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01.03.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла - Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В Полтаве один из аутсайдеров чемпионата постарается отобрать очки у лидера чемпионата

  • 29.02.2020 16:52
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Ворскла - Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер

Не позавидуешь сейчас полтавской «Ворксле». Команде крайне необходимо набирать очки в борьбе за то, чтобы уйти как можно дальше от зоны вылета, однако второй тур подряд ей по календарю приходится играть с сильнейшими клубами страны - сперва это было «Динамо» и вот теперь «Шахтер».

Надо отдать должное подопечным Юрия Максимова, которые были очень близки к тому, чтобы увезти из Киева одно очко, но не сложилось. Красивый гол в исполнении Беньямина Вербича на последней минуте матча, перечеркнул все старания полтавских футболистов. Тем не менее, сейчас важно для игроков «Ворсклы» как можно быстрее забыть про ту неудачу и хорошо подготовится к домашней игре с «Шахтером». 

Есть ли шансы и здесь подумать о возможности набрать очки? Откровенно скажем: немного, но они все же есть. В то время, как полтавский клуб целенаправленно целую неделю готовился к игре с горняками, те, в свою очередь, в четверг провели тяжелый, прежде всего, в эмоциональном и физическом плане, матч с «Бенфикой». Добавьте к этому два дальних перелёта по маршруту Киев - Лиссабон и обратно, и можно понять, что усталость в действиях подопечных Луиша Каштру, конечно же, будет присутствовать. 

Впрочем, португальский наставник «Шахтера» уже давно приучил всех нас к тому, что он явный сторонник большой ротации своих игроков, особенно после подобных еврокубковых матчей. И, обладая хорошей скамейкой запасных, он может выпустить на поле с первых минут более половины новых футболистов по сравнению с предыдущей игрой. В целом рисунок игры они не портят, а вот что касается результата, то это получается не всегда. К примеру, поединок предыдущего тура с «Десной» в Харькове показал, что настоящий «Шахтер» мы увидели только с выходом Тайсона, Марлоса и Исмаили. Они же и помогли добиться победы своей команде уже в компенсированное арбитром время. 

Матч первого круга между этими соперниками завершился со счетом 4:0 в пользу «Шахтера». Тогда голы забивали Валерий Бондарь, Евгений Коноплянка (с пенальти), Алан Патрик и Жуниор Мораес. 

Арбитром встречи «Ворскла» - «Шахтер» будет Игорь Пасхал из Херсона. При его судействе в нынешнем сезоне горняки два раза выигрывали и оба раза в гостях - у «Днепра-1» 2:0 и у «Карпат» 3:0. Что касается «Ворсклы», то с ней Пасхал пересекался в 7-м туре этого чемпионата. Тогда полтавские футболисты проиграли во Львове «Карпатам» 1:2.     

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ     

Ориентировочные составы: 

«Ворскла»: Ризнык, Сапай, Альюн, Чеснаков, Пердута, Ребенок, Габелок, Артур, Кане,  Степанюк, Кулач

«Шахтер»: Трубин, Болбат, Хочолава, Бондарь, Сиприано, Степаненко, Маркос Антонио, Коноплянка, Тете, Коваленко, Сикан 

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1 марта, воскресенье

«Ворскла» — «Шахтер»
Полтава. Стадион «Ворскла». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ВОРСКЛА - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Источник — Sport.ua

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