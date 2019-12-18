Барселона и Реал сыграли нулевую ничью на Камп Ноу

Матчи «Барселоны» с «Реалом» всегда вызывают повышенный интерес как у испанских любителей футбола, так и во всем мире. Ведь эти команды, как правило, являются эталоном развития футбола. Здесь собраны лучшие игроки планеты, на них ровняются, у них учатся.
Вот и от нынешнего противостояния давних соперников многие ожидали искрометной игры с обилием опасных моментов и голов. Однако, эта встреча, проходившая на знаменитом стадионе «Камп Ноу», во многом не оправдала такие ожидания.
В первой половине матча лучше смотрелся «Реал», который нанес значительно больше ударов по воротам соперников. Вот только по-настоящему голевых было совсем мало.
Так, на 17-й минуте после подачи углового Каземиро вполне мог открывать счет, когда головой направлял мяч в ворота, но на линии их оказался Пике, который выбил мяч в поле. Еще один раз Каземиро неплохо пробил из-за штрафной на 26-й минуте, но здесь уже надежно сыграл тер Штеген. Также немецкий голкипер хозяев поля выручил свою команду после опасного удара Вальверде на 44-й минуте.
Что касается «Барселоны», то до перерыва запомнились только два момента, которые они создали у ворот Куртуа и оба с участием Месси. Вначале он добивал мяч после отскока на 31-й минуте, однако теперь удачно сыграл защитник «Реала» Рамос, вовремя подстраховавший своего вратаря. А в конце тайма после точной передачи Месси один на один с вратарем выскочил Альба, но его удар в дальний угол ворот оказался неточным.
После перерыва игра немного выровнялась и уже два очень хороших момента не использовали барселонцы. На 60-й минуте после комбинации Месси и Гризманна аргентинец не сумел как следует пробить по воротам. А 72-й минуте Де Йонг бил с хорошей позиции уже из пределов штрафной площади, однако Куртуа занял правильную позицию и парировал этот удар.
«Реал» тоже много атаковал, но до голевых моментов добрался лишь однажды, когда Бэйл даже забил мяч. Однако арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес зафиксировал офсайд, что затем подтвердил и ВАР.
Вот, пожалуй, и все. Да, еще было много борьбы, много фолов, о чем свидетельствуют 8 желтых карточек, но голов (засчитанных) зрители так и не увидели.
В итоге ничья 0:0.
Игорь ЗАРЖИЦКИЙ
Чемпионат Испании. 10-й тур
Барселона - Реал - 0:0
Ракитич (21), Суарес (40), Лангле (45) - Каземиро (66), Бэйл (70), Иско (76), Рамос (78), Карвахаль (90+2)
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Лангле, Пике, Самеду (Видаль, 55), Зе Роберто, де Йонг, Ракитич, Месси, Гризманн (Фати, 83), Суарес
«Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Кросс, Каземиро, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Бензема, Бєйл
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Стадион «Камп Ноу»
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Во-вторых, статистику я тебе привел, а не сам её придумал, там всё наглядно видно, кто играл жеще.
В-третьих, твой "мне кажется" основано только на фанатизме к Реалу или не любви к Барсе, и ничего с реальностью общего не имеет.
В-четвертых, то, что там что-то судья не замечал, как фолила Барса, так точно так же были моменты, когда он прощал Реал.
В-пятых, сложно не грубить человеку, который откровенно несет такую ахинею.
В-шестых, "и судья не дал пеналь ты почему молчишь" - это ещё раз подтверждаешь, что ты ПОЛНЫЙ неадекват, а ещё удивлен почему я грублю Присутствует ВАР, и если бы действительно был пенальти, то судье бы просигналили.Хотя чего я реаловскому дыбильному фанату объяснять, ведь судьи ВАР дураки, только он прав
Во-вторых, статистику я тебе привел, а не сам её придумал, там всё наглядно видно, кто играл жеще.
В-третьих, твой "мне кажется" основано только на фанатизме к Реалу или не любви к Барсе, и ничего с реальностью общего не имеет.
В-четвертых, то, что там что-то судья не замечал, как фолила Барса, так точно так же были моменты, когда он прощал Реал.
В-пятых, сложно не грубить человеку, который откровенно несет такую ахинею.
В-шестых, "и судья не дал пеналь ты почему молчишь" - это ещё раз подтверждаешь, что ты ПОЛНЫЙ неадекват, а ещё удивлен почему я грублю Присутствует ВАР, и если бы действительно был пенальти, то судье бы просигналили.Хотя чего я реаловскому дыбильному фанату объяснять, ведь судьи ВАР дураки, только он прав
Это статистика матча: Фолы – 3:16; Желтые карточки – 3:5;
Отсюда логичный вопрос: ты ёбнутый или просто такой ебучий реаловский фан, что даже картинку адекватно воспринимать не можешь по телеку?
Это статистика матча: Фолы – 3:16; Желтые карточки – 3:5;
Отсюда логичный вопрос: ты ёбнутый или просто такой ебучий реаловский фан, что даже картинку адекватно воспринимать не можешь по телеку?
Что это за Эль-Классико, в котором Барселона нарушила за весь матч только ТРИ раза??! Кстати, все 3 нарушения - это желтые карточки(судье привет), страшно представить, чтоб было, если бы раз 10 нарушила.
Что это за Эль-Классико, в котором Рамос доиграл матч?.
Реал выглядел лучше, физрук Вальверде в очередной раз разочаровал. Человек убивает просто клуб, как делал Хацкевич, а теперь Михайлеченко с Динамо.
Гризман в основе каждого матча - поражает! Человек пробивает дно каждый раз, но всё рано в основе. Я понимаю, что он дорого обошелся Барсе, но скажите физруку, что это не повод ставить его в основу
И если Реал изображал, что не прочь победить, то Барселона....
Барселона даже ничего не изображала.
И даже болельщики не гнали свою команду вперед.
Впрочем и Реал не рвал жилы, не получается, и ладно, не очень и хотелось.
Самое тихое и мирное Эль-Классико на моей памяти.
Просто рядовой матч чемпионата Ла-Лиги.
Пару лет не смотрел Ла-ли,кажется рядовой матч АПЛ итереснее сегодняшнего Єля.
Поставили вместо Марсело тормоза чисто *вершкового*ні в тин ні в ворота.
Гризмана увидел 2раза за весь матч.
Суарес как обично артист (плохом смисле)мяч ударил в грудь он нарисовал штрафной.
Модрич после ЗМ наверное почивает на лаврах
Нуу в целом можна сказать,что сегодня Реал смотрелся просто солидней.
Мессі навіть не може ні з ким обігратися, лише віддає і одразу обрізки від партнерів. В середині-кінці матчу Лео вже сам старався відбирати і одразу розпочинати атаку.
З такою грою в ЛЧ немає чого робити, ті ж червонозаді мерсесайдці винесуть всуху.
Пару лет не смотрел Ла-ли,кажется рядовой матч АПЛ итереснее сегодняшнего Єля.
Поставили вместо Марсело тормоза чисто *вершкового*ні в тин ні в ворота.
Гризмана увидел 2раза за весь матч.
Суарес как обично артист (плохом смисле)мяч ударил в грудь он нарисовал штрафной.
Модрич после ЗМ наверное почивает на лаврах
Нуу в целом можна сказать,что сегодня Реал смотрелся просто солидней.
И если Реал изображал, что не прочь победить, то Барселона....
Барселона даже ничего не изображала.
И даже болельщики не гнали свою команду вперед.
Впрочем и Реал не рвал жилы, не получается, и ладно, не очень и хотелось.
Самое тихое и мирное Эль-Классико на моей памяти.
Просто рядовой матч чемпионата Ла-Лиги.
Это статистика матча: Фолы – 3:16; Желтые карточки – 3:5;
Отсюда логичный вопрос: ты ёбнутый или просто такой ебучий реаловский фан, что даже картинку адекватно воспринимать не можешь по телеку?
Мессі навіть не може ні з ким обігратися, лише віддає і одразу обрізки від партнерів. В середині-кінці матчу Лео вже сам старався відбирати і одразу розпочинати атаку.
З такою грою в ЛЧ немає чого робити, ті ж червонозаді мерсесайдці винесуть всуху.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.