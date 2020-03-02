Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет на стадионе Рубина

Исполнительный комитет УЕФА объявил, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани. Встреча состоится на стадионе «Казань-Арена», где своих соперников принимает «Рубин».

Участие в матче традиционно примут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Ливерпуль».

Также стало известно, где состоится финал Лиги Европы сезона 2021/22. Финальный матч примет «Пушкаш Арена», которая была построена в Будапеште к чемпионату Европы-2020 и примет матчи этого турнира.