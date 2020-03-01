Чемпионат Испании. 26-й тур.

«Реал» – «Барселона» – 2:0

Винисиус Жуниор (71), Мариано Диас (92)

Винисиус Жуниор (11), Даниэль Карвахаль (19) – Жорди Альба (19), Лионель Месси (85)

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде (Лукас Васкес, 86), Иско (Лука Модрич, 79), Винисиус Жуниор, Карим Бензема (Мариано Диас, 91)

Запас: Альфонс Ареола, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Гарет Бэйл

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Нелсон Семеду, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Артур Рамос (Иван Ракитич, 81), Артуро Видаль (Мартин Брайтвайт, 70), Антуан Гризманн (Ансумане Фати, 81), Лионель Месси

Запас: Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Алекс Кольядо.

Арбитр: Матеу Лаос

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. ГОООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0!!!! Мариано сделал рывок по правому флангу ворвался в штрафную и с острого угла точно пробил мимо тер Штегена!

91 мин. Замена у Реала. Вместо Бензема на поле вышел Мариано.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

89 мин. Рамос со штрафного пробил в стенку.

88 мин. Васкес заработал штрафной в полукружии штрафной площади Барсы.

86 мин. Замена у Реала. Вместо Вальверде на поле вышел Васкес.

85 мин. Месси сбил Каземиро и сорвал атаку Реала.

84 мин. Винисиус оказался перед тер Штегеном, не не успел пробить - голкипер вовремя сыграл на выходе!

83 мин. Опасно! После навеса со штрафного набежавший Пике пробил выше ворот!

81 мин. Две замены у Барселоны. Вместо Артура вышел Ракитич, вместо Гризманна - Фати.

79 мин. Замена у Реала. Вместо Иско на поле вышел Модрич.

76 мин. Неудачная атака Барселоны.

74 мин. Реал провел острую контратаку, которую довести до логичного завершения не удалось.

71 мин. ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Винисиус Жуниор слева ворвался в штрафную Барселоны и с острого угла нанес удар - мяч задел ногу стелившегося в подкате Пике и, полетев в противоход тер Штегену, залетел в ворота!

70 мин. Замена у Барселоны. Вместо Видаля вышел Брайтвайт.

69 мин. Оффсайд у Рамоса.

66 мин. Месси принял мяч в углу штрафной Реала, и его сразу накрыли защитники.

63 мин. ЕЩЕ ОДИН! Карвахаль сделал заброс на угол штрафной, и Бензема с лёта пробил мимо ворот!

61 мин. МОМЕНТИЩЕ! После удара головой Иско тер Штеген не дотянулся до мяча, и Пике с линии вынес мяч!!!

60 мин. Неудачная атака Реала.

58 мин. Каземиро из-за пределов штрафной пробил очень неточно.

56 мин. ОЙ-ОЙ-ОЙ! Иско от левого угла штрафной пробил в дальнюю девятку, и тер Штеген в блестящем прыжке перевел мяч на угловой!

53 мин. Винисиус прострелил из левого угла штрафной, и Пике перехватил мяч.

51 мин. Каталонцы контролируют мяч.

48 мин. Юмтити нарушил правила в штрафной Реала.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. Варан неудачно навесил с правого фланга - мяч вылетел за ворота.

43 мин. Неудачная атака Барселоны.

41 мин. Винисиус на скорости слева ворвался в штрафную Барселоны и сделал неточную передачу!

38 мин. ОПАСНО! Прошла передача на Месси, который ворвался в свободную зону по центру у штрафной, и Куртуа в прыжке отбил мяч после удара аргентинца!

37 мин. Неудачная атака Барселоны.

34 мин. МОМЕЕЕНТ! Артур Рамос вбежал в левый угол штрафной Реала и не сумел переиграть вышедшего навстречу Куртуа!

33 мин. Семеду неточно навесил с правого фланга.

30 мин. После скидки Гризманна Месси из правого угла штрафной пробил несильно в руки Куртуа!

28 мин. Месси пытался ворваться в штрафную Реала, но потерял мяч.

25 мин. Каталонцы контролируют мяч.

23 мин. Неудачная атака Реала.

21 мин. МОМЕЕЕНТ! Альба из левого угла штрафной прострелил в центр, и Гризманн пробил выше ворот!

19 мин. Карвахаль и Альба повздорили на поле, и оба получили по горчичнику.

17 мин. Винисиус в левом углу штрафной Барселоны один в один не прошел Семеду.

15 мин. После скидки Винисиуса Кроос из центра штрафной пробил намного выше ворот!

14 мин. УХ! После навеса с левого фланга Иско головой скинул мяч Бензема, но француз не ожидал такого развития событий.

13 мин. В центре поля идет игра в эти минуты.

11 мин. Винисиус сбил Семеду и сорвал атаку Барселоны.

9 мин. Месси слишком сильно навесил с левого фланга.

7 мин. После отскока Бензема с лёта с линии штрафной пробил выше ворот.

6 мин. Пике заблокировал прострел Винисиуса из угла штрафной.

4 мин. Каталонцы под свист трибун контролируют мяч.

2 мин. Два подряд угловых разыграли галактикос. Без угроз воротам.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Фан-сектор:

Предматчевая разминка:

Перед матчем можно запастись атрибутикой:

Болельщики потягиваются на трибуны Сантьяго Бернабеу:

Фанаты освистали игроков Барселоны

В воскресенье, 1-го марта, состоится поединок двадцать шестого тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Испанские гранды ведут ожесточенную борьбу за победу в чемпионате: перед «Эль-Класико» «Барселона» опережает «Реал» всего на два очка. Мадридский клуб на данный момент переживает спад в игре. «Галактикос» не смогли победить в последних двух встречах национального первенства, а затем последовало домашнее поражение от «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» с 8-го ноября прошлого года в Ла Лиге потерпела всего одно поражение. В прошедший мид-уик каталонцы также проводили матч 1/8 финала Лиги чемпионов и в Неаполе сыграли вничью с «Наполи». В первом круге турнира «Реал» и «Барселона» сыграли в безголевую ничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона».