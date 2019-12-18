Барселона и Реал сыграли нулевую ничью на Камп Ноу

Матчи «Барселоны» с «Реалом» всегда вызывают повышенный интерес как у испанских любителей футбола, так и во всем мире. Ведь эти команды, как правило, являются эталоном развития футбола. Здесь собраны лучшие игроки планеты, на них ровняются, у них учатся.

Вот и от нынешнего противостояния давних соперников многие ожидали искрометной игры с обилием опасных моментов и голов. Однако, эта встреча, проходившая на знаменитом стадионе «Камп Ноу», во многом не оправдала такие ожидания.

В первой половине матча лучше смотрелся «Реал», который нанес значительно больше ударов по воротам соперников. Вот только по-настоящему голевых было совсем мало.

Так, на 17-й минуте после подачи углового Каземиро вполне мог открывать счет, когда головой направлял мяч в ворота, но на линии их оказался Пике, который выбил мяч в поле. Еще один раз Каземиро неплохо пробил из-за штрафной на 26-й минуте, но здесь уже надежно сыграл тер Штеген. Также немецкий голкипер хозяев поля выручил свою команду после опасного удара Вальверде на 44-й минуте.

Что касается «Барселоны», то до перерыва запомнились только два момента, которые они создали у ворот Куртуа и оба с участием Месси. Вначале он добивал мяч после отскока на 31-й минуте, однако теперь удачно сыграл защитник «Реала» Рамос, вовремя подстраховавший своего вратаря. А в конце тайма после точной передачи Месси один на один с вратарем выскочил Альба, но его удар в дальний угол ворот оказался неточным.

После перерыва игра немного выровнялась и уже два очень хороших момента не использовали барселонцы. На 60-й минуте после комбинации Месси и Гризманна аргентинец не сумел как следует пробить по воротам. А 72-й минуте Де Йонг бил с хорошей позиции уже из пределов штрафной площади, однако Куртуа занял правильную позицию и парировал этот удар.

«Реал» тоже много атаковал, но до голевых моментов добрался лишь однажды, когда Бэйл даже забил мяч. Однако арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес зафиксировал офсайд, что затем подтвердил и ВАР.

Вот, пожалуй, и все. Да, еще было много борьбы, много фолов, о чем свидетельствуют 8 желтых карточек, но голов (засчитанных) зрители так и не увидели.

В итоге ничья 0:0.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ