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10-й тур
Барселона
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Реал Мадрид
18.12.2019 21:00   ТВ-трансляция: 

Барселона — Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Каталонцы — фавориты. Но согласны ли с этим «сливочные»?

  • 18.12.2019 11:05
  • 4886 просмотров
  • 8 комментариев
Барселона — Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© ФК Барселона. Лионель Месси

В перенесенном поединке 10-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» примет мадридский «Реал». Матч состоится в среду, 18-го декабря.

Изначально поединок должен был состояться 26-го октября, но из-за напряженной политической обстановки в Каталонии матч был перенесен на более поздний срок.

В целом, в текущем чемпионате Испании не впечатляют ни «Барселона», ни «Реал», пусть эти два клуба и привычно занимают две верхние строчки турнирной таблицы, имея в активе по 35 очков. «Барселона» больше всех забивает (43 мяча), но и очень много пропускает (20 мячей). Такой же показатель пропущенных, например, у идущего на 15-м месте «Вальядолида», за который не играет вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

«Реал», вроде бы, и забивает изрядно (33 мяча), и пропускает немного (12 мячей), но у «сливочных» слишком много ничейных результатов. На 10 побед — 5 ничьих. Не многовато ли для одного из двух главных претендентов на золотые медали чемпионата Испании?

«Мы знаем, что сталкиваемся с замечательной командой. У них есть Месси, но мы также имеем свое оружие. Ехать на такой матч — это нечто особенное. Помню, когда я был игроком. Вы живете для таких матчей. Счастлив, что смогу быть причастным к такой игре», — отметил перед игрой главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

«Это будет первое Эль-Класико для некоторых наших футболистов. Это всегда нечто особенное, а, в случае первого подобного опыта, даже больше, чем просто особенное», — говорит наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

«Барселона» не проигрывает пять матчей кряду, «Барселона» играет дома, но каталонцам придется очень и очень тяжело в битве с «Реалом», который отдаст все свои силы на «Камп Ноу». Букмекеры считают хозяев явными фаворитами противостояния, но «Реал» сделает все, чтобы показать, что они ошибались.

Ориентировочные составы:

«Барселона»: тер Штеген — Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Бускетс, де Йонг, Ракитич, Месси, Суарес, Гризманн.

«Реал»: Куртуа — Кахвахаль, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде, Модрич, Бэйл, Бензема.

Не сыграют: Дембеле, Артур — Асенсио, Васкес, Азар, Марсело.

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18 декабря, среда

«Барселона» — «Реал»
Барселона. Стадион «Камп Ноу». 21:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
БАРСЕЛОНА — РЕАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Manticora
    online
    Manticora, 18.12.2019 14:17
    0
    Испания чемпионат не нравится! Лучше Фрайбург Баварию посмотреть сегодня
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 18.12.2019 14:05
    0
    Мессі порішає!
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 18.12.2019 11:53
    +1
    Буду топить за галактикос но выиграть на ноу камп очень трудно но не невозможно!
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 18.12.2019 11:53
    +2
    Гадаю, що буде мінімальна перемога Барси...
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 18.12.2019 11:16
    0
    Конечно за Реал. За перспективу.
    Мессилона это зависимая команда.
    За Карима
    Ссылка
    Olko13
    Olko13, 18.12.2019 09:39
    0
    0-0
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 18.12.2019 07:37
    +1
    2-0
    Ссылка
    Олександр Петроченко
    online
      Олександр Петроченко, 18.12.2019 06:02
    +1
    1-1.
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 18.12.2019 11:53
    +2
    Гадаю, що буде мінімальна перемога Барси...
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 18.12.2019 11:53
    +1
    Буду топить за галактикос но выиграть на ноу камп очень трудно но не невозможно!
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 18.12.2019 07:37
    +1
    2-0
    Ссылка
    Олександр Петроченко
    online
      Олександр Петроченко, 18.12.2019 06:02
    +1
    1-1.
    Ссылка
    Manticora
    online
    Manticora, 18.12.2019 14:17
    0
    Испания чемпионат не нравится! Лучше Фрайбург Баварию посмотреть сегодня
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 18.12.2019 14:05
    0
    Мессі порішає!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 18.12.2019 11:16
    0
    Конечно за Реал. За перспективу.
    Мессилона это зависимая команда.
    За Карима
    Ссылка
    Olko13
    Olko13, 18.12.2019 09:39
    0
    0-0
    Ссылка
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