20-й тур
Ворскла
1:0
Шахтер Донецк
01.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Шахтер – 1:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины

  • 01.03.2020 18:40
  • 18430 просмотров
  • 2 комментария
Ворскла – Шахтер – 1:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер

В матче 20-го тура чемпионата Украины полтавская «Ворскла» дома минимально обыграла донецкий «Шахтер» (1:0).

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Ворскла» – «Шахтер» – 1:0

Руслан Степанюк (30)

Александр Скляр (55), Руслан Степанюк (59), Игорь Пердута (62), Давид Пуцлин (73), Наджееб Якубу (78), Луизао (88) – Тете (36), Сергей Кривцов (50), Маркиньос Сиприано (51), Ромеро Марлос (86), Додо (90), Дентиньо (91)

Александр Скляр (84, вторая желтая карточка)

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Владимир Чеснаков, Альюн, Вадим Сапай, Aлександр Скляр, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Луизао (Владимир Баенко, 92), Владислав Кулач (Денис Васин, 87), Руслан Степанюк (Наджееб Якубу, 63)

«Шахтер»: Алексей Шевченко, Сергей Болбат (Додо, 60), Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Маркиньос Сиприано (Фернандо, 82), Майкон, Алан Патрик (Артем Бондаренко, 46), Тете, Ромеро Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо

1:0. Видео гола Степанюка

Удаление Скляра

Лучшие моменты матча Ворскла - Шахтер Донецк
30' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 01.03.2020 19:15
    +1
    Аня Милковски, 01.03.2020 18:46
    это не шахтер это ЛОХОТЕР.
    Це гравці запасу скористалися своїм шансом і захотіли довести, що вони теж достойні грати в основі. Але шо-то пішло не так, і в них трішечки не вийшло
    Ссылка
    Аня Милковски
    online
      Аня Милковски, 01.03.2020 18:46
    -3
    это не шахтер это ЛОХОТЕР.
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 01.03.2020 19:15
    +1
    Аня Милковски, 01.03.2020 18:46
    это не шахтер это ЛОХОТЕР.
    Це гравці запасу скористалися своїм шансом і захотіли довести, що вони теж достойні грати в основі. Але шо-то пішло не так, і в них трішечки не вийшло
    Ссылка
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