Реал выиграл у Барселоны битву на Сантьяго Бернабеу

Команды начали встречу на «Сантьяго Бернабеу» в высоком темпе. «Галактикос» не задерживали мяч в центре поля, пытаясь сразу доставить снаряд к штрафной соперников. Каталонцы свои атаки строили длительным розыгрышем мяча и нащупыванием слабых мест в обороне хозяев поля.
Но до середины первой половины поединка по-настоящему голевых возможностей у ворот зафиксировано не было. На 21-й минуте «блаугранас» сумели вскрыть защитные построения мадридцев: Альба слева ворвался в штрафную и сделал передачу в центр на Гризманна, который пробил выше цели.
До перерыва каталонцы еще дважды могли открыть счет в матче, но в обоих эпизодах свою команду выручил Куртуа. Сначала голкипер не дал себя переиграть Артуру Рамосу, а затем среагировал на удар Месси из центральной зоны. У «Реала» активностью выделялись Марсело и Винисиус, но в решающие моменты «галактикос» грешили неточными действиями.
А во второй половине поединка рисунок игры резко изменился и проходил уже под диктовку футболистов мадридского клуба. На 56-й минуте только блестящая реакция тер Штегена помешала мячу оказаться в воротах «Барселоны» после удара Иско. Вскоре все тот же Иско бил головой: на этот раз тер Штеген не дотянулся до мяча, но голкипера подстраховал Пике. Отличную возможность упустил Бензема, с лёта с угла вратарской не попавший в ворота.
И количество таки переросло в качество. Кроос запустил по левому флангу Винисиуса, который ворвался в штрафную и с острого угла нанес удар: после рикошета от ноги Пике мяч оказался в воротах. Попытки «блаугранас» переломить ход встречи столкнулись с грамотным противодействием мадридцев, раз за разом убегавших в контратаки. В компенсированное время одна из них поставила точку в противостоянии: только вышедший на поле Мариано Диас свой забег по правому флангу завершил точным ударом с острого угла.
А что же «Барселона»? За весь второй тайм каталонцы создали всего две реальные угрозы. Браутвайт сразу после выхода на замену оказался перед Куртуа, но не сумел переиграть голкипера, а Пике, замыкавший навес со штрафного, пробил неточно.
«Реал» выиграл принципиальную дуэль и теперь на одно очко опережает «Барселону» в турнирной таблице. Чемпионская гонка Ла Лиги обещает и дальше держать в напряжении любителей футбола.
Чемпионат Испании. 26-й тур.
«Реал» – «Барселона» – 2:0
Винисиус Жуниор (71), Мариано Диас (92)
Винисиус Жуниор (11), Даниэль Карвахаль (19) – Жорди Альба (19), Лионель Месси (85)
«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде (Лукас Васкес, 86), Иско (Лука Модрич, 79), Винисиус Жуниор, Карим Бензема (Мариано Диас, 91)
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Нелсон Семеду, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Артур Рамос (Иван Ракитич, 81), Артуро Видаль (Мартин Брайтвайт, 70), Антуан Гризманн (Ансумане Фати, 81), Лионель Месси
Арбитр: Матеу Лаос
Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
РЕАЛ - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мариано Диас (Реал Мадрид).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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Рон теж крутий, але я вважаю, що він не рівня Мессі. він куди більш егоїстичний на полі і не виконує й близько тих функцій, які тягне Лео у Барсі. навіть в цьому матчі проти Реалу Лео відтягувався в середину поля, відбирав м'ячі, перепасовувався і намагався розганяти атаки. бо зараз в Барсі особливо нікому то робити. після того, як пішов Хаві та Іньєста у Барси з цим великі проблеми. + тренери останні у Барси рівня нашого Михайличенка в Динамо я не бачив щоб вони якось по ділу впливали на гру команди чи корегували її на краще.
тим не менш, Барса Наполі точно пройде далі. але думаю, якщо далі потрапить хтось із сильніших клубів - наприклад, Ліверпуль (якщо він пройде) чи Баварія - там вже шансів у Барси особливих не буде.
хоча я його не захищаю, сьогодні фігово зіграв. як і вся Барса в цілому.
тим не менше, ти пишеш фігню.
Очередной топовый тактик катает тику-сраку, когда в центре Видаль сдох и начал обрезаться, а молодое дарование Де Йонг кроме передач на ближнего или назад вообще ничего не показал.
Реал з першим місцем так і до кінця
А Сіті дамо ще бій, хто хто а Реал будь який матч може витягнути особливо в ЛЧ
Реал же хорош, напоминают себя двухлетней давности.
Роналду на Бернабеу, Барса проигрывает)
А почему Месси 4 снова не забил? Ой, это ж не Эйбар был...
Роналду на Бернабеу, Барса проигрывает)
А почему Месси 4 снова не забил? Ой, это ж не Эйбар был...
У Реала обычная смена поколений.
Роналду на Бернабеу, Барса проигрывает)
А почему Месси 4 снова не забил? Ой, это ж не Эйбар был...
Очередной топовый тактик катает тику-сраку, когда в центре Видаль сдох и начал обрезаться, а молодое дарование Де Йонг кроме передач на ближнего или назад вообще ничего не показал.
Реал же хорош, напоминают себя двухлетней давности.
Роналду на Бернабеу, Барса проигрывает)
А почему Месси 4 снова не забил? Ой, это ж не Эйбар был...
Рон теж крутий, але я вважаю, що він не рівня Мессі. він куди більш егоїстичний на полі і не виконує й близько тих функцій, які тягне Лео у Барсі. навіть в цьому матчі проти Реалу Лео відтягувався в середину поля, відбирав м'ячі, перепасовувався і намагався розганяти атаки. бо зараз в Барсі особливо нікому то робити. після того, як пішов Хаві та Іньєста у Барси з цим великі проблеми. + тренери останні у Барси рівня нашого Михайличенка в Динамо я не бачив щоб вони якось по ділу впливали на гру команди чи корегували її на краще.
тим не менш, Барса Наполі точно пройде далі. але думаю, якщо далі потрапить хтось із сильніших клубів - наприклад, Ліверпуль (якщо він пройде) чи Баварія - там вже шансів у Барси особливих не буде.
Роналду на Бернабеу, Барса проигрывает)
А почему Месси 4 снова не забил? Ой, это ж не Эйбар был...
У Реала обычная смена поколений.
хоча я його не захищаю, сьогодні фігово зіграв. як і вся Барса в цілому.
тим не менше, ти пишеш фігню.
Реал з першим місцем так і до кінця
А Сіті дамо ще бій, хто хто а Реал будь який матч може витягнути особливо в ЛЧ
Роналду на Бернабеу, Барса проигрывает)
А почему Месси 4 снова не забил? Ой, это ж не Эйбар был...
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