Войти или Зарегистрироваться
10-й тур
Барселона
0:0
Реал Мадрид
18.12.2019, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона и Реал сыграли нулевую ничью на Камп Ноу

Соперники имели моменты, чтобы поразить ворота, но так их не использовали

  • 18.12.2019 22:48
  • 2913 просмотров
  • 24 комментария
Барселона и Реал сыграли нулевую ничью на Камп Ноу
© twitter.com/fcbarcelona
Матчи «Барселоны» с «Реалом» всегда вызывают повышенный интерес как у испанских любителей футбола, так и во всем мире. Ведь эти команды, как правило, являются эталоном развития футбола. Здесь собраны лучшие игроки планеты, на них ровняются, у них учатся.
 
Вот и от нынешнего противостояния давних соперников многие ожидали искрометной игры с обилием опасных моментов и голов. Однако, эта встреча, проходившая на знаменитом стадионе «Камп Ноу», во многом не оправдала такие ожидания. 
 
В первой половине матча лучше смотрелся «Реал», который нанес значительно больше ударов по воротам соперников. Вот только по-настоящему голевых было совсем мало. 
 
Так, на 17-й минуте после подачи углового Каземиро вполне мог открывать счет, когда головой направлял мяч в ворота, но на линии их оказался Пике, который выбил мяч в поле. Еще один раз Каземиро неплохо пробил из-за штрафной на 26-й минуте, но здесь уже надежно сыграл тер Штеген. Также немецкий голкипер хозяев поля выручил свою команду после опасного удара Вальверде на 44-й минуте. 
 
Что касается «Барселоны», то до перерыва запомнились только два момента, которые они создали у ворот Куртуа и оба с участием Месси. Вначале он добивал мяч после отскока на 31-й минуте, однако теперь удачно сыграл защитник «Реала» Рамос, вовремя подстраховавший своего вратаря. А в конце тайма после точной передачи Месси один на один с вратарем выскочил Альба, но его удар в дальний угол ворот оказался неточным.
 
После перерыва игра немного выровнялась и уже два очень хороших момента не использовали барселонцы. На 60-й минуте после комбинации Месси и Гризманна аргентинец не сумел как следует пробить по воротам. А 72-й минуте Де Йонг бил с хорошей позиции уже из пределов штрафной площади, однако Куртуа занял правильную позицию и парировал этот удар. 
 
«Реал» тоже много атаковал, но до голевых моментов добрался лишь однажды, когда Бэйл даже забил мяч. Однако арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес зафиксировал офсайд, что затем подтвердил и ВАР. 
 
Вот, пожалуй, и все. Да, еще было много борьбы, много фолов, о чем свидетельствуют 8 желтых карточек, но голов (засчитанных) зрители так и не увидели. 
 
В итоге ничья 0:0.
 
Игорь ЗАРЖИЦКИЙ  
 
Чемпионат Испании. 10-й тур
 
Барселона - Реал - 0:0
 
 Ракитич (21), Суарес (40), Лангле (45) - Каземиро (66), Бэйл (70), Иско (76), Рамос (78), Карвахаль (90+2)
 
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Лангле, Пике, Самеду (Видаль, 55), Зе Роберто, де Йонг, Ракитич, Месси, Гризманн (Фати, 83), Суарес
 
«Реал»:  Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Кросс, Каземиро, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Бензема, Бєйл
 
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
 
Стадион «Камп Ноу»
 

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Deagle
      Deagle, 19.12.2019 01:06
    0
    _NATSGUL_, 19.12.2019 01:02
    С таким дегенератом как ты, который даже глядя на статистику переворачивает всё с ног на голову, точно не имеет смысл.
    Слушай, ебланище, объясню твоему детскому мозгу. Наверное нужно на твоём ущербном языке говорить, на котором тебя родители воспитали. Судья не свистнул самый грубый фол в игре, о чем я написал в своём посте. Ты мне начинаешь втирать дичь про какие-то непонятные цифры про фолы. Одно дело подцепить, толкнуть сильно корпусом, другое дело сыграть грубо с возможностью нанести травму. Это ты можешь уместить в свой крошечный мозг?
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 19.12.2019 01:02
    -1
    Deagle, 19.12.2019 00:51
    А, ну да. Если судья не свистнул фол, то варану не въехали прямой ногой. Все логично. Правильный ты наш. Я думаю нет смысла вести дискуссию с такими отбитыми на голову фанатиками барсы
    С таким дегенератом как ты, который даже глядя на статистику переворачивает всё с ног на голову, точно не имеет смысл.
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 19.12.2019 00:51
    -1
    _NATSGUL_, 19.12.2019 00:21
    Во-первых, неадекват - это тот,кто на черное говорит белое.
    Во-вторых, статистику я тебе привел, а не сам её придумал, там всё наглядно видно, кто играл жеще.
    В-третьих, твой "мне кажется" основано только на фанатизме к Реалу или не любви к Барсе, и ничего с реальностью общего не имеет.
    В-четвертых, то, что там что-то судья не замечал, как фолила Барса, так точно так же были моменты, когда он прощал Реал.
    В-пятых, сложно не грубить человеку, который откровенно несет такую ахинею.
    В-шестых, "и судья не дал пеналь ты почему молчишь" - это ещё раз подтверждаешь, что ты ПОЛНЫЙ неадекват, а ещё удивлен почему я грублю Присутствует ВАР, и если бы действительно был пенальти, то судье бы просигналили.Хотя чего я реаловскому дыбильному фанату объяснять, ведь судьи ВАР дураки, только он прав
    А, ну да. Если судья не свистнул фол, то варану не въехали прямой ногой. Все логично. Правильный ты наш. Я думаю нет смысла вести дискуссию с такими отбитыми на голову фанатиками барсы
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 19.12.2019 00:21
    -1
    Deagle, 18.12.2019 23:59
    Во-первых, я тебе неадеквату не грубил, а во-вторых я говорил про грубость, а не фолы. Барса сфолила 5 раз, это то что судья зафиксировал, а то что варану заехали прямой ногой и судья не дал пеналь ты почему молчишь. Общая картинка была, барса играла грубее. Одно дело толчок, другое дело наступить сзади на ахилл. Хотя кому я это объясняю
    Во-первых, неадекват - это тот,кто на черное говорит белое.
    Во-вторых, статистику я тебе привел, а не сам её придумал, там всё наглядно видно, кто играл жеще.
    В-третьих, твой "мне кажется" основано только на фанатизме к Реалу или не любви к Барсе, и ничего с реальностью общего не имеет.
    В-четвертых, то, что там что-то судья не замечал, как фолила Барса, так точно так же были моменты, когда он прощал Реал.
    В-пятых, сложно не грубить человеку, который откровенно несет такую ахинею.
    В-шестых, "и судья не дал пеналь ты почему молчишь" - это ещё раз подтверждаешь, что ты ПОЛНЫЙ неадекват, а ещё удивлен почему я грублю Присутствует ВАР, и если бы действительно был пенальти, то судье бы просигналили.Хотя чего я реаловскому дыбильному фанату объяснять, ведь судьи ВАР дураки, только он прав
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 18.12.2019 23:59
    +1
    _NATSGUL_, 18.12.2019 23:45
    "Кстати первая игра где барса играла грубее, чем реал и это удивительно. Ждём лч, ла лига как-то не впечатляет"
    Это статистика матча: Фолы – 3:16; Желтые карточки – 3:5;
    Отсюда логичный вопрос: ты ёбнутый или просто такой ебучий реаловский фан, что даже картинку адекватно воспринимать не можешь по телеку?
    Во-первых, я тебе неадеквату не грубил, а во-вторых я говорил про грубость, а не фолы. Барса сфолила 5 раз, это то что судья зафиксировал, а то что варану заехали прямой ногой и судья не дал пеналь ты почему молчишь. Общая картинка была, барса играла грубее. Одно дело толчок, другое дело наступить сзади на ахилл. Хотя кому я это объясняю
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 18.12.2019 23:51
    0
    И вот эта никакущая Барселона снова выиграет чемпионат
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 18.12.2019 23:45
    -2
    Deagle, 18.12.2019 23:37
    Месси отдал пару хороших пасов, обострил, больше барса кроме грубостей и симуляций суарес ничем не запомнилась. Реал тоже не впечатлил. Единственное, что не понравилось - это работа судьи. Даже в таком матче без желания играть он умудрился налажать. Руки барсе не свистел в принципе, бороться корпусом опять же можно только хозяевам. Ну и много всего по мелочам. Кстати первая игра где барса играла грубее, чем реал и это удивительно. Ждём лч, ла лига как-то не впечатляет
    "Кстати первая игра где барса играла грубее, чем реал и это удивительно. Ждём лч, ла лига как-то не впечатляет"
    Это статистика матча: Фолы – 3:16; Желтые карточки – 3:5;
    Отсюда логичный вопрос: ты ёбнутый или просто такой ебучий реаловский фан, что даже картинку адекватно воспринимать не можешь по телеку?
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 18.12.2019 23:39
    0
    Ну если вспомнить последние сезоны Реала (без Зидана) то ЦСКА 2 раза проиграть в ЛЧ, все Эльклассико проиграны, 0 трофеев, то болельщикам Реала надо радоваться возвращению Зидана и игру которую он строит, новые открытия как Вальверде, он уже Модрича на лавку посадил, очень сильный игрок, что бы был состав идеальный не хватает пазла из Мбаппе ! учитывая что он отказывает ПСЖ с продлением контракта, то скорее всего похоже на правду, и ПСЖ лучше его продать будет чем чуть позже отпустить бесплатно
    Ссылка
    Ptiza
      Ptiza, 18.12.2019 23:37
    0
    Игра откровенно была скучной и унылой, не зря АПЛ сейчас самый сильный чемпионат.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 18.12.2019 23:37
    +2
    dakota86, 18.12.2019 23:14
    Игру Месси кто-то видел ? Он ходил по центру полю по Камп Ноу. Это последний золотой мяч Месси. Реал выглядел намного лучше, особенно в 1м тайме
    Месси был лучший в Барсе между прочем. Единственный кто хоть что-то пытался сделать в атаке.
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 18.12.2019 23:37
    +1
    Месси отдал пару хороших пасов, обострил, больше барса кроме грубостей и симуляций суарес ничем не запомнилась. Реал тоже не впечатлил. Единственное, что не понравилось - это работа судьи. Даже в таком матче без желания играть он умудрился налажать. Руки барсе не свистел в принципе, бороться корпусом опять же можно только хозяевам. Ну и много всего по мелочам. Кстати первая игра где барса играла грубее, чем реал и это удивительно. Ждём лч, ла лига как-то не впечатляет
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 18.12.2019 23:35
    +1
    movkli, 18.12.2019 23:03
    Давно не смотрел Испанию, тут решил глянуть Эль-Классико... в первом тайме Реал еще бегал-создавал, во втором УГ в исполнении обеих команд. Не скоро снова включу Испанию... А может просто не на тот матч попал))) только съемка с вертолета на заполненный стадион и впечатлила)
    так вот кто виноват, что такой унылый матч
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 18.12.2019 23:34
    -1
    И это Эль-Классико? Это дерьмо, а не Эль-Классико. Очень разочарованный. Наверное, худшее за лет 5 последних.
    Что это за Эль-Классико, в котором Барселона нарушила за весь матч только ТРИ раза??! Кстати, все 3 нарушения - это желтые карточки(судье привет), страшно представить, чтоб было, если бы раз 10 нарушила.
    Что это за Эль-Классико, в котором Рамос доиграл матч?.
    Реал выглядел лучше, физрук Вальверде в очередной раз разочаровал. Человек убивает просто клуб, как делал Хацкевич, а теперь Михайлеченко с Динамо.
    Гризман в основе каждого матча - поражает! Человек пробивает дно каждый раз, но всё рано в основе. Я понимаю, что он дорого обошелся Барсе, но скажите физруку, что это не повод ставить его в основу
    Ссылка
    Всеволод Фомичев
      Всеволод Фомичев, 18.12.2019 23:27
    +3
    Что это было??? Это теперь такое пошло Эль-Классико???
    И если Реал изображал, что не прочь победить, то Барселона....
    Барселона даже ничего не изображала.
    И даже болельщики не гнали свою команду вперед.
    Впрочем и Реал не рвал жилы, не получается, и ладно, не очень и хотелось.
    Самое тихое и мирное Эль-Классико на моей памяти.
    Просто рядовой матч чемпионата Ла-Лиги.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 18.12.2019 23:26
    +5
    Без Роналду в Реале и стареющим Месси это уже не эль классико.Так, просто эль
    Ссылка
    pol55
    online
      pol55, 18.12.2019 23:17
    +5
    *Не той тепер Миргород,Хорол річка не та*
    Пару лет не смотрел Ла-ли,кажется рядовой матч АПЛ итереснее сегодняшнего Єля.
    Поставили вместо Марсело тормоза чисто *вершкового*ні в тин ні в ворота.
    Гризмана увидел 2раза за весь матч.
    Суарес как обично артист (плохом смисле)мяч ударил в грудь он нарисовал штрафной.
    Модрич после ЗМ наверное почивает на лаврах
    Нуу в целом можна сказать,что сегодня Реал смотрелся просто солидней.
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 18.12.2019 23:16
    +2
    dakota86, 18.12.2019 23:14
    Игру Месси кто-то видел ? Он ходил по центру полю по Камп Ноу. Это последний золотой мяч Месси. Реал выглядел намного лучше, особенно в 1м тайме
    Модрич знову візьме?
    Ссылка
    Олександр Фурів
      Олександр Фурів, 18.12.2019 23:15
    +4
    І знову сцикливий футбол Вальверде...нічого цікавого з точки зору тактики і комбінацій.Все примітивно і легко читалося. В першому таймі Барсу катали як хотіли, в другому трохи менше, але будьмо чесними - це фіаско так грати у футбол, нехай і не програли... В принципі і від самих гравців якось не побачив нестримної жаги до перемоги, таке враження шо самі стали невїбенними прагматиками, як їхній Вальверде. А хулі їм втрачати, бабло своє і так 100% отримають і живуть собі чіхаючи яйця разом з Бармалєєм і КО... Не звільнивши Вальверде після поразки від Лівера Барса сама собі автоматично підписала ще один провальний сезон... а ви фани чекайте як той Хатіко чекав блять... Але що нам ще залишається робити ???
    Ссылка
    dakota86
    online
      dakota86, 18.12.2019 23:14
    -3
    Игру Месси кто-то видел ? Он ходил по центру полю по Камп Ноу. Это последний золотой мяч Месси. Реал выглядел намного лучше, особенно в 1м тайме
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 18.12.2019 23:12
    +1
    Тактика Барси г**но!
    Мессі навіть не може ні з ким обігратися, лише віддає і одразу обрізки від партнерів. В середині-кінці матчу Лео вже сам старався відбирати і одразу розпочинати атаку.
    З такою грою в ЛЧ немає чого робити, ті ж червонозаді мерсесайдці винесуть всуху.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 18.12.2019 23:26
    +5
    Без Роналду в Реале и стареющим Месси это уже не эль классико.Так, просто эль
    Ссылка
    pol55
    online
      pol55, 18.12.2019 23:17
    +5
    *Не той тепер Миргород,Хорол річка не та*
    Пару лет не смотрел Ла-ли,кажется рядовой матч АПЛ итереснее сегодняшнего Єля.
    Поставили вместо Марсело тормоза чисто *вершкового*ні в тин ні в ворота.
    Гризмана увидел 2раза за весь матч.
    Суарес как обично артист (плохом смисле)мяч ударил в грудь он нарисовал штрафной.
    Модрич после ЗМ наверное почивает на лаврах
    Нуу в целом можна сказать,что сегодня Реал смотрелся просто солидней.
    Ссылка
    Олександр Фурів
      Олександр Фурів, 18.12.2019 23:15
    +4
    І знову сцикливий футбол Вальверде...нічого цікавого з точки зору тактики і комбінацій.Все примітивно і легко читалося. В першому таймі Барсу катали як хотіли, в другому трохи менше, але будьмо чесними - це фіаско так грати у футбол, нехай і не програли... В принципі і від самих гравців якось не побачив нестримної жаги до перемоги, таке враження шо самі стали невїбенними прагматиками, як їхній Вальверде. А хулі їм втрачати, бабло своє і так 100% отримають і живуть собі чіхаючи яйця разом з Бармалєєм і КО... Не звільнивши Вальверде після поразки від Лівера Барса сама собі автоматично підписала ще один провальний сезон... а ви фани чекайте як той Хатіко чекав блять... Але що нам ще залишається робити ???
    Ссылка
    Всеволод Фомичев
      Всеволод Фомичев, 18.12.2019 23:27
    +3
    Что это было??? Это теперь такое пошло Эль-Классико???
    И если Реал изображал, что не прочь победить, то Барселона....
    Барселона даже ничего не изображала.
    И даже болельщики не гнали свою команду вперед.
    Впрочем и Реал не рвал жилы, не получается, и ладно, не очень и хотелось.
    Самое тихое и мирное Эль-Классико на моей памяти.
    Просто рядовой матч чемпионата Ла-Лиги.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 18.12.2019 23:37
    +2
    dakota86, 18.12.2019 23:14
    Игру Месси кто-то видел ? Он ходил по центру полю по Камп Ноу. Это последний золотой мяч Месси. Реал выглядел намного лучше, особенно в 1м тайме
    Месси был лучший в Барсе между прочем. Единственный кто хоть что-то пытался сделать в атаке.
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 18.12.2019 23:16
    +2
    dakota86, 18.12.2019 23:14
    Игру Месси кто-то видел ? Он ходил по центру полю по Камп Ноу. Это последний золотой мяч Месси. Реал выглядел намного лучше, особенно в 1м тайме
    Модрич знову візьме?
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 18.12.2019 23:59
    +1
    _NATSGUL_, 18.12.2019 23:45
    "Кстати первая игра где барса играла грубее, чем реал и это удивительно. Ждём лч, ла лига как-то не впечатляет"
    Это статистика матча: Фолы – 3:16; Желтые карточки – 3:5;
    Отсюда логичный вопрос: ты ёбнутый или просто такой ебучий реаловский фан, что даже картинку адекватно воспринимать не можешь по телеку?
    Во-первых, я тебе неадеквату не грубил, а во-вторых я говорил про грубость, а не фолы. Барса сфолила 5 раз, это то что судья зафиксировал, а то что варану заехали прямой ногой и судья не дал пеналь ты почему молчишь. Общая картинка была, барса играла грубее. Одно дело толчок, другое дело наступить сзади на ахилл. Хотя кому я это объясняю
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 18.12.2019 23:37
    +1
    Месси отдал пару хороших пасов, обострил, больше барса кроме грубостей и симуляций суарес ничем не запомнилась. Реал тоже не впечатлил. Единственное, что не понравилось - это работа судьи. Даже в таком матче без желания играть он умудрился налажать. Руки барсе не свистел в принципе, бороться корпусом опять же можно только хозяевам. Ну и много всего по мелочам. Кстати первая игра где барса играла грубее, чем реал и это удивительно. Ждём лч, ла лига как-то не впечатляет
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 18.12.2019 23:35
    +1
    movkli, 18.12.2019 23:03
    Давно не смотрел Испанию, тут решил глянуть Эль-Классико... в первом тайме Реал еще бегал-создавал, во втором УГ в исполнении обеих команд. Не скоро снова включу Испанию... А может просто не на тот матч попал))) только съемка с вертолета на заполненный стадион и впечатлила)
    так вот кто виноват, что такой унылый матч
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 18.12.2019 23:12
    +1
    Тактика Барси г**но!
    Мессі навіть не може ні з ким обігратися, лише віддає і одразу обрізки від партнерів. В середині-кінці матчу Лео вже сам старався відбирати і одразу розпочинати атаку.
    З такою грою в ЛЧ немає чого робити, ті ж червонозаді мерсесайдці винесуть всуху.
    Ссылка
    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 18.12.2019 23:03
    +1
    Реал був кращим! ..втратили 2 очка...
    Ссылка
    movkli
      movkli, 18.12.2019 23:03
    +1
    Давно не смотрел Испанию, тут решил глянуть Эль-Классико... в первом тайме Реал еще бегал-создавал, во втором УГ в исполнении обеих команд. Не скоро снова включу Испанию... А может просто не на тот матч попал))) только съемка с вертолета на заполненный стадион и впечатлила)
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 19.12.2019 01:06
    0
    _NATSGUL_, 19.12.2019 01:02
    С таким дегенератом как ты, который даже глядя на статистику переворачивает всё с ног на голову, точно не имеет смысл.
    Слушай, ебланище, объясню твоему детскому мозгу. Наверное нужно на твоём ущербном языке говорить, на котором тебя родители воспитали. Судья не свистнул самый грубый фол в игре, о чем я написал в своём посте. Ты мне начинаешь втирать дичь про какие-то непонятные цифры про фолы. Одно дело подцепить, толкнуть сильно корпусом, другое дело сыграть грубо с возможностью нанести травму. Это ты можешь уместить в свой крошечный мозг?
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 18.12.2019 23:51
    0
    И вот эта никакущая Барселона снова выиграет чемпионат
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 18.12.2019 23:39
    0
    Ну если вспомнить последние сезоны Реала (без Зидана) то ЦСКА 2 раза проиграть в ЛЧ, все Эльклассико проиграны, 0 трофеев, то болельщикам Реала надо радоваться возвращению Зидана и игру которую он строит, новые открытия как Вальверде, он уже Модрича на лавку посадил, очень сильный игрок, что бы был состав идеальный не хватает пазла из Мбаппе ! учитывая что он отказывает ПСЖ с продлением контракта, то скорее всего похоже на правду, и ПСЖ лучше его продать будет чем чуть позже отпустить бесплатно
    Ссылка
    Ptiza
      Ptiza, 18.12.2019 23:37
    0
    Игра откровенно была скучной и унылой, не зря АПЛ сейчас самый сильный чемпионат.
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
    online
      Roman Chekhovskyi, 18.12.2019 23:12
    0
    Реал реально краще грав. Леонід ніочом
    Ссылка
    realpidrid
    online
      realpidrid, 18.12.2019 23:11
    0
    Барса разочаровала. Думали по привычке не напрягаясь засадить штуки три, но увы...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности