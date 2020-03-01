20-й тур
Ворскла
1:0
Шахтер Донецк
01.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Шахтер – 1:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 01.03.2020 16:58
  • 31990 просмотров
  • 68 комментариев
Ворскла – Шахтер – 1:0. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Ворскла» – «Шахтер» – 1:0

Руслан Степанюк (30)

Александр Скляр (55), Руслан Степанюк (59), Игорь Пердута (62), Давид Пуцлин (73), Наджееб Якубу (78), Луизао (88) – Тете (36), Сергей Кривцов (50), Маркиньос Сиприано (51), Ромеро Марлос (86), Додо (90), Дентиньо (91)

Александр Скляр (84, вторая желтая карточка)

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Владимир Чеснаков, Альюн, Вадим Сапай, Aлександр Скляр, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Луизао (Владимир Баенко, 92), Владислав Кулач (Денис Васин, 87), Руслан Степанюк (Наджееб Якубу, 63)

Запас: Aлександр Ткаченко, Евгений Мартыненко, Артур, Павел Ребенок.

«Шахтер»: Алексей Шевченко, Сергей Болбат (Додо, 60), Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Маркиньос Сиприано (Фернандо, 82), Майкон, Алан Патрик (Артем Бондаренко, 46), Тете, Ромеро Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо

Запас: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Владислав Вакула, Даниил Сикан

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Луизао на поле вышел Баенко.

91 мин. Дентиньо также решил поговорить с арбитром.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

90 мин. Додо отмахнулся от Кане.

88 мин. Луизао за разговоры.

87 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Кулача на поле вышел Васин.

86 мин. Марлос грубо сыграл против Якубу.

84 мин. Скляр сорвал атаку Шахтера и получил вторую желтую карточку в матче. Ворскла остается в меньшинстве.

82 мин. Замена у Шахтера. Вместо Сиприано на поле вышел Фернандо.

80 мин. МОМЕНТИЩЕЕЕ!!! Кане слева под углом вышел один на один с Шевченко и покатил под удар Кулачу, у которого из-под ног мяч выбил Хочолава!

78 мин. Якубу грубо сыграл против Дентиньо.

77 мин. Два подряд угловых подали горняки. Без остроты у ворот.

74 мин. Коноплянка нарушил правила возле штрафной Ворсклы.

73 мин. Пуцлин сбил Коноплянку и сорвал атаку Шахтера.

72 мин. Пуцлин из хорошей позиции от правого угла штрафной пробил намного выше ворот!

71 мин. Луизао навесил с углового, и Хочолава выбил мяч.

70 мин. Бондаренко в левом углу штрафной Ворсклы обыграл оппоненто, но слишком слабо отпасовал в центр на Коноплянку.

69 мин. Горняки контролируют мяч.

68 мин. Оффсайд у Додо.

65 мин. Тете принял мяч в штрафной Ворсклы, но пошел на защитников и потерял сферу.

63 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Степанюка на поле вышел Якубу.

62 мин. Пердута слишком долго вводил мяч в игру.

61 мин. ОПАСНО! Луизао справа ворвался в штрафную Шахтера, но его прострел никто не замкнул!

60 мин. Замена у Шахтера. Вместо Болбата на поле вышел Додо.

59 мин. Степанюк грубо сыграл против Майкона.

57 мин. После удара Коноплянки Ризнык кулаками отбил мяч на угловой!

55 мин. Скляр откинул мяч после свистка.

52 мин. ОПАСНО! После навеса со штрафного с правого фланга Кулач пробил головой, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги!

51 мин. Сиприано сбил Луизао и сорвал атаку Ворсклы.

50 мин. Кривцов отмахнулся от Степанюка в центре поля.

49 мин. МОМЕЕЕНТ! Кане слева ворвался в штрафную Шахтера и не попал в ближний угол!

47 мин. Тете сделал заброс в штрафную Ворсклы - Коноплянка принял мяч и с разворота не попал в ворота!

46 мин. Замена у Шахтера. Вместо Патрика на поле вышел Бондаренко.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. После поперечной передачи от Луизао Пуцлин из полукружия штрафной пробил в руки Шевченко.

44 мин. Игра идет в центре поля.

42 мин. Кане в левом углу штрафной шахтера неудачно принял мяч, а затем с лёта пробил очень неточно.

40 мин. Оффсайд у Степанюка.

37 мин. ОПАСНО! После сольного прохода Марлос пробил с линии штрафной, и Ризнык в падении перевел мяч на угловой!

36 мин. Тете сбил Степанюка, пытаясь сорвать атаку Ворсклы.

35 мин. Удар Коноплянки из левого угла штрафной заблокировали защитники.

33 мин. Тете справа ворвался в штрафную Ворсклы, но сделал неточный прострел.

32 мин. Пердута неудачно навесил с правого фланга - мяч улетел за ворота.

30 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Патрик решил финтить в углу своей штрафной и потерял мяч. Скляр справа под углом вышел на ворота и отпасовал Степанюку, который нанес точный удар!

28 мин. Оффсайд у Степанюка.

26 мин. И снова нарушение правил. На этот раз Кулач сфолил на половине поля Шахтера.

24 мин. Хочолава сбил Кулача на половине поля Ворсклы.

23 мин. Степанюк нарушил правила в центре поля.

21 мин. Сиприано нарушил правила возле штрафной Ворсклы.

19 мин. Сиприано прострелил с левого фланга, и защитник выбил мяч на угловой.

17 мин. Кане издали пробил очень неудачно.

16 мин. Оффсайд у Кулача.

15 мин. Неудачная атака Ворсклы.

13 мин. Полтавчане активно начали встречу, но опасных моментов у ворот пока не было.

10 мин. Неудачная атака Ворсклы.

8 мин. Степанюк нарушил правила на левом фланге атаки Ворсклы.

7 мин. Луизао навесил с углового - защитник Шахтера выбил мяч.

4 мин. Пердута нарушил правила на половине поля Шахтера.

2 мин. Марлос сделал слишком сильную передачу по левому флангу на ход Сиприано.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 1-го марта, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского, начало – в 17:00.

«Горняки» подходят к очередному поединку чемпионата в хорошем настроении. В минувший четверг подопечные Луиша Каштру оформили выход в 1/8 финала Лиги Европы, продемонстрировав характер в Лиссабоне и вырвав ничью у «Бенфики». «Ворскла» находится на дне турнирной таблицы и отчаянно борется за выживание в элите украинского футбола. После зимней паузы команды стартовали в УПЛ с тяжелых противостояний. Полтавчане в компенсированное время упустили ничью в матче с «Динамо», а донетчане вырвали победу у черниговской «Десны». В первом круге «Шахтер» обыграл полтавскую команду со счетом 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 01.03.2020 19:06
    0
    AK_228, 01.03.2020 19:03
    Ты слишком туповат
    тупее чем ты ,на этом сайте нет и не будет параллельщик xуев)))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.03.2020 19:03
    0
    Великий комбинатор, 01.03.2020 19:02
    предурь паралель это ты))))
    интересно Ливер знает с каким говнов его "сравнили"?)))
    Ты слишком туповат
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 01.03.2020 19:02
    -1
    AK_228, 01.03.2020 18:59
    Ну если ты, тупорылый, не понял проведённую параллель , то это твои проблемы...
    Хотя, о чем это я!? Ты слишком туповат
    предурь паралель это ты))))
    интересно Ливер знает с каким говнов его "сравнили"?)))
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 01.03.2020 19:01
    0
    mb_cdi, 01.03.2020 18:59
    Максимова надо в ДК он там порядок быстро наведёт. У всех его команд дисциплина была на высоте. При этом он никогда не тренировал топ команды.
    У Максимова не "динамівське серце"!!! Він давно міг Динамо тренувати але вони з Сурком не зійшлися!
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 01.03.2020 19:00
    0
    Обязательно завтра пересмотрю этот матч. Ворскла - красавы, особенно три темненьких худеньких длинненьких мушкитера. Почему с лягавыми играл только один? Максимов боялся обыграть альму-дырку маму? Дал бы пару советов Михайленко, родные дырявые были б сейчас на втором месте. А ,,эксперт" Морозов редкий даун
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 01.03.2020 18:59
    +1
    Максимова надо в ДК он там порядок быстро наведёт. У всех его команд дисциплина была на высоте. При этом он никогда не тренировал топ команды.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.03.2020 18:59
    0
    Великий комбинатор, 01.03.2020 18:56
    Ну с такой игрой, наш «местный Ливерпуль» потерпит первое поражение почти за 50 игр в чемпе
    вот это гон))))))))))))))))))))))))))
    раньше была "восточноевропейская Барса")))))))))))))
    что будет завтра в больном мозгу?)))))
    Ну если ты, тупорылый, не понял проведённую параллель , то это твои проблемы...
    Хотя, о чем это я!? Ты слишком туповат
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 01.03.2020 18:58
    +3
    хоть и не основной состав у Шахтера, но три очка Ворскла заработала, интересный тур получился, жду продолжений
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 01.03.2020 18:58
    +1
    adidas77, 01.03.2020 18:57
    Отмазки для бедных!
    та насрать.... ты чувствуй разницу, попущенец..)
    Ссылка
    KREKER
    online
      KREKER, 01.03.2020 18:57
    +1
    І на останок. Там в "хокейному матчі" Малиновський на 91 теж закинув.
    ПС. Всім хорошого вечора. Ворсклу з 3-ма очками.
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 01.03.2020 18:57
    0
    Vick Reznor, 01.03.2020 18:55
    только один "гранд" играл основным составом, а второй - резервным...) почувствуйте разницу!)
    то есть резерва нет ?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 01.03.2020 18:57
    +2
    Таке враження що це саме ці гравці Шахтаря відіграли в четвер з Бенфікою.Такого повільного Шахтаря я не пам*ятаю вже давно.Коноплянка просто тормоз команди,тепер я розумію чого він не заграв ні в Севільї,ні в Шальке.Патрік гру провалив,Дентіньо взагалі ніякий.Опорна зона просто жах,суцільна діра.Єдиний гравець який намагався щось зробити це Бондаренко.Перемога Ворскли заслужена.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 01.03.2020 18:57
    0
    Vick Reznor, 01.03.2020 18:55
    только один "гранд" играл основным составом, а второй - резервным...) почувствуйте разницу!)
    Отмазки для бедных!
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 01.03.2020 18:56
    -4
    победила дружба))))
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 01.03.2020 18:56
    -3
    Ну с такой игрой, наш «местный Ливерпуль» потерпит первое поражение почти за 50 игр в чемпе
    вот это гон))))))))))))))))))))))))))
    раньше была "восточноевропейская Барса")))))))))))))
    что будет завтра в больном мозгу?)))))
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 01.03.2020 18:56
    +12
    Абсолютно заслуженная победа Ворсклы, а могли забить 2-3 спокойно. У Максимова всегда команды были бойцы
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 01.03.2020 18:55
    -2
    roman_kros, 01.03.2020 18:53
    Цей тур мені сподобався. Обкакалися наші гранди.
    только один "гранд" играл основным составом, а второй - резервным...) почувствуйте разницу!)
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 01.03.2020 18:54
    +1
    Шахтар як Ліверпуль...злився
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 01.03.2020 18:53
    +5
    Цей тур мені сподобався. Обкакалися наші гранди.
    Ссылка
    KREKER
    online
      KREKER, 01.03.2020 18:53
    0
    Elblanko, 01.03.2020 18:47
    Скільки хвилин додали, 15ть?
    3 хв.
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 01.03.2020 18:56
    +12
    Абсолютно заслуженная победа Ворсклы, а могли забить 2-3 спокойно. У Максимова всегда команды были бойцы
    Ссылка
    KREKER
    online
      KREKER, 01.03.2020 18:01
    +11
    Пригадую, як Максимов тренував Кривбас, який "зникав з футбольної мапи". Без грошей, фінансування, повноцінного складу і нічого грали в тому сезоні, шикарно просто і народу на стадіон ходила купа.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.03.2020 17:44
    +10
    Ну с такой игрой, наш «местный Ливерпуль» потерпит первое поражение почти за 50 игр в чемпе
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 01.03.2020 17:41
    +9
    Патрик красавчик, где финтить как не в своей штрафной))) Ворскла приятно удивляет
    Ссылка
    KREKER
    online
      KREKER, 01.03.2020 17:50
    +7
    Далеко не основою грає Шахтар. Але Ворскла намагається грати в футбол.
    ПС. Радий за Максимова.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 01.03.2020 18:01
    +6
    Если честно, то я возмущен! Как можно на таких похуях выходить на матч?! ( извините за такое слово). Они хотели Ворсклу не то что пешком обыграть,нет, они хотели ее стоя обыграть!!! Полчаса вся!!! команда Шахтер просто тупо стояла и смотрела как играла Ворскла! Это просто недопустимо. Это неуважение к сопернику и к своим болельщикам. Просто стыдно мне за мою любимую команду...
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 01.03.2020 18:53
    +5
    Цей тур мені сподобався. Обкакалися наші гранди.
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 01.03.2020 18:43
    +5
    George Abuladze, 01.03.2020 18:39
    Почему Суркис не назначит Максимова тренером Динамо?
    Тому що в Максимова є яйця і є своя голова на плечах. А Суркісу потрібні тренери, якими він сам керуватиме в ручному режимі.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 01.03.2020 17:48
    +5
    adidas77, 01.03.2020 17:46
    Чистейший пенальти только что был! Но кроты не прикасаемые у нас!
    У тебя чистейшая тупость
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.03.2020 17:31
    +5
    Вполне заслуженно!
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 01.03.2020 18:49
    +4
    А главное мне нравится прессинг. Ворскла не стоит автобусом. Молодцы. Надеюсь будет победа.
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 01.03.2020 18:47
    +4
    KREKER, 01.03.2020 18:43
    Де вони взяли цього Кане. А хлопчині 19 рочків.
    Та да чувак реально тащит. Я вначале игры думал, ну чувака на 30 минут хватит, а ни фига. 80-я мин. он бежит, борется.
    Ссылка
    KREKER
    online
      KREKER, 01.03.2020 18:43
    +4
    Де вони взяли цього Кане. А хлопчині 19 рочків.
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 01.03.2020 18:58
    +3
    хоть и не основной состав у Шахтера, но три очка Ворскла заработала, интересный тур получился, жду продолжений
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 01.03.2020 18:48
    +3
    SportsMan, 01.03.2020 18:38
    Ты, наверное, не досмотрел до конца. Там еще два забили, 3:3 окончательный счет
    и в чем юмор? ))) ты соснул, а шахта дальше прошла.... дурачки они такие дурачки... кто вам, дебилам-юмористам, комп включает...?)
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 01.03.2020 18:39
    +3
    Бондаренко неплохо смотрится, жаль вместо Дентиньо Сикана не выпустили, хуже точно не было бы
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 01.03.2020 18:24
    +3
    Дід Піхто , 01.03.2020 18:18
    Опачки, что я вижу? Ворскла выигрывает. И что, судья не отменил взятие ворот шлака?? Не может быть. Что то в лесу сдохло
    О, бачу хтось в танку. Епізод в матчі з Десною обжували зі всіх сторін, всі сходяться що гол справедливо скасували, але ні, ненависть до клубу сильніша за обєктивність.
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 01.03.2020 17:54
    +3
    Уж сколько раз Морозов позорился со своей ,,аналитикой". Самодовольный дебил. Перед матчем с самодовольно-дебильным видом заявлял, что не видит за счет чего ,,Воскла" сможет на половину поля ,,Шахты" перейти. Результат - ,,Воскла" выигрывает по держанию мяча и по счету
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 01.03.2020 18:57
    +2
    Таке враження що це саме ці гравці Шахтаря відіграли в четвер з Бенфікою.Такого повільного Шахтаря я не пам*ятаю вже давно.Коноплянка просто тормоз команди,тепер я розумію чого він не заграв ні в Севільї,ні в Шальке.Патрік гру провалив,Дентіньо взагалі ніякий.Опорна зона просто жах,суцільна діра.Єдиний гравець який намагався щось зробити це Бондаренко.Перемога Ворскли заслужена.
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 01.03.2020 18:51
    +2
    Арбитр уже устал карточки с кармана доставать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности