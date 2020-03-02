Реал против Барсы, Малиновский против Шахова

Возможно, наличие 29 февраля виновато, но последний европейский уик-энд вышел на редкость конфликтным. Вся Бундеслига сотрясалась из-за протестов фанатов, в Испании насмерть рубились «Барселона» и «Реал» – даже наши бойцы сошлись лицом к лицу.

Игра уик-энда

Кто бы еще ни играл на выходных, сколько бы мячей ни было забито в других матчах и какие блистательные камбеки ни состоялись бы в них, футбольным матчем №1 в Европе было класико. Оно в этот раз действительно вышло ярким: со множеством голевых моментов до последних минут, классной атакующей игрой, яркими ролями второго плана. Чего стоил, например, сейв тер Штегена после отличного обводящего удара Иско!

Пожалуй, главный итог матча: провал Лионеля Месси. Ярчайший хайлайт с участием лучшего бомбардира и лучшего ассистента лиги в одном лице – желтая карточка за фол в центре поля. Возможно, это худшее класико в карьере аргентинца, особенно если вспомнить, что даже в юношеском возрасте Лео мог спасти матч против «Реала» хет-триком (3:3). Понятно, что несколько обостряющих передач Месси все равно отдал, но от него всегда ждешь на порядок более яркого перформанса. А без него команды заиграли вполне на равных.

Выиграл и на первое место «Реал» вышел за счет замен, причем не только своих. Винисиус Жуниор заполучил голевой момент, который реализовал, за счет того, что в обороне недоработал Мартин Брайтвейт. Именно бывший нападающий «Леганеса» проспал пас за спину, именно его был вынужден бросать в бой Кике Сетьен, пытаясь спасти матч, который начал складываться неудачно. И именно его приобретала «Барселона», пытаясь залатать дыры в составе посреди февраля.

Дело не в Брайтвейте, он играет как умеет. Но когда команда тратит сильно больше двухсот миллионов на усиление атаки, а потом за ее в класико выходит выручать новичок из «Леганеса», с ней очевидно что-то не так. У «Реала», для сравнения, вышли Модрич и Мариано Диас, а на других позициях игроков основы подпирают Ферлан Менди и Гарет Бэйл. «Барселона» же потеряла кучу сил и времени, совершенно не усилившись. Команда по-прежнему зависит от старых лидеров: Месси, Бускетса, Пике, Альбы. Когда у них идет игра, «блаугранас» побеждают – но когда нет, команда становится беспомощной.

Скандал уик-энда

В очередном туре Бундеслиги «Бавария» буднично вкатывала в газон «Хоффенхайм» (3:0 к пятнадцатой минуте, 5:0 к пятидесятой), как вдруг напомнили о себе ее фанаты. Ультрас «Шикерии» вывесили оскорбительный баннер в адрес владельца «Хоффенхайма» – 79-летнего Дитмара Хоппа, сопровождая его соответствующими скандированиями.

Игра прерывалась, «Бавария» даже здорово прошла по лезвию технического поражения. Последние четверть часа команды перепасовывались друг с другом, что привело к некоторым статистическим аномалиям: у Тьяго Алькантары, например, на пять передач своим пришлись пятнадцать чужим. Но после этого по всей Бундеслиге прошла такая волна негодования, что любая футбольная статистика отошла на второй план.

Против Хоппа, федерации футбола Германии или Хоппа с федерацией футбола Германии выступило столько фанатов, что можно идти по алфавиту.

«Аугсбург»:

«Бохум»: «Сукин сын оскорблен - вся Германия в шоке. Расизм ежедневно - никого не волнует».

«Дармштадт»: «Наша критика задевает тебя? А ваши штрафы задевают нас всех!».

«Дуйсбург»: «Если у Диттмара достаточно денег, то для его благополучия и защиты, тот, чье мнение ничего не значит, будет снова забанен» (в оригинале это читается как стих).

И так далее, и тому подобное. Выделились на этом плане другие «отверженные»: фанаты «РБ Лейпциг» выступили в поддержку клуба из Зинсхайма:

История, которая лежит в основе этой истерии, помощнее «Фауста» Гете, и уходит она глубоко-глубоко в прошлые годы. Бизнесмен Дитмар Хопп потратил десятилетия жизни и десятки миллионов евро, чтобы вывести команду из родной деревни на уровень Бундеслиги и даже ЛЧ. В 2015-м году ему было предоставлено исключение в традиционном правиле «50% +1», запрещающем одному инвестору владеть более, чем половиной клуба – с тех пор Хопп владеет 96% «Хоффенхайма».

Так называемые «традиционные» клубы, живущие за счет своих болельщиков, подвергают «Хоффенхайм» давлению – и первой ласточкой в давлении на клуб Хоппа стала вовсе не «Бавария», а дортмундская «Боруссия». В феврале на матчах «Хоффенхайм» - «Боруссия» (Д)) на три ближайших сезона была заблокирована гостевая трибуна – за другой баннер оскорбительного содержания:

Ситуация развивается прямо сейчас, и сложно предугадать, во что выльется так жестко разгоревшийся конфликт чиновников и фанатов. В одном можно быть уверенным: поскольку контракт SAP (той самой компании Хоппа, которая принесла ему сотни миллионов) с Немецким футбольным союзом истекает буквально на днях, тот сделает все, чтобы оправдать доверие и не потерять деньги.

Главный вопрос, который возникает по мотивам изучения всех сторон конфликта: что, по мнению фанатов, должен был делать Хопп, чтобы и оказаться в большом футболе, и понравиться им? Уж кто-кто, а «Хоффенхайм» из восьмого дивизиона точно не поднялся бы наверх без серьезных вливаний. Финансовому фейр-плей клуб Хоппа, конечно же, соответствует с огромным запасом: команда прекрасно раскрывает таланты, зарабатывает большие деньги и вообще, вероятно, уж давно оправдала все стартовые инвестиции. Складывается ощущение, что болельщикам просто обидно, что миллиард Хоппа прошел мимо их команды.

Сенсация уик-энда

«Ливерпуль» приезжал в пригород Лондона как практически коронованный чемпион. Все возможные рекорды по набору очков обновлены командой Клоппа, в 27 матчах добыты 26 побед и одна ничья, фанаты считают дни до чемпионства… И в соперниках «Уотфорд» из зоны вылета. Команда Найджела Пирсона в предыдущих матчах уступила «Эвертону», «МЮ», «Астон Вилле», не смогла обыграть «Брайтон» - казалось бы, ну что она может ловить в игре с обладателем Кубка Чемпионов?

На деле же победа вышла абсолютно по игре. «Уотфорд» великолепно сыграл от соперника: идеальная плотность и компактность, классный прессинг, давление на флангах. При этом, конечно же, итоговых 3:0 не было бы без провала «Ливерпуля», у которого весь февраль игра была значительно хуже результатов. Сильно не хватало Хендерсона и Гомеса, причем первого еще и подменил игрок не первого выбора: Наби Кейта и Джеймс Милнер тоже отсутствовали.

Кстати, очень может быть, что такой состав был сформирован не исключительно травмами: кубковый матч с «Челси» уже завтра, и известно, что Милнер с Гомесом смогут принять в нем участие. Но в любом случае, даже те игроки, который вышли против «Уотфорда», выступили ниже всякой критики. Та же легендарная тройка Салах – Фирмино – Мане не показала практически ничего, затерявшись на фоне Исмаила Сарра, Жерара Деулофеу и Троя Дини.

Не хуже перформанса «шершней» их реакция на победу. Пирсон: «Обыграть «Ливерпуль» для нас было важно, но это всего лишь одна победа. В прошлом туре мы проиграли и не играли хорошо, а потому стремились показать себя сегодня. Все в наших руках. Нужно играть столь же хорошо от тура к туру». Дини: «Победа над «Ливерпулем» не будет ничего значить, если мы, в конечном итоге, вылетим в Чемпионшип. Мы должны продолжать работать, наслаждаться тем, что есть сегодня и вернуться на тренировочную базу в понедельник утром».

«Наши парни» уик-энда

Прямо скажем, не такой мы видели роль что Евгения Шахова в «Лечче», что Руслана Малиновского в «Аталанте». Оба украинских полузащитника сидят на скамейке своих клубов и довольствуются выходами на замены. Впрочем, во время очной встречи двух «украинских» команд Серии А оба игрока получили время, а Руслан даже забил:

Как раз благодаря голу Малиновскому «Аталанта» подтвердила свой аномально результативный статус. Матчей с семью и более забитыми мячами у бергамасков столько же, сколько… у всех остальных команд европейских топ-чемпионатов, вместе взятых – по три. «Лечче» проиграл команде Гасперини 2:7, «Удинезе» - 1:7, «Торино» - 0:7.

Гол уик-энда

Мне кажется или по количеству попаданий в эту рубрику лидирует «Кальяри»? Раньше чудо-голы забивал Наингголан, а в потрясающей перестрелке с «Ромой» отличился Жоау Педру:

Виталий ПАСИЧНЫЙ