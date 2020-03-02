Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет на стадионе Рубина

Поединок состоится в российской Казани

  • 02.03.2020 16:08
  • 860 просмотров
  • 3 комментария
Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет на стадионе Рубина
© УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА объявил, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани. Встреча состоится на стадионе «Казань-Арена», где своих соперников принимает «Рубин». 

Участие в матче традиционно примут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Ливерпуль». 

Также стало известно, где состоится финал Лиги Европы сезона 2021/22. Финальный матч примет «Пушкаш Арена», которая была построена в Будапеште к чемпионату Европы-2020 и примет матчи этого турнира.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 02.03.2020 16:30
    0
    я так полагаю в уэфа знают что к 23 году татарстан будет отдельной страной, и таким образом поощряют молодую страну
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 02.03.2020 16:25
    +1
    Та хоть на помийці
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 02.03.2020 16:16
    +1
    виконавчий комітет УЄФА накрила хвиля дебіловірусу...
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 02.03.2020 16:25
    +1
    Та хоть на помийці
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 02.03.2020 16:16
    +1
    виконавчий комітет УЄФА накрила хвиля дебіловірусу...
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 02.03.2020 16:30
    0
    я так полагаю в уэфа знают что к 23 году татарстан будет отдельной страной, и таким образом поощряют молодую страну
    Ссылка
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