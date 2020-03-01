26-й тур
Реал Мадрид
2:0
Барселона
01.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Реал выиграл у Барселоны битву на Сантьяго Бернабеу

Команда Зинедина Зидана вернула себе первое место турнирной таблицы Ла Лиги

  • 01.03.2020 23:54
  • 2782 просмотра
  • 25 комментариев
Реал выиграл у Барселоны битву на Сантьяго Бернабеу
© as.com

Команды начали встречу на «Сантьяго Бернабеу» в высоком темпе. «Галактикос» не задерживали мяч в центре поля, пытаясь сразу доставить снаряд к штрафной соперников. Каталонцы свои атаки строили длительным розыгрышем мяча и нащупыванием слабых мест в обороне хозяев поля.

Но до середины первой половины поединка по-настоящему голевых возможностей у ворот зафиксировано не было. На 21-й минуте «блаугранас» сумели вскрыть защитные построения мадридцев: Альба слева ворвался в штрафную и сделал передачу в центр на Гризманна, который пробил выше цели.

До перерыва каталонцы еще дважды могли открыть счет в матче, но в обоих эпизодах свою команду выручил Куртуа. Сначала голкипер не дал себя переиграть Артуру Рамосу, а затем среагировал на удар Месси из центральной зоны. У «Реала» активностью выделялись Марсело и Винисиус, но в решающие моменты «галактикос» грешили неточными действиями.

А во второй половине поединка рисунок игры резко изменился и проходил уже под диктовку футболистов мадридского клуба. На 56-й минуте только блестящая реакция тер Штегена помешала мячу оказаться в воротах «Барселоны» после удара Иско. Вскоре все тот же Иско бил головой: на этот раз тер Штеген не дотянулся до мяча, но голкипера подстраховал Пике. Отличную возможность упустил Бензема, с лёта с угла вратарской не попавший в ворота.

И количество таки переросло в качество. Кроос запустил по левому флангу Винисиуса, который ворвался в штрафную и с острого угла нанес удар: после рикошета от ноги Пике мяч оказался в воротах. Попытки «блаугранас» переломить ход встречи столкнулись с грамотным противодействием мадридцев, раз за разом убегавших в контратаки. В компенсированное время одна из них поставила точку в противостоянии: только вышедший на поле Мариано Диас свой забег по правому флангу завершил точным ударом с острого угла.

А что же «Барселона»? За весь второй тайм каталонцы создали всего две реальные угрозы. Браутвайт сразу после выхода на замену оказался перед Куртуа, но не сумел переиграть голкипера, а Пике, замыкавший навес со штрафного, пробил неточно.

«Реал» выиграл принципиальную дуэль и теперь на одно очко опережает «Барселону» в турнирной таблице. Чемпионская гонка Ла Лиги обещает и дальше держать в напряжении любителей футбола.

Чемпионат Испании. 26-й тур.

«Реал» – «Барселона» – 2:0

Винисиус Жуниор (71), Мариано Диас (92)

Винисиус Жуниор (11), Даниэль Карвахаль (19) – Жорди Альба (19), Лионель Месси (85)

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде (Лукас Васкес, 86), Иско (Лука Модрич, 79), Винисиус Жуниор, Карим Бензема (Мариано Диас, 91)

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Нелсон Семеду, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Артур Рамос (Иван Ракитич, 81), Артуро Видаль (Мартин Брайтвайт, 70), Антуан Гризманн (Ансумане Фати, 81), Лионель Месси

Арбитр: Матеу Лаос

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

 

 

Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Барселона
90' ГОЛ ! Мяч забил Мариано Диас (Реал Мадрид).
71' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 02.03.2020 00:53
    0
    Барселона должна продать Месси куда-нибудь в Рому или Сассуоло. С ним не может выигрывать.
    Ссылка
    Irrlicht
    online
      Irrlicht, 02.03.2020 00:53
    0
    Roman Chekhovskyi, 02.03.2020 00:16
    Він не новий він вічний, як і в ЛЧ
    два чемпіонства за 10 років? Так собі королівські претензії. Це не три ЛЧ підряд, по чемпіонату Іспанії до Реала є питання.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.03.2020 00:44
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 02.03.2020 00:20
    Фигня может и была бы, но ведь по сути последний Золотой Мяч Месси- это результат кучи голов в ворота таких вот Эйбаров...Так что нет.
    і що, невже є хтось, хто забиває зараз більше за Мессі? + можна і кількість гольових передач його побачити. числа більш ніж вражаючі. забери зараз Мессі із Барси - і Барса скотиться в середняки чемпіонату. + Грізман не тягне зовсім, не роздуплю ніяк навіщо його брали. ще й Дембеле та Суарес не в обоймі, травмовані. а Ансу Фаті ще дуже молодий, в нього стабільності ще і близько нема.
    Рон теж крутий, але я вважаю, що він не рівня Мессі. він куди більш егоїстичний на полі і не виконує й близько тих функцій, які тягне Лео у Барсі. навіть в цьому матчі проти Реалу Лео відтягувався в середину поля, відбирав м'ячі, перепасовувався і намагався розганяти атаки. бо зараз в Барсі особливо нікому то робити. після того, як пішов Хаві та Іньєста у Барси з цим великі проблеми. + тренери останні у Барси рівня нашого Михайличенка в Динамо я не бачив щоб вони якось по ділу впливали на гру команди чи корегували її на краще.
    тим не менш, Барса Наполі точно пройде далі. але думаю, якщо далі потрапить хтось із сильніших клубів - наприклад, Ліверпуль (якщо він пройде) чи Баварія - там вже шансів у Барси особливих не буде.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    Philip J. Fry, 02.03.2020 00:30
    +1
    Молодцы, все по делу, сегодня победили сильнейшие.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.03.2020 00:20
    +1
    viktor112007, 01.03.2020 23:57
    фігню пишеш з приводу Мессі.
    хоча я його не захищаю, сьогодні фігово зіграв. як і вся Барса в цілому.
    тим не менше, ти пишеш фігню.
    Фигня может и была бы, но ведь по сути последний Золотой Мяч Месси- это результат кучи голов в ворота таких вот Эйбаров...Так что нет.
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 02.03.2020 00:17
    +4
    Кроос красава, секунды три пальцем махал молодому, беги за спину епт!
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
    Roman Chekhovskyi, 02.03.2020 00:16
    -1
    MADRIDISTA, 02.03.2020 00:03
    Да здраствует новий король Испании HALA MADRID!👑
    Він не новий він вічний, як і в ЛЧ
    Ссылка
    Serhii1988
      Serhii1988, 02.03.2020 00:13
    +3
    Мессі нічого не показав. Не грає він не грає барселона. Терштеген кращий в команді. А реал молодці хотіли, старались і були винагороджені.
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 02.03.2020 00:07
    0
    В цьому сезоні Барса буде бобика сосати....Реал має суперкубок , ще візьме Ла-Лігу і сезон вдався!
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 02.03.2020 00:04
    0
    Predator, 02.03.2020 00:01
    А почему же твой среал Леванте не забил? Раз в году и палка стреляет
    А почему твоя Барса Суперкубок не взяла умник?
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 02.03.2020 00:04
    +2
    Predator, 02.03.2020 00:01
    А почему же твой среал Леванте не забил? Раз в году и палка стреляет
    А че ты клуб оскорбляшь, название каверкаешь, бомбит пукан? Может нравится чтоб твой называли сосалоной?
    Ссылка
    hater of haters
    online
      hater of haters, 02.03.2020 00:04
    +4
    Барсу во втором тайме просто изнасиловали в середине поля.
    Очередной топовый тактик катает тику-сраку, когда в центре Видаль сдох и начал обрезаться, а молодое дарование Де Йонг кроме передач на ближнего или назад вообще ничего не показал.
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 02.03.2020 00:03
    0
    Да здраствует новий король Испании HALA MADRID!👑
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 02.03.2020 00:03
    -6
    Roman Chekhovskyi, 01.03.2020 23:59
    Месі на зм награв, король ейбара як не як.
    Реал з першим місцем так і до кінця
    А Сіті дамо ще бій, хто хто а Реал будь який матч може витягнути особливо в ЛЧ
    Соснет твой среал вместе с тобой
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 02.03.2020 00:02
    +3
    Барселона вопще ниочем. С каждым сезоном все хуже и хуже. А атаке полный ноль.
    Реал же хорош, напоминают себя двухлетней давности.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 02.03.2020 00:01
    -4
    justhateme, 01.03.2020 23:56
    Молодые в Реале слишком пафосно себя ведут. Бесячие черти.
    Роналду на Бернабеу, Барса проигрывает)
    А почему Месси 4 снова не забил? Ой, это ж не Эйбар был...
    А почему же твой среал Леванте не забил? Раз в году и палка стреляет
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 02.03.2020 00:01
    +2
    justhateme, 01.03.2020 23:56
    Молодые в Реале слишком пафосно себя ведут. Бесячие черти.
    Роналду на Бернабеу, Барса проигрывает)
    А почему Месси 4 снова не забил? Ой, это ж не Эйбар был...
    Такая же мысль посетила, рон на бернабеу и снова все окей. А вобще немного повезло, с двумя голами. Рикошет + во втором нога поехала. Но гол есть, гол. Так что ура
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 02.03.2020 00:01
    0
    Второй тайм хорошо отыграли, как всегда кучу моментов запороли. Марьяно даже в заявку не попадает но ему и полумомента достаточно, Бенз уже давно все порет, Йович ниочем, но Зизу гнет свою линию как и с Родриго...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 00:00
    +2
    Слабая Барселона.
    У Реала обычная смена поколений.
    Ссылка
    Krivbass1979
    online
      Krivbass1979, 02.03.2020 00:00
    0
    justhateme, 01.03.2020 23:56
    Молодые в Реале слишком пафосно себя ведут. Бесячие черти.
    Роналду на Бернабеу, Барса проигрывает)
    А почему Месси 4 снова не забил? Ой, это ж не Эйбар был...
    И даже не Осасуна))))а меси отсаснул у Мадредистов)))
    Ссылка
    VadyaMetal
      VadyaMetal, 01.03.2020 23:58
    +5
    браво Реал, с победой над принципиальным соперником!
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 02.03.2020 00:17
    +4
    Кроос красава, секунды три пальцем махал молодому, беги за спину епт!
    Ссылка
    hater of haters
    online
      hater of haters, 02.03.2020 00:04
    +4
    Барсу во втором тайме просто изнасиловали в середине поля.
    Очередной топовый тактик катает тику-сраку, когда в центре Видаль сдох и начал обрезаться, а молодое дарование Де Йонг кроме передач на ближнего или назад вообще ничего не показал.
    Ссылка
    Serhii1988
      Serhii1988, 02.03.2020 00:13
    +3
    Мессі нічого не показав. Не грає він не грає барселона. Терштеген кращий в команді. А реал молодці хотіли, старались і були винагороджені.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 02.03.2020 00:02
    +3
    Барселона вопще ниочем. С каждым сезоном все хуже и хуже. А атаке полный ноль.
    Реал же хорош, напоминают себя двухлетней давности.
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 01.03.2020 23:56
    +3
    Молодые в Реале слишком пафосно себя ведут. Бесячие черти.
    Роналду на Бернабеу, Барса проигрывает)
    А почему Месси 4 снова не забил? Ой, это ж не Эйбар был...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.03.2020 00:44
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 02.03.2020 00:20
    Фигня может и была бы, но ведь по сути последний Золотой Мяч Месси- это результат кучи голов в ворота таких вот Эйбаров...Так что нет.
    і що, невже є хтось, хто забиває зараз більше за Мессі? + можна і кількість гольових передач його побачити. числа більш ніж вражаючі. забери зараз Мессі із Барси - і Барса скотиться в середняки чемпіонату. + Грізман не тягне зовсім, не роздуплю ніяк навіщо його брали. ще й Дембеле та Суарес не в обоймі, травмовані. а Ансу Фаті ще дуже молодий, в нього стабільності ще і близько нема.
    Рон теж крутий, але я вважаю, що він не рівня Мессі. він куди більш егоїстичний на полі і не виконує й близько тих функцій, які тягне Лео у Барсі. навіть в цьому матчі проти Реалу Лео відтягувався в середину поля, відбирав м'ячі, перепасовувався і намагався розганяти атаки. бо зараз в Барсі особливо нікому то робити. після того, як пішов Хаві та Іньєста у Барси з цим великі проблеми. + тренери останні у Барси рівня нашого Михайличенка в Динамо я не бачив щоб вони якось по ділу впливали на гру команди чи корегували її на краще.
    тим не менш, Барса Наполі точно пройде далі. але думаю, якщо далі потрапить хтось із сильніших клубів - наприклад, Ліверпуль (якщо він пройде) чи Баварія - там вже шансів у Барси особливих не буде.
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 02.03.2020 00:04
    +2
    Predator, 02.03.2020 00:01
    А почему же твой среал Леванте не забил? Раз в году и палка стреляет
    А че ты клуб оскорбляшь, название каверкаешь, бомбит пукан? Может нравится чтоб твой называли сосалоной?
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 02.03.2020 00:01
    +2
    justhateme, 01.03.2020 23:56
    Молодые в Реале слишком пафосно себя ведут. Бесячие черти.
    Роналду на Бернабеу, Барса проигрывает)
    А почему Месси 4 снова не забил? Ой, это ж не Эйбар был...
    Такая же мысль посетила, рон на бернабеу и снова все окей. А вобще немного повезло, с двумя голами. Рикошет + во втором нога поехала. Но гол есть, гол. Так что ура
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 00:00
    +2
    Слабая Барселона.
    У Реала обычная смена поколений.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    Philip J. Fry, 02.03.2020 00:30
    +1
    Молодцы, все по делу, сегодня победили сильнейшие.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.03.2020 00:20
    +1
    viktor112007, 01.03.2020 23:57
    фігню пишеш з приводу Мессі.
    хоча я його не захищаю, сьогодні фігово зіграв. як і вся Барса в цілому.
    тим не менше, ти пишеш фігню.
    Фигня может и была бы, но ведь по сути последний Золотой Мяч Месси- это результат кучи голов в ворота таких вот Эйбаров...Так что нет.
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
    Roman Chekhovskyi, 01.03.2020 23:59
    +1
    Месі на зм награв, король ейбара як не як.
    Реал з першим місцем так і до кінця
    А Сіті дамо ще бій, хто хто а Реал будь який матч може витягнути особливо в ЛЧ
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 02.03.2020 00:53
    0
    Барселона должна продать Месси куда-нибудь в Рому или Сассуоло. С ним не может выигрывать.
    Ссылка
    Irrlicht
    online
      Irrlicht, 02.03.2020 00:53
    0
    Roman Chekhovskyi, 02.03.2020 00:16
    Він не новий він вічний, як і в ЛЧ
    два чемпіонства за 10 років? Так собі королівські претензії. Це не три ЛЧ підряд, по чемпіонату Іспанії до Реала є питання.
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 02.03.2020 00:07
    0
    В цьому сезоні Барса буде бобика сосати....Реал має суперкубок , ще візьме Ла-Лігу і сезон вдався!
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 02.03.2020 00:04
    0
    Predator, 02.03.2020 00:01
    А почему же твой среал Леванте не забил? Раз в году и палка стреляет
    А почему твоя Барса Суперкубок не взяла умник?
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 02.03.2020 00:03
    0
    Да здраствует новий король Испании HALA MADRID!👑
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 02.03.2020 00:01
    0
    Второй тайм хорошо отыграли, как всегда кучу моментов запороли. Марьяно даже в заявку не попадает но ему и полумомента достаточно, Бенз уже давно все порет, Йович ниочем, но Зизу гнет свою линию как и с Родриго...
    Ссылка
    Krivbass1979
    online
      Krivbass1979, 02.03.2020 00:00
    0
    justhateme, 01.03.2020 23:56
    Молодые в Реале слишком пафосно себя ведут. Бесячие черти.
    Роналду на Бернабеу, Барса проигрывает)
    А почему Месси 4 снова не забил? Ой, это ж не Эйбар был...
    И даже не Осасуна))))а меси отсаснул у Мадредистов)))
    Ссылка
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