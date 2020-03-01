Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Ворскла» – «Шахтер» – 1:0

Руслан Степанюк (30)

Александр Скляр (55), Руслан Степанюк (59), Игорь Пердута (62), Давид Пуцлин (73), Наджееб Якубу (78), Луизао (88) – Тете (36), Сергей Кривцов (50), Маркиньос Сиприано (51), Ромеро Марлос (86), Додо (90), Дентиньо (91)

Александр Скляр (84, вторая желтая карточка)

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Владимир Чеснаков, Альюн, Вадим Сапай, Aлександр Скляр, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Луизао (Владимир Баенко, 92), Владислав Кулач (Денис Васин, 87), Руслан Степанюк (Наджееб Якубу, 63)

Запас: Aлександр Ткаченко, Евгений Мартыненко, Артур, Павел Ребенок.

«Шахтер»: Алексей Шевченко, Сергей Болбат (Додо, 60), Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Маркиньос Сиприано (Фернандо, 82), Майкон, Алан Патрик (Артем Бондаренко, 46), Тете, Ромеро Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо

Запас: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Владислав Вакула, Даниил Сикан

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Луизао на поле вышел Баенко.

91 мин. Дентиньо также решил поговорить с арбитром.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

90 мин. Додо отмахнулся от Кане.

88 мин. Луизао за разговоры.

87 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Кулача на поле вышел Васин.

86 мин. Марлос грубо сыграл против Якубу.

84 мин. Скляр сорвал атаку Шахтера и получил вторую желтую карточку в матче. Ворскла остается в меньшинстве.

82 мин. Замена у Шахтера. Вместо Сиприано на поле вышел Фернандо.

80 мин. МОМЕНТИЩЕЕЕ!!! Кане слева под углом вышел один на один с Шевченко и покатил под удар Кулачу, у которого из-под ног мяч выбил Хочолава!

78 мин. Якубу грубо сыграл против Дентиньо.

77 мин. Два подряд угловых подали горняки. Без остроты у ворот.

74 мин. Коноплянка нарушил правила возле штрафной Ворсклы.

73 мин. Пуцлин сбил Коноплянку и сорвал атаку Шахтера.

72 мин. Пуцлин из хорошей позиции от правого угла штрафной пробил намного выше ворот!

71 мин. Луизао навесил с углового, и Хочолава выбил мяч.

70 мин. Бондаренко в левом углу штрафной Ворсклы обыграл оппоненто, но слишком слабо отпасовал в центр на Коноплянку.

69 мин. Горняки контролируют мяч.

68 мин. Оффсайд у Додо.

65 мин. Тете принял мяч в штрафной Ворсклы, но пошел на защитников и потерял сферу.

63 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Степанюка на поле вышел Якубу.

62 мин. Пердута слишком долго вводил мяч в игру.

61 мин. ОПАСНО! Луизао справа ворвался в штрафную Шахтера, но его прострел никто не замкнул!

60 мин. Замена у Шахтера. Вместо Болбата на поле вышел Додо.

59 мин. Степанюк грубо сыграл против Майкона.

57 мин. После удара Коноплянки Ризнык кулаками отбил мяч на угловой!

55 мин. Скляр откинул мяч после свистка.

52 мин. ОПАСНО! После навеса со штрафного с правого фланга Кулач пробил головой, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги!

51 мин. Сиприано сбил Луизао и сорвал атаку Ворсклы.

50 мин. Кривцов отмахнулся от Степанюка в центре поля.

49 мин. МОМЕЕЕНТ! Кане слева ворвался в штрафную Шахтера и не попал в ближний угол!

47 мин. Тете сделал заброс в штрафную Ворсклы - Коноплянка принял мяч и с разворота не попал в ворота!

46 мин. Замена у Шахтера. Вместо Патрика на поле вышел Бондаренко.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. После поперечной передачи от Луизао Пуцлин из полукружия штрафной пробил в руки Шевченко.

44 мин. Игра идет в центре поля.

42 мин. Кане в левом углу штрафной шахтера неудачно принял мяч, а затем с лёта пробил очень неточно.

40 мин. Оффсайд у Степанюка.

37 мин. ОПАСНО! После сольного прохода Марлос пробил с линии штрафной, и Ризнык в падении перевел мяч на угловой!

36 мин. Тете сбил Степанюка, пытаясь сорвать атаку Ворсклы.

35 мин. Удар Коноплянки из левого угла штрафной заблокировали защитники.

33 мин. Тете справа ворвался в штрафную Ворсклы, но сделал неточный прострел.

32 мин. Пердута неудачно навесил с правого фланга - мяч улетел за ворота.

30 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Патрик решил финтить в углу своей штрафной и потерял мяч. Скляр справа под углом вышел на ворота и отпасовал Степанюку, который нанес точный удар!

28 мин. Оффсайд у Степанюка.

26 мин. И снова нарушение правил. На этот раз Кулач сфолил на половине поля Шахтера.

24 мин. Хочолава сбил Кулача на половине поля Ворсклы.

23 мин. Степанюк нарушил правила в центре поля.

21 мин. Сиприано нарушил правила возле штрафной Ворсклы.

19 мин. Сиприано прострелил с левого фланга, и защитник выбил мяч на угловой.

17 мин. Кане издали пробил очень неудачно.

16 мин. Оффсайд у Кулача.

15 мин. Неудачная атака Ворсклы.

13 мин. Полтавчане активно начали встречу, но опасных моментов у ворот пока не было.

10 мин. Неудачная атака Ворсклы.

8 мин. Степанюк нарушил правила на левом фланге атаки Ворсклы.

7 мин. Луизао навесил с углового - защитник Шахтера выбил мяч.

4 мин. Пердута нарушил правила на половине поля Шахтера.

2 мин. Марлос сделал слишком сильную передачу по левому флангу на ход Сиприано.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 1-го марта, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского, начало – в 17:00.

«Горняки» подходят к очередному поединку чемпионата в хорошем настроении. В минувший четверг подопечные Луиша Каштру оформили выход в 1/8 финала Лиги Европы, продемонстрировав характер в Лиссабоне и вырвав ничью у «Бенфики». «Ворскла» находится на дне турнирной таблицы и отчаянно борется за выживание в элите украинского футбола. После зимней паузы команды стартовали в УПЛ с тяжелых противостояний. Полтавчане в компенсированное время упустили ничью в матче с «Динамо», а донетчане вырвали победу у черниговской «Десны». В первом круге «Шахтер» обыграл полтавскую команду со счетом 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер».