француз не ожидал такого развития событий.

13 мин. В центре поля идет игра в эти минуты.

11 мин. Винисиус сбил Семеду и сорвал атаку Барселоны.

9 мин. Месси слишком сильно навесил с левого фланга.

7 мин. После отскока Бензема с лёта с линии штрафной пробил выше ворот.

6 мин. Пике заблокировал прострел Винисиуса из угла штрафной.

4 мин. Каталонцы под свист трибун контролируют мяч.

2 мин. Два подряд угловых разыграли галактикос. Без угроз воротам.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

Фан-сектор:

Предматчевая разминка:

Перед матчем можно запастись атрибутикой:

Болельщики потягиваются на трибуны Сантьяго Бернабеу:

Фанаты освистали игроков Барселоны

 

 

  

 

В воскресенье, 1-го марта, состоится поединок двадцать шестого тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Испанские гранды ведут ожесточенную борьбу за победу в чемпионате: перед «Эль-Класико» «Барселона» опережает «Реал» всего на два очка. Мадридский клуб на данный момент переживает спад в игре. «Галактикос» не смогли победить в последних двух встречах национального первенства, а затем последовало домашнее поражение от «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» с 8-го ноября прошлого года в Ла Лиге потерпела всего одно поражение. В прошедший мид-уик каталонцы также проводили матч 1/8 финала Лиги чемпионов и в Неаполе сыграли вничью с «Наполи». В первом круге турнира «Реал» и «Барселона» сыграли в безголевую ничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона».

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Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Барселона
90' ГОЛ ! Мяч забил Мариано Диас (Реал Мадрид).
71' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 02.03.2020 00:01
    -2
    Гра хороша, футбол пройшов, вороги мають бути на полі! Всім добра! Не стібіться з Барси, це класіко, завтра може бути інший результат, на те воно і класіко!
    Ссылка
    Serhii1988
      Serhii1988, 02.03.2020 00:00
    +2
    viktor112007, 01.03.2020 23:54
    то я писав. і можу повторити: у Наполі на Камп Ноу 0 шансів. навіть з такою Барселоною, яку ми бачили сьогодні
    Це футбол, а після роми і ліверпуля все можливо. Хоча я згідний в наполі шансів нуль.
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 01.03.2020 23:59
    0
    Не понимаю такого, одно дело когда там не повезло или не получилось, но тут же 90% состава Барсы нечего не делали, они сухими пошли в раздевалку, когда футболисты Реала все до одного пахали без остановки
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 01.03.2020 23:59
    -2
    viktor112007, 01.03.2020 23:54
    то я писав. і можу повторити: у Наполі на Камп Ноу 0 шансів. навіть з такою Барселоною, яку ми бачили сьогодні
    У Реала шансов тоже не было сегодня по словам многих посетителей данного ресурса. Но мяч круглый , все может быть
    Ссылка
    Shunya|Kh
      Shunya|Kh, 01.03.2020 23:54
    -3
    Maxim_kravets, 01.03.2020 23:53
    А недавно тут люди в комментариях писали, что Барселона с Наполи не старалась играть потому что готовились к Классико. Вот и результат подготовки. Такую Барселону Наполи вполне могут проходить.
    переготувались
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 01.03.2020 23:54
    +2
    Maxim_kravets, 01.03.2020 23:53
    А недавно тут люди в комментариях писали, что Барселона с Наполи не старалась играть потому что готовились к Классико. Вот и результат подготовки. Такую Барселону Наполи вполне могут проходить.
    то я писав. і можу повторити: у Наполі на Камп Ноу 0 шансів. навіть з такою Барселоною, яку ми бачили сьогодні
    Ссылка
    hater of haters
    online
      hater of haters, 01.03.2020 23:53
    0
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 01.03.2020 23:53
    0
    Мда, "Халуїв" з перемогою!
    Барса просрала тайм, за що і поплатилася, все справедливо.
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 01.03.2020 23:53
    0
    С победой !!!
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 01.03.2020 23:53
    +2
    А недавно тут люди в комментариях писали, что Барселона с Наполи не старалась играть потому что готовились к Классико. Вот и результат подготовки. Такую Барселону Наполи вполне могут проходить.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 01.03.2020 23:52
    0
    Реал слаб, а Барса ещё слабее. Вот какой вывод можно сделать по этим двум грандам в этом сезоне
    Ссылка
    Serhii1988
      Serhii1988, 01.03.2020 23:52
    -2
    Omen, 01.03.2020 21:55
    Барсаа, прибей это говно!
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 01.03.2020 23:52
    -5
    Ахаха де ви клоуни? Ті що писали що Барса королів розкатає? Соснули "йобіки"?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 01.03.2020 23:51
    +2
    лисий вгадав із заміною на усі 100%
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
    Roman Chekhovskyi, 01.03.2020 23:50
    -1
    Роналду на матчі і барса поплила по привичцііі
    Хала Мадрид
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 01.03.2020 23:48
    +2
    viktor112007, 01.03.2020 23:45
    в той момент він персонально грав проти Вінісіуса. повинен був грати уважніше і не зівнути його ривок. чиста його помилка
    Ну блин, момент, не момент. Барса персонально не играет. Каждый держит свою зону. Сомневаюсь что тренер дал установку ему держать винисиуса
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 01.03.2020 23:47
    -2
    MADRIDISTA, 01.03.2020 23:45
    Рве пукан? Ого не дивно клоун синьо-гранатовий
    Просто йобіки бісять
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 01.03.2020 23:47
    -3
    Roman Chekhovskyi, 01.03.2020 23:44
    Месі підло зіграв як криса
    Ты что, его возвели в ранг святых. Тебе показалось
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 01.03.2020 23:45
    0
    Deagle, 01.03.2020 23:44
    Он не должен его держать, чистая ошибка семеду на пару с пике
    в той момент він персонально грав проти Вінісіуса. повинен був грати уважніше і не зівнути його ривок. чиста його помилка
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 01.03.2020 23:45
    0
    Diego Armando, 01.03.2020 23:41
    Піди просцись, "хала мадрід"
    Рве пукан? Ого не дивно клоун синьо-гранатовий
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 01.03.2020 23:16
    +4
    Тер Штеген красавелло! таке потягнув - воу!!!
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 01.03.2020 22:46
    +4
    Вінісіус лідер по безтолковим атакам, Грізманн же їх просто не створює
    Ссылка
    14sergey1953
      14sergey1953, 01.03.2020 21:59
    +4
    Барселона! Вперед к победе!
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 01.03.2020 21:55
    +4
    Барсаа, прибей это говно!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 01.03.2020 23:36
    +3
    Deagle, 01.03.2020 23:34
    Это гном проспал винисиуса.что за бред? Как атакующий игрок виноват в том, что нападающий забил с острого угла?
    не знав що при таких атаках Мессі має пасти нападаючого Реалу.
    розсмішив ти мене. мега-тактик, хулі
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 01.03.2020 23:24
    +3
    Stringer Bell, 01.03.2020 23:22
    Реал сильнее только в физическом аспекте, а в плане умения игры Барса даже в худшей своей форме всё равно лучше, сейчас посмотрите Барса в обороне вообще спящие, а Реал просто неспособен забить, а потом Барса с 2-3 контр атак спокойно организует гол
    Реал неплохо играет. У реала нет напов. Винисиус даун, а бензема бревно, которое иногда забивает. Вот в чем проблема. Крос на себя не похож. 3 удара, все по воробьям
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 01.03.2020 23:21
    +3
    Как Пике выбил, это же нужно так уметь!
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 01.03.2020 22:41
    +3
    Без Суареса нема атаки.
    Грізманн досі боїться брати ініціативу, а бере коли Мессі за кілометр і то без толку.
    Ссылка
    Serhii1988
      Serhii1988, 02.03.2020 00:00
    +2
    viktor112007, 01.03.2020 23:54
    то я писав. і можу повторити: у Наполі на Камп Ноу 0 шансів. навіть з такою Барселоною, яку ми бачили сьогодні
    Це футбол, а після роми і ліверпуля все можливо. Хоча я згідний в наполі шансів нуль.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 01.03.2020 23:54
    +2
    Maxim_kravets, 01.03.2020 23:53
    А недавно тут люди в комментариях писали, что Барселона с Наполи не старалась играть потому что готовились к Классико. Вот и результат подготовки. Такую Барселону Наполи вполне могут проходить.
    то я писав. і можу повторити: у Наполі на Камп Ноу 0 шансів. навіть з такою Барселоною, яку ми бачили сьогодні
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 01.03.2020 23:53
    +2
    А недавно тут люди в комментариях писали, что Барселона с Наполи не старалась играть потому что готовились к Классико. Вот и результат подготовки. Такую Барселону Наполи вполне могут проходить.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 01.03.2020 23:51
    +2
    лисий вгадав із заміною на усі 100%
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 01.03.2020 23:48
    +2
    viktor112007, 01.03.2020 23:45
    в той момент він персонально грав проти Вінісіуса. повинен був грати уважніше і не зівнути його ривок. чиста його помилка
    Ну блин, момент, не момент. Барса персонально не играет. Каждый держит свою зону. Сомневаюсь что тренер дал установку ему держать винисиуса
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 01.03.2020 23:33
    +2
    Shunya|Kh, 01.03.2020 23:29
    ну нащо Відаля в основу? він косячить так багато. Зате з заміни просто красень
    Видаль в принципе раздражает, но последние 3-4 игры барсы он был очень полезен. Один из самых полезных на поле.
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 01.03.2020 23:29
    +2
    Гооолл вымучали !
    Ссылка
    Serhii1988
      Serhii1988, 01.03.2020 23:23
    +2
    Бензема це мадридський бєсєдін
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 01.03.2020 23:22
    +2
    Реал сильнее только в физическом аспекте, а в плане умения игры Барса даже в худшей своей форме всё равно лучше, сейчас посмотрите Барса в обороне вообще спящие, а Реал просто неспособен забить, а потом Барса с 2-3 контр атак спокойно организует гол
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 01.03.2020 23:18
    +2
    Відаль ржачний, грає ірокезом в положенні лежачи
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 01.03.2020 22:42
    +2
    Stringer Bell, 01.03.2020 22:38
    Альба талант ещё тот, падает у себя в штрафной арбитр фиксирует фол, толкает Вальверде нет фола, но такое забывается, а как только в пользу Реала будет ошибка так тут раздуют целой том
    Насолоджуйся матчем, нащо ці соплі
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 01.03.2020 23:30
    +1
    Stringer Bell, 01.03.2020 23:27
    В принципе согласен, оборонительная игра и удержания у Реала на уровне, вообщем всё что до чужой штрафной выглядит хорошо, а вот в атаке реально кастраты.
    Винисиус думает что он криштиано, что он так прыгает? Столько моментов запороть, а тут просто повезло. Не нравится мне он
    Ссылка
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