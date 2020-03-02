Реал – Барселона – 2:0. Видео голов и обзор матча

В центральном матче 26-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» выиграл у каталонской «Барселоны», забив два безответных мяча на «Сантьяго Бернабеу».
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Барселона
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мариано Диас (Реал Мадрид).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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