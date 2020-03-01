20-й тур
Ворскла
1:0
Шахтер Донецк
01.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «Ворскла была лучше, чем арбитры и Шахтер»

Наставник «Шахтера» - о сенсационном поражении «Ворскле» (0:1)

  • 01.03.2020 22:00
  • 2699 просмотров
  • 6 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Ворскла была лучше, чем арбитры и Шахтер»
© ФК Шахтер

Главный тренер «горняков» признал, что «Ворскла» в этом поединке была сильнее.

«Ворскла» очень динамичная, с большим числом игроков в линии обороны и атакующим футболом. Соперник оказался быстрее нас, выиграл очень много дуэлей, создал огромное количество моментов. Без сомнений, сегодня «Ворскла» была лучшей командой на поле – намного лучше, чем команда арбитров и чем «Шахтер». Полтавчане заслуженно забили победный гол, и у них было еще несколько эпизодов, которые могли реализовать. Поздравляю «Ворсклу» с игрой, которую они сегодня провели», - сказал Каштру.

«Шахтер», проиграв «Ворскле», прервал в Полтаве 48-матчевую победную серию.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(14 голосов)

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Комментарии
    mist76
      mist76, 01.03.2020 23:11
    +3
    А ворскляне молодцы. Хорошая команда вырисовывается на следующий чемпионат
    Ссылка
    mist76
      mist76, 01.03.2020 23:10
    +2
    А арбитры тут причем? Он же Додо нахрен удалять должен был. Каштру арбитру низко поклониться должен был. А удалений у Ворсклы что должно было быть больше? Шахтер в который раз показал что не умеет проигрывать, как будто ему все должны заранее
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 01.03.2020 22:21
    0
    с таким запасом не страшно и проиграть разок
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 01.03.2020 22:20
    +1
    staut_zt, 01.03.2020 22:12
    Это в смысле - арбитры и Шахтёр играли вместе против Ворсклы?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 01.03.2020 22:15
    -1
    Нытики - это 99% населения ордло
    Ссылка
    staut_zt
      staut_zt, 01.03.2020 22:12
    +9
    Это в смысле - арбитры и Шахтёр играли вместе против Ворсклы?
    Ссылка
    staut_zt
      staut_zt, 01.03.2020 22:12
    +9
    Это в смысле - арбитры и Шахтёр играли вместе против Ворсклы?
    Ссылка
    mist76
      mist76, 01.03.2020 23:11
    +3
    А ворскляне молодцы. Хорошая команда вырисовывается на следующий чемпионат
    Ссылка
    mist76
      mist76, 01.03.2020 23:10
    +2
    А арбитры тут причем? Он же Додо нахрен удалять должен был. Каштру арбитру низко поклониться должен был. А удалений у Ворсклы что должно было быть больше? Шахтер в который раз показал что не умеет проигрывать, как будто ему все должны заранее
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 01.03.2020 22:20
    +1
    staut_zt, 01.03.2020 22:12
    Это в смысле - арбитры и Шахтёр играли вместе против Ворсклы?
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 01.03.2020 22:21
    0
    с таким запасом не страшно и проиграть разок
    Ссылка
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