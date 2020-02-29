Не позавидуешь сейчас полтавской «Ворксле». Команде крайне необходимо набирать очки в борьбе за то, чтобы уйти как можно дальше от зоны вылета, однако второй тур подряд ей по календарю приходится играть с сильнейшими клубами страны - сперва это было «Динамо» и вот теперь «Шахтер».

Надо отдать должное подопечным Юрия Максимова, которые были очень близки к тому, чтобы увезти из Киева одно очко, но не сложилось. Красивый гол в исполнении Беньямина Вербича на последней минуте матча, перечеркнул все старания полтавских футболистов. Тем не менее, сейчас важно для игроков «Ворсклы» как можно быстрее забыть про ту неудачу и хорошо подготовится к домашней игре с «Шахтером».

Есть ли шансы и здесь подумать о возможности набрать очки? Откровенно скажем: немного, но они все же есть. В то время, как полтавский клуб целенаправленно целую неделю готовился к игре с горняками, те, в свою очередь, в четверг провели тяжелый, прежде всего, в эмоциональном и физическом плане, матч с «Бенфикой». Добавьте к этому два дальних перелёта по маршруту Киев - Лиссабон и обратно, и можно понять, что усталость в действиях подопечных Луиша Каштру, конечно же, будет присутствовать.

Впрочем, португальский наставник «Шахтера» уже давно приучил всех нас к тому, что он явный сторонник большой ротации своих игроков, особенно после подобных еврокубковых матчей. И, обладая хорошей скамейкой запасных, он может выпустить на поле с первых минут более половины новых футболистов по сравнению с предыдущей игрой. В целом рисунок игры они не портят, а вот что касается результата, то это получается не всегда. К примеру, поединок предыдущего тура с «Десной» в Харькове показал, что настоящий «Шахтер» мы увидели только с выходом Тайсона, Марлоса и Исмаили. Они же и помогли добиться победы своей команде уже в компенсированное арбитром время.

Матч первого круга между этими соперниками завершился со счетом 4:0 в пользу «Шахтера». Тогда голы забивали Валерий Бондарь, Евгений Коноплянка (с пенальти), Алан Патрик и Жуниор Мораес.

Арбитром встречи «Ворскла» - «Шахтер» будет Игорь Пасхал из Херсона. При его судействе в нынешнем сезоне горняки два раза выигрывали и оба раза в гостях - у «Днепра-1» 2:0 и у «Карпат» 3:0. Что касается «Ворсклы», то с ней Пасхал пересекался в 7-м туре этого чемпионата. Тогда полтавские футболисты проиграли во Львове «Карпатам» 1:2.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Сапай, Альюн, Чеснаков, Пердута, Ребенок, Габелок, Артур, Кане, Степанюк, Кулач

«Шахтер»: Трубин, Болбат, Хочолава, Бондарь, Сиприано, Степаненко, Маркос Антонио, Коноплянка, Тете, Коваленко, Сикан

1 марта, воскресенье