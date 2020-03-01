Луиш КАШТРУ: «Ворскла была лучше, чем арбитры и Шахтер»

Главный тренер «горняков» признал, что «Ворскла» в этом поединке была сильнее.

«Ворскла» очень динамичная, с большим числом игроков в линии обороны и атакующим футболом. Соперник оказался быстрее нас, выиграл очень много дуэлей, создал огромное количество моментов. Без сомнений, сегодня «Ворскла» была лучшей командой на поле – намного лучше, чем команда арбитров и чем «Шахтер». Полтавчане заслуженно забили победный гол, и у них было еще несколько эпизодов, которые могли реализовать. Поздравляю «Ворсклу» с игрой, которую они сегодня провели», - сказал Каштру.

«Шахтер», проиграв «Ворскле», прервал в Полтаве 48-матчевую победную серию.