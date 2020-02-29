26-й тур
Реал Мадрид
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Барселона
01.03.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал — Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Зидан считает, что вся борьба впереди, Сетьен мечтает обрадовать фанатов

  • 29.02.2020 20:04
  • 526 просмотров
  • 1 комментарий
Реал — Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© ФК Реал Мадрид

В воскресенье, 1-го марта состоится поединок 26-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» примет каталонскую «Барселону».

«Эль Класико» в дополнительных представлениях не нуждается. Непримиримое противостояние «Реала» и «Барселоны» — это всегда яркое зрелище, невзирая на итоговый счет.

Текущий сезон что для «Реала», что для «Барселоны» складывается тяжело. С одной стороны, команды продолжают борьбу за золотые медали Ла Лиги и вряд подпустят к себе кого-то из конкурентов. С другой стороны, «Барселона» пережила смену тренера, частенько демонстрирует вялую игру и имеет туманные перспективы в 1/8 финала Лиги чемпионов, где в первом матче сыграла вничью с «Наполи» на выезде (1:1).

Вдобавок ко всем бедам «блаугранас», на четыре месяца вылетел 33-летний уругвайский форвард Луис Суарес, чья помощь в атаке была неоценимой. «Барселона» подсуетилась, вне трансферного окна подписала 28-летнего датского форварда «Леганеса» Мартина Брейтуэйта, но где Суарес, а где — Брейтуэйт? Вряд ли подобную замену можно считать равноценной.

После 25-ти сыгранных туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 55 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 66-29.

У «Реала» хватает своих проблем. В Примере мадридцы пропускают намного меньше «Барселоны» (17 мячей), но и забивают намного меньше (всего 46 мячей в 25-ти турах). Мало того, что «сливочные» пока что отстают от «Барселоны» в чемпионате, пусть и всего на два очка. В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» дома проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2, и шансы подопечных Зинедина Зидана на выход в следующий раунд турнира далеки от оптимальных.

«Это ключевая игра, хоть и не решающая. Но для «Реала» она важнее, потому что мы можем оторваться на пять очков. Раньше я смотрел подобные поединки лишь по телевизору или на трибунах. Это особенные игры. Если мы выиграем, я буду больше рад за фанатов, чем за себя», — отметил перед матчем наставник «Барселоны» Кике Сетьен.

«Сейчас у нас не лучшие результаты, но так случается. Мы знаем, что можем это изменить. Мы сделаем все, чтобы выиграть. Но «Реал» останется в чемпионской гонке, даже если проиграет «Барселоне», — уверяет главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Конечно, в подобном поединке возможен любой исход, но, несмотря на некоторое преимущество «Реала», наиболее вероятным результатом видится ничья. Сетьен, пусть и медленно, подбирает ключи к своей новой команде. Зидану сотоварищи будет очень непросто обыграть «блаугранас», несмотря на всю поддержку трибун «Сантьяго Бернабеу».

Ориентировочные составы:

«Реал»: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде, Иско, Бэйл, Бензема.

«Барселона»: тер Штеген — Семеду, Пике, Юмтити, Фирпо, Артур, Бускетс, де Йонг, Видаль, Гризманн, Месси.

Не сыграют: Асенсио, Азар, Родриго — Дембеле, Суарес, Роберто.

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1 марта, воскресенье

«Реал» — «Барселона»
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22:00
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
РЕАЛ — БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Surkisfuilo
    Surkisfuilo, 29.02.2020 20:09
    0
    Якраз Барса уміє налаштовуватись на такі матчі. Я не рахував, але здається в останні років 10 Барселона частіше перемагала Реал на його полі. Тому прогнозую 0:2.
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    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 29.02.2020 20:09
    0
    Якраз Барса уміє налаштовуватись на такі матчі. Я не рахував, але здається в останні років 10 Барселона частіше перемагала Реал на його полі. Тому прогнозую 0:2.
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