Реал выиграл у Барселоны битву на Сантьяго Бернабеу

Команды начали встречу на «Сантьяго Бернабеу» в высоком темпе. «Галактикос» не задерживали мяч в центре поля, пытаясь сразу доставить снаряд к штрафной соперников. Каталонцы свои атаки строили длительным розыгрышем мяча и нащупыванием слабых мест в обороне хозяев поля.

Но до середины первой половины поединка по-настоящему голевых возможностей у ворот зафиксировано не было. На 21-й минуте «блаугранас» сумели вскрыть защитные построения мадридцев: Альба слева ворвался в штрафную и сделал передачу в центр на Гризманна, который пробил выше цели.

До перерыва каталонцы еще дважды могли открыть счет в матче, но в обоих эпизодах свою команду выручил Куртуа. Сначала голкипер не дал себя переиграть Артуру Рамосу, а затем среагировал на удар Месси из центральной зоны. У «Реала» активностью выделялись Марсело и Винисиус, но в решающие моменты «галактикос» грешили неточными действиями.

А во второй половине поединка рисунок игры резко изменился и проходил уже под диктовку футболистов мадридского клуба. На 56-й минуте только блестящая реакция тер Штегена помешала мячу оказаться в воротах «Барселоны» после удара Иско. Вскоре все тот же Иско бил головой: на этот раз тер Штеген не дотянулся до мяча, но голкипера подстраховал Пике. Отличную возможность упустил Бензема, с лёта с угла вратарской не попавший в ворота.

И количество таки переросло в качество. Кроос запустил по левому флангу Винисиуса, который ворвался в штрафную и с острого угла нанес удар: после рикошета от ноги Пике мяч оказался в воротах. Попытки «блаугранас» переломить ход встречи столкнулись с грамотным противодействием мадридцев, раз за разом убегавших в контратаки. В компенсированное время одна из них поставила точку в противостоянии: только вышедший на поле Мариано Диас свой забег по правому флангу завершил точным ударом с острого угла.

А что же «Барселона»? За весь второй тайм каталонцы создали всего две реальные угрозы. Браутвайт сразу после выхода на замену оказался перед Куртуа, но не сумел переиграть голкипера, а Пике, замыкавший навес со штрафного, пробил неточно.

«Реал» выиграл принципиальную дуэль и теперь на одно очко опережает «Барселону» в турнирной таблице. Чемпионская гонка Ла Лиги обещает и дальше держать в напряжении любителей футбола.

Чемпионат Испании. 26-й тур.

«Реал» – «Барселона» – 2:0

Винисиус Жуниор (71), Мариано Диас (92)

Винисиус Жуниор (11), Даниэль Карвахаль (19) – Жорди Альба (19), Лионель Месси (85)

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде (Лукас Васкес, 86), Иско (Лука Модрич, 79), Винисиус Жуниор, Карим Бензема (Мариано Диас, 91)

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Нелсон Семеду, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Артур Рамос (Иван Ракитич, 81), Артуро Видаль (Мартин Брайтвайт, 70), Антуан Гризманн (Ансумане Фати, 81), Лионель Месси

Арбитр: Матеу Лаос

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА