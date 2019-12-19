Зинедин ЗИДАН: «Мы должны быть довольны результатом»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги ничьей с «Барселоной» (0:0) в перенесенном поединке 10-го тура Примеры.
«Это был матч против сложного противника на сложном стадионе. Мы должны быть довольны результатом.
У нас были моменты, но мы не забили. Тем не менее, мы очень гордимся нашими игроками. В этом сезоне мы уже забили много голов. Игроки должны быть счастливы тому, чего они добились.
Два пенальти, которые должны были ставить за фолы на Варане? Их не назначили, и мы ничего не можем с этим поделать», — сказал Зидан после матча.
Источник — ФК Реал Мадрид
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