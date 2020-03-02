Поражения Динамо и Шахтера, хет-трик Супряги, ВАР и Монзуль, вторая Заря

20-й по счету игровой день в УПЛ начался громкой сенсацией, ею же и закончился. Сначала «Динамо» неожиданно, но закономерно уступило «Днепру-1», затем «Шахтер» в подобном ключе уступил «Ворскле». Еще одна особенность тура – «недееспособность» гостей: лишь «Александрия» привезла с выезда одно очко, остальные гостившие команды проиграли.

Понятное дело, главным украшением тура стал хет-трик Супряги в ворота команды, которой он принадлежит – «Динамо». Осечкой киевлян воспользовалась «Заря», которая пробилась на второе место. А вот в борьбе за шестое место «нарисовался» главный фаворит – «Колос», победивший «Карпаты». Зато «зелено-белые» львовяне – наоборот, являются главными претендентами на понижение в классе.

Матч тура

«Мы постараемся отобрать очки у «Динамо» - сказал перед матчем с киевлянами наставник «Днепра-1» Михайленко. Тогда, за несколько дней до поединка, эти слова вряд ли воспринимались всерьез. А зря. Днепряне смогли не только дать бой более именитому оппоненту, не только отобрать очки, но и победить. Этот матч стал самым резонансным, самым интересным в туре. Хотя первый тайм, в общем-то, не предвещал чего-то подобного. Несмотря на то, что уже в дебюте поединка гости остались в меньшинстве – был удален Буяльский, они смогли выйти вперед – пенальти реализовал Вербич.



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Главные события этой встречи произошли во второй половине. На 63-й минуте встречи на поле вышел Супряга. И днепровскому форварду, который арендован у «Динамо», было суждено перевернуть игру. Через восемь минут он сравнял счет. А далее составы команд уравнялись: был удален Полевой. Казалось бы, вот он, шанс у гостей вырвать победу. Но хозяева оказались против. Сначала Супряга делает дубль, а на последних минутах игры он же добивает «Динамо», оформляя хет-трик.

Герой тура



Динамо от Шурика. Владислав Супряга

Тут двух мнений быть не может. В очень непростом поединке, против сильного оппонента, к тому же нужно понимать всю щепетильность ситуации – Владислав Супряга принадлежит «Динамо», но этот форвард сыграл против команды Михайличенко просто блестяще. Три гола за девятнадцать минут – это феноменальный показатель.

Разрешили сыграть на свою голову! Супряга сделал хет-трик в ворота Динамо

Причем забивал на разный вкус: замыкал прострел с фланга, забивал головой после передачи с углового, вышел один на один с голкипером после стремительной контратаки. Показательно, что последний раз подобное – когда футболист забивал динамовцам три гола в одном поединке – случалось 21 год тому назад. В сентябре 1998 года полузащитник «Таврии» Осипов «положил» три мяча «бело-голубым».

Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!

Судья тура



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Матч в Днепре запомнился не только геройством Супряги, но и резонансным арбитражем. Главный судья поединка – Катерина Монзуль – назначила один пенальти и дважды удаляла футболистов. Во всех этих случаях она прибегала к помощи ВАР. Первый такой случай произошел уже на шестой минуте: после пересмотра видеоповтора Монзуль увидела в действиях Буяльского против Вакулко «криминал» и удалила Виталия с поля. В конце первого тайма ВАР уже сыграл в пользу гостей. Сначала Монзуль наградила предупреждением Русина за его падение в штрафной площади хозяев. Но, посмотрев «телевизор», назначила пенальти, отменив форварду «горчичник». Третий эпизод с использованием видеоповторов тоже оказался на руку киевлянам: Монзуль сначала предъявила Полевому желтую карточку за фол против Караваева, но, пересмотрев эпизод, решила показать нарушителю красную карточку.

Контратака тура

Третий гол в ворота «Динамо» в исполнении днепрян был забит после показательной контратаки. На последней минуте матча киевляне получили право на угловой удар. Но выполнили его незатейливо. Мяч был перехвачен хозяевами и отправлен в сторону Супряги. Владислав совершил феноменальный рейд фактически со своей штрафной площади до чужой. В этом забеге он обошел на скорости и Сидорчука, и Дуэлунда, которые изначально были в лучшей позиции.

Слова тура

После матча на «Днепр-Арене» наставник «Динамо» Алексей Михайличенко довольно странно прокомментировал поражение своих подопечных: «Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Естественно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Поздравляю «Днепр-1» с победой. Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, старались достичь результата, создавали моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Что касается ВАР, то я нормально к нему отношусь. Но если нет возможности сделать ВАР для всех клубов, следует подождать, отложить его применение в играх».

Разгром тура



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Похоже, «Мариуполь» для «Десны» становится очень удобным соперником. Такой себе сладкой булочкой. До матча в рамках 20-го тура соперники под сводами УПЛ встречались три раза. Все эти матчи выиграли черниговцы с общим счетом 10:1. Выиграли они и на этот раз. Причем разгромно. Фундамент для этого разгрома заложил зимний новичок «сиверян» Тотовицкий, уже в дебюте первого тайма отметившийся двумя голами-близнецами. «Мариуполь» даже не пытался отыграться: не получалось. Во втором тайме подопечные Рябоконя забили еще дважды, сняв и без того прозрачный вопрос о победителе этой встречи.

Спасение тура

После неожиданного домашнего поражения «Колосу», в матче со «Львовом» команда Шарана пыталась реабилитироваться. Тем более, что «Александрия» сумела преодолеть трансферный бан и дозаявила троих «зимних» новичков – Мишенко, Вантуха и Гордиенко. Первый из новобранцев отличился взятием ворот «Львова». А когда хозяева в начале второго тайма остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Татарков, казалось, что александрийцы своего не упустят. Но «Львову» удалось сделать почти невозможное. За три минуты до конца основного времени Алваро сравнял счет, принеся своей команде такую необходимую ничью.

Празднование тура

После того, как Алваро сравнял счет в непростом поединке против «Александрии», полузащитник на радостях станцевал бразильскую самбу. По его послематчевым словам, такое празднование забитого мяча для него в порядке вещей.

Оргвыводы тура

Вину за пропущенный на последних минутах встречи гол от «Львова» наставник «Александрии» Шаран возложил на центрального защитника, который, по словам Владимира Богдановича, «бросил свою зону». Шаран уверен, что это «невыполнение игровой дисциплины». За это футболист переведен в дубль. Кто конкретно удостоился такой участи – тренер александрийцев публично не сказал. Но, как удалось выяснить, речь идет о Антоне Шендрике. Интересно, что после предыдущего матча Шаран отправил в дубль Максима Задераку.

Ошибка тура

На последней минуте встречи «Колос» - «Карпаты» арбитр Козыряцкий назначил опасный штрафной удар в ворота хозяев. Гости его исполнили бесхитростно: мяч так и не долетел до вратаря, застряв в стенке. Однако на повторе было четко видно, что мяч попал в руку игрока «Колоса». Причем рука была не прижата, то есть не в «естественном положении». Козыряцкий имел все основания указать на одиннадцатиметровую отметку, но, видимо, не решился, сразу же после этого эпизода дав сигнал об окончания игры.

Шанс тура

После осечки динамовцев в Днепре, «Заря» получила хороший шанс обойти команду Михайличенко в турнирной таблице. Для того, чтобы эта задача воплотилась в реальность, нужно было обыгрывать «Олимпик». Но свой резон в этом поединке был и у подопечных Гомеса, которые вынашивали амбиции побороться за шестое место. Игра получилась интересной и упорной, с шансами по обе стороны баррикад. И если дончане свои моменты не использовали, то «Заря» сумела вырвать победу благодаря удачному розыгрышу углового удара: мяч на счету Кабаева.

Неудачник тура

Сложно сказать, как бы закончилось противостояние «Зари» и «Олимпика», если бы в решающем эпизоде, когда был забит единственный мяч в ворота гостей, за «Зарю» не сыграл…полузащитник «Олимпика» Ксенз. Во время подачи Юрченко от углового флажка Павел головой принял мяч на ближней штанге и переправил его на дальнюю. Скорее всего, футболист хотел отбить мяч подальше от ворот, но получилась идеальная передача на Кабаева. Владиславу оставалось лишь попасть в пустые ворота метров с двух, что полузащитник и сделал.

Тренер тура

«Ворскла» отлично подготовилась и к матчу предыдущего тура – против «Динамо». Но в том поединке полтавчанам не хватило нескольких минут, чтобы увезти ничью из Киева. Тренер киевлян Михайличенко после игры отмечал отличную тактическую работу своего визави Максимова. Очень грамотно ворскляне сыграли и против «Шахтера». Характер, мотивация, а еще грамотная игра команды, прежде всего в центре поля, вылившаяся в прессинг и хорошее держание мяча, и предопределили успех полтавской команды, главным творцом которого стал ее тренер Юрий Максимов.



ФК Шахтер

Сенсация тура

11 августа 2018 года «Шахтер» последний раз проигрывал в чемпионате Украины. Тогда подопечные еще Фонсеки уступили «Динамо» еще Хацкевича – 0:1. С тех пор «горняки» не знали горечи поражений в рамках УПЛ 48 матчей подряд. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. В мачте против «Ворсклы» тренер дончан Каштру проводил ротацию после тяжелого выезда в Лиссабон. И если аналогичные эксперименты наставника «Шахтера» в игре с «Десной» удались – команда вырвала победу 1:0, то на этот раз все обстояло намного хуже.



ФК Шахтер

Экспериментальный состав «горняков» без особых вариантов уступил «Ворскле» - 0:1. Единственный мяч на счету Степанюка, который забивает во втором туре подряд. Форвард полтавчан отличился еще в первом тайме. У «горняков» было время, чтобы как минимум сравнять счет. Но на самом деле хозяева были ближе ко второму забитому мячу, нежели гости – к первому.

Валерий ВАСИЛЕНКО