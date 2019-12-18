В перенесенном поединке 10-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» примет мадридский «Реал». Матч состоится в среду, 18-го декабря.

Изначально поединок должен был состояться 26-го октября, но из-за напряженной политической обстановки в Каталонии матч был перенесен на более поздний срок.

В целом, в текущем чемпионате Испании не впечатляют ни «Барселона», ни «Реал», пусть эти два клуба и привычно занимают две верхние строчки турнирной таблицы, имея в активе по 35 очков. «Барселона» больше всех забивает (43 мяча), но и очень много пропускает (20 мячей). Такой же показатель пропущенных, например, у идущего на 15-м месте «Вальядолида», за который не играет вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

«Реал», вроде бы, и забивает изрядно (33 мяча), и пропускает немного (12 мячей), но у «сливочных» слишком много ничейных результатов. На 10 побед — 5 ничьих. Не многовато ли для одного из двух главных претендентов на золотые медали чемпионата Испании?

«Мы знаем, что сталкиваемся с замечательной командой. У них есть Месси, но мы также имеем свое оружие. Ехать на такой матч — это нечто особенное. Помню, когда я был игроком. Вы живете для таких матчей. Счастлив, что смогу быть причастным к такой игре», — отметил перед игрой главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

«Это будет первое Эль-Класико для некоторых наших футболистов. Это всегда нечто особенное, а, в случае первого подобного опыта, даже больше, чем просто особенное», — говорит наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

«Барселона» не проигрывает пять матчей кряду, «Барселона» играет дома, но каталонцам придется очень и очень тяжело в битве с «Реалом», который отдаст все свои силы на «Камп Ноу». Букмекеры считают хозяев явными фаворитами противостояния, но «Реал» сделает все, чтобы показать, что они ошибались.

Ориентировочные составы:

«Барселона»: тер Штеген — Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Бускетс, де Йонг, Ракитич, Месси, Суарес, Гризманн.

«Реал»: Куртуа — Кахвахаль, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде, Модрич, Бэйл, Бензема.

Не сыграют: Дембеле, Артур — Асенсио, Васкес, Азар, Марсело.

18 декабря, среда