Сенсация в Полтаве. Ворскла прервала беспроигрышную серию Шахтера

Полтавчане с минимальным счетом одолели донецкий клуб

  • 01.03.2020 18:58
  • 1858 просмотров
  • 25 комментариев
Сенсация в Полтаве. Ворскла прервала беспроигрышную серию Шахтера
© ФК Шахтер

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Ворскла» – «Шахтер» – 1:0

Руслан Степанюк (30)

Александр Скляр (55), Руслан Степанюк (59), Игорь Пердута (62), Давид Пуцлин (73), Наджееб Якубу (78), Луизао (88) – Тете (36), Сергей Кривцов (50), Маркиньос Сиприано (51), Ромеро Марлос (86), Додо (90), Дентиньо (91)

Александр Скляр (84, вторая желтая карточка)

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Владимир Чеснаков, Альюн, Вадим Сапай, Aлександр Скляр, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Луизао (Владимир Баенко, 92), Владислав Кулач (Денис Васин, 87), Руслан Степанюк (Наджееб Якубу, 63)

«Шахтер»: Алексей Шевченко, Сергей Болбат (Додо, 60), Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Маркиньос Сиприано (Фернандо, 82), Майкон, Алан Патрик (Артем Бондаренко, 46), Тете, Ромеро Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.03.2020 19:07
    0
    Ахахахаххахахахахахахахахаха 2 удара за матч от Мегаклюба
    Я даже не знаю как Ворскла выстояла
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 01.03.2020 19:06
    -3
    serge_kr, 01.03.2020 19:01
    Так Динамо не играло вторым составом
    а че не пятым молодежным из залупивска?
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    Олександр Жарчинський, 01.03.2020 19:06
    +1
    що в Шахтарі робить недофутболіст Дентіньйо?
    P.S а рахунок міг би бути 4-0...
    Ссылка
    yatsiykvova
    yatsiykvova, 01.03.2020 19:06
    +1
    Як прийшов Ю. М. у Полтаву я сказав у 2 колі В. заграє, дай БОГ щоб я непомилився
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 01.03.2020 19:05
    -2
    Ну давайте чаечки, курлы-курлы, что Динамо теперь точно чемпионом станет!
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 01.03.2020 19:05
    -4
    Кротопомойка получила куем по лбу как и их недофаны типа serge_kr
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 01.03.2020 19:05
    0
    ну все местный "ливерпуль" проиграл)))))
    "Ну с такой игрой, наш «местный Ливерпуль» потерпит первое поражение почти за 50 игр в чемпе"
    Ливер должен гордится с чем его "запараллелили"))))
    Ссылка
    Ruud
    Ruud, 01.03.2020 19:02
    +1
    посещаемость матчей теперь станет выше
    Ссылка
    jwls1914
    online
      jwls1914, 01.03.2020 19:02
    0
    jackie9, 01.03.2020 19:00
    Кто смеялся на Динамо? А ваши лучше?
    Я смеялся! Мои лучше - вон у Шахтера выиграли))
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 01.03.2020 19:02
    +1
    jackie9, 01.03.2020 19:00
    Кто смеялся на Динамо? А ваши лучше?
    Динамо борется за второе место ,а Шахтёр извините ну Уже чемпион ,,шахтёру что все матчи проигратьььь)))))что бы кто то чемпионом сталлл
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 01.03.2020 19:02
    +2
    Я удивлён только одному - почему, всего 1:0?
    Абсолютно по делу.
    Молодец, Максимов!
    Суркис, ау-у, ты-баран.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.03.2020 19:01
    +3
    Ворскла победу заслужила, молодцы!!
    Надеюсь не вылетят из вышки
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.03.2020 19:01
    +1
    Чуть жалко так как новичков Каштру будет проверять не долго эсли так дальше пойдет, а придеться ставить основу. А хотелось бы чтобы новички и дальше играли чтобы набивать опыт. Шахтер по ходу от Ливерпуля заразился хотя те вообще 3-0 проиграли сейчас.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 01.03.2020 19:01
    +5
    jackie9, 01.03.2020 19:00
    Кто смеялся на Динамо? А ваши лучше?
    Так Динамо не играло вторым составом
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 01.03.2020 19:01
    +2
    Ворскла молодцы,проиграли правильно пусть не расслабляются,показывает игра что пол основы нет и этим ребятам надо прибавлятььь,а то не игры не чегооо
    Ссылка
    jackie9
    online
      jackie9, 01.03.2020 19:00
    -6
    Кто смеялся на Динамо? А ваши лучше?
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 01.03.2020 18:59
    +1
    Какая нах сенсация? Все по делу.)
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.03.2020 18:59
    +4
    Борьба за чемпионство обострилась до предела Ворскла-молодцы
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 01.03.2020 18:59
    +3
    По стопам предпоследнего непроигрывавшего в Европе)
    Ссылка
    EremenkoOD
      EremenkoOD, 01.03.2020 18:59
    +10
    По моментам Шахтер мог и больше получить. Очень смелая игра полтавчан. Максимов, браво!
    Ссылка
    EremenkoOD
      EremenkoOD, 01.03.2020 18:59
    +10
    По моментам Шахтер мог и больше получить. Очень смелая игра полтавчан. Максимов, браво!
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 01.03.2020 18:58
    +7
    Вполне ожидаемая игра и результат. Шахтеру, ничего не надо в этой игре. Очень большой отрыв, от 2 места.Ну а 2-й состав не тащит совсем, хотя как раз в таких играх и надо показывать себя. Ну а Полтавчане молодцы, действительно выиграли эту игру.
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    gajvir
    online
      gajvir, 01.03.2020 18:59
    +6
    Радий за Ворсклу!
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    serge_kr
    online
      serge_kr, 01.03.2020 19:01
    +5
    jackie9, 01.03.2020 19:00
    Кто смеялся на Динамо? А ваши лучше?
    Так Динамо не играло вторым составом
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.03.2020 18:59
    +4
    Борьба за чемпионство обострилась до предела Ворскла-молодцы
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 01.03.2020 18:59
    +4
    Ворскла играла как последний матч в жизни, молодцы заслужили, а Шахтер рано начал расслабляться..
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.03.2020 19:01
    +3
    Ворскла победу заслужила, молодцы!!
    Надеюсь не вылетят из вышки
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 01.03.2020 18:59
    +3
    По стопам предпоследнего непроигрывавшего в Европе)
    Ссылка
    SerjMakovey
      SerjMakovey, 01.03.2020 18:59
    +3
    Приятно.
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 01.03.2020 19:02
    +2
    Я удивлён только одному - почему, всего 1:0?
    Абсолютно по делу.
    Молодец, Максимов!
    Суркис, ау-у, ты-баран.
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 01.03.2020 19:01
    +2
    Ворскла молодцы,проиграли правильно пусть не расслабляются,показывает игра что пол основы нет и этим ребятам надо прибавлятььь,а то не игры не чегооо
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    Олександр Жарчинський, 01.03.2020 19:06
    +1
    що в Шахтарі робить недофутболіст Дентіньйо?
    P.S а рахунок міг би бути 4-0...
    Ссылка
    yatsiykvova
    yatsiykvova, 01.03.2020 19:06
    +1
    Як прийшов Ю. М. у Полтаву я сказав у 2 колі В. заграє, дай БОГ щоб я непомилився
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 01.03.2020 19:02
    +1
    посещаемость матчей теперь станет выше
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 01.03.2020 19:02
    +1
    jackie9, 01.03.2020 19:00
    Кто смеялся на Динамо? А ваши лучше?
    Динамо борется за второе место ,а Шахтёр извините ну Уже чемпион ,,шахтёру что все матчи проигратьььь)))))что бы кто то чемпионом сталлл
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.03.2020 19:01
    +1
    Чуть жалко так как новичков Каштру будет проверять не долго эсли так дальше пойдет, а придеться ставить основу. А хотелось бы чтобы новички и дальше играли чтобы набивать опыт. Шахтер по ходу от Ливерпуля заразился хотя те вообще 3-0 проиграли сейчас.
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 01.03.2020 18:59
    +1
    Какая нах сенсация? Все по делу.)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.03.2020 19:07
    0
    Ахахахаххахахахахахахахахаха 2 удара за матч от Мегаклюба
    Я даже не знаю как Ворскла выстояла
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 01.03.2020 19:05
    0
    ну все местный "ливерпуль" проиграл)))))
    "Ну с такой игрой, наш «местный Ливерпуль» потерпит первое поражение почти за 50 игр в чемпе"
    Ливер должен гордится с чем его "запараллелили"))))
    Ссылка
    jwls1914
    online
      jwls1914, 01.03.2020 19:02
    0
    jackie9, 01.03.2020 19:00
    Кто смеялся на Динамо? А ваши лучше?
    Я смеялся! Мои лучше - вон у Шахтера выиграли))
    Ссылка
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