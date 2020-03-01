ВИДЕО. Как хавбека Ворсклы удалили в матче против Шахтера

В матче 20-го тура чемпионата Украины полтавская «Ворскла» дома минимально обыграла донецкий «Шахтер» (1:0).

Интересно, что «Ворскла» доигрывала поединок в меньшинстве. Хавбек полтавчан Александр Скляр на 55-й минуте получил желтую карточку, а за 6 минут до конца основного времени был наказан вторым горчичником, который превратился в удаление.