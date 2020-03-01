Сенсация в Полтаве. Ворскла прервала беспроигрышную серию Шахтера

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Украинская Премьер-лига. 20-й тур.
«Ворскла» – «Шахтер» – 1:0
Руслан Степанюк (30)
Александр Скляр (55), Руслан Степанюк (59), Игорь Пердута (62), Давид Пуцлин (73), Наджееб Якубу (78), Луизао (88) – Тете (36), Сергей Кривцов (50), Маркиньос Сиприано (51), Ромеро Марлос (86), Додо (90), Дентиньо (91)
Александр Скляр (84, вторая желтая карточка)
«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Владимир Чеснаков, Альюн, Вадим Сапай, Aлександр Скляр, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Луизао (Владимир Баенко, 92), Владислав Кулач (Денис Васин, 87), Руслан Степанюк (Наджееб Якубу, 63)
«Шахтер»: Алексей Шевченко, Сергей Болбат (Додо, 60), Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Маркиньос Сиприано (Фернандо, 82), Майкон, Алан Патрик (Артем Бондаренко, 46), Тете, Ромеро Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)
Источник — Sport.ua
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Я даже не знаю как Ворскла выстояла
P.S а рахунок міг би бути 4-0...
"Ну с такой игрой, наш «местный Ливерпуль» потерпит первое поражение почти за 50 игр в чемпе"
Ливер должен гордится с чем его "запараллелили"))))
Абсолютно по делу.
Молодец, Максимов!
Суркис, ау-у, ты-баран.
Надеюсь не вылетят из вышки
Надеюсь не вылетят из вышки
Абсолютно по делу.
Молодец, Максимов!
Суркис, ау-у, ты-баран.
P.S а рахунок міг би бути 4-0...
Я даже не знаю как Ворскла выстояла
"Ну с такой игрой, наш «местный Ливерпуль» потерпит первое поражение почти за 50 игр в чемпе"
Ливер должен гордится с чем его "запараллелили"))))
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