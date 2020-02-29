Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!

…28 августа 2018 года, в решающем матче за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, киевское «Динамо» в родных стенах принимало «Аякс». После выездных 3:1 в пользу амстердамской команды, шансов на общий успех у «бело-синих» было, в общем, немного. Но попытка – не пытка. Наставник динамовцев Александр Хацкевич решил в качестве «последнего довода королей» бросить в бой молодого нападающего Супрягу.

Влад отыграл в том поединке от звонка до звонка, исполняя функции единственного нападающего. Исполнял не лучшим образом – будем откровенны. Хотя, с другой стороны, а кто в том поединке из динамовского состава сыграл лучше? Ну, разве что Бойко. После матча, закончившегося нулевой ничьей, президент «Динамо» Игорь Суркис, отдавая должное силе соперника, в сердцам обронил свою ставшую практически крылатой фразу о том, что лучше играть в Лиге Европы, чем быть мальчиками для битья в Лиге чемпионов. Понять динамовского руководителя можно – соперник оказался на голову сильнее. Только вот как понять то, что фактически главным за тот провальный поединок был «назначен» Супряга? Да, именно на 18-летнего пацана повесили тогда почти всех собак.

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В итоге едва только пришедший в «Динамо» из «Днепра-1» футболист был вынужден отправиться в обратном направлении, в аренду. Его банально списали. А разве не так? После громкого перехода якобы за шесть миллионов то ли евро, то ли гривен (хотя, по имеющейся информации, Супряга достался киевлянам совсем бесплатно) и еще более громких слов о том, что в Киев «приехал новый Блохин», этому «новому Блохину» просто не дали шанса. Его бросили под танк под названием «Аякс», и Супряга благополучно «погиб». Скажите на милость, а кто бы «выжил»? Все мы помним тот феноменальный «Аякс» - у тогдашнего «Динамо» не было шансов.



Главком

Поговаривают, Влад очень переживал после того поединка. Его банально «затравили». А он, оказавшись наедине со своими проблемами, замкнулся и не смог с ними совладать. Лишь в «Днепре-1» Супряга стал понемногу оттаивать. Он там был в своей среде, среди равных. К тому же, что, наверное, более показательно, молодой футболист ощущал доверие и поддержку тренерского штаба. Нечто подобное он ощущал и в юношеской сборной Украины, с которой в прошлом году стал чемпионом мира среди 20-летних. Но ни вновь разыгравшийся голевой аппетит Владислава в днепровском клубе, ни титул чемпиона мира не убедил его «метрополию» в том, что этого футболиста нужно возвращать, дать ему еще один шанс. Нет, в «Динамо» решили идти другим путем. Буэно, Соль, Родригеш, Каргбо – вот на кого делали ставку в атаке динамовские тренеры. А собственные воспитанники были вынуждены искать счастья, в лучшем случае, по арендам.

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И, что показательно, они это счастье находили. Практически везде – в «Олимпике», «Колосе», «Карпатах», «Заре», «Днепре-1». Не говоря уже о «Генте», хотя там немного другая история. С одной стороны, можно и нужно отдавать должное тренерам детско-юношеских динамовских школ, а также наставникам динамовской Академии за умение все так же, как и в былые славные годы, находить таланты. Но, с другой стороны, в отличие от тех былых великих времен, главная динамовская команда не может воспользоваться плодами работы своего же «подразделения». От тренера «Динамо» требуют сиюминутного результата, поэтому ему типа невыгодно возиться с молодежью, сколько бы талантливой она не была. Да, даже при такой методике в первую команду проскальзывают уникумы типа Миколенко и Цыганкова, но это, скорее, исключение из правил.

Разрешили сыграть на свою голову! Супряга сделал хет-трик в ворота Динамо

Что касается динамовского руководства, то оно в «средней» ее части, то есть приближенные, но все равно не чета президенту, просто надувают щеки и вспоминают на досуге, как когда-то что-то выигрывали. Это их главная работа. Брать ответственность на себя никто не хочет. В общем, как и работать по-настоящему. Клубу просто необходим настоящий, работающий менеджмент. В частности, спортивный директор, который бы имел полномочия не только неформально общаться с динамовским президентом, но и называть вещи своими именами, быть в курсе всех событий и тенденций, определять трансферную политику. Причем определять не так, чтобы шарахаться от одной крайности к другой, от Красникова к Шаблию, от Шаблия к Селюку, выискивая собственную выгоду. Нужно иметь яйца, чтобы сказать – «люди добрые, что же мы творим?! У нас же есть свои отличные молодые кадры, а мы прем в команду откровенный ширпотреб, переплачивая за него в разы. У нас есть уже фактически готовые игроки для первой команды, которые играют в «Заре» или «Днепре-1», давайте мы их вернем, дадим им шанс, а не убогим птенцам «знатока бельгийского футбола».



ФК Заря. Богдан Леднев и Назарий Русин

Увы, но пока что такого менеджера в Киеве нет. Не в последнюю очередь из-за этого об успехах принадлежащих «Динамо» футболистах мы узнаем, когда они «светятся» в других коллективах. Почти списанный Русин расцвел в «Заре» - и его вернули. Даже Родригеш оказался не безнадежным – забивает в Турции. По проторенной дорожке наверняка пойдут и Леднев с Тымчиком. А Супряга – тем более. После трех забитых мячей за 19 минут в ворота «Динамо», его точно вернут в межсезонье. Во всяком случае, по нашей информации, после 1:3 в Днепре и геройств Супряги динамовский президент не на шутку рассердился. Поговаривают, под его горячую руку попал не только нынешний тренерский штаб, но и люди, отвечающие за селекцию.

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Кстати, вам интересно, почему в матче против «Динамо» мог играть принадлежащий киевскому клубу Супряга, но не мог играть тоже ему принадлежащий Булеца? Нам говорят, что это так прописано в условиях арендного соглашения между двумя клубами. Может, оно и так – никто ведь свечку при этом не держал. Но, по данным нашего хорошо осведомленного источника, решение о допуске того или иного арендованного футболиста руководство «Динамо» принимает непосредственно перед каждым матчем с командами, где есть такие игроки. То есть, грубо говоря, «Динамо» смотрит не столько на условия аренды, сколько на, скажем так, потенциальную угрозу от того или иного принадлежащему им игрока. На сей раз посчитали, что Булеца, в отличие от Супряги, может больше напакостить команде. Немного просчитались…



СК Днепр-1

Наверное, это хорошо, что хотя бы в такой вот способ до «Динамо» доходит, что своими квалифицированными и перспективными кадрами разбрасываться нельзя. Не мытьем, так катаньем. Уж лучше пускай так, чем никак.

Только вот в этой истории стопроцентно есть и будет двойное дно. Почему-то так получается, что динамовская молодежь расцветает при Вернидубе, Скрипнике, Гомесе, Костышине или Михайленко, но, приходя/возвращаясь в «Динамо» к старому-доброму Хацкевичу/Михайличенко, продолжает прозябать либо на лавке, либо в прострации. Последнее яркое тому подтверждение – Русин. Извините, но почему-то кажется, что даже если Супряга и Леднев вернутся летом в «Динамо», они при нынешнем главном тренере вряд ли будут феерить. Сейчас там другие приоритеты – «курс молодого бойца», «бельгийский вектор», «почему вы не говорите о ВАР»…

Игорь Михайлович, может, уже пора пресечь на корню всю эту ересь?

Валерий ВАСИЛЕНКО