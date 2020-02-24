Фьюри избил Уайлдера, Костюк выиграла турнир, Пидгрушную оштрафовали

Главные новости за 23-е февраля на Sport.ua

  • 24.02.2020 02:00
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Фьюри избил Уайлдера, Костюк выиграла турнир, Пидгрушную оштрафовали
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Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23-е февраля.

1. Фьюри избил Уайлдера и забрал у него пояс чемпиона мира WBC. Угол Деонтея выбросил полотенце, и рефери остановил поединок в 7-м раунде.

2. Марта Костюк выиграла турнир в Каире, разбив в финале третью сеяную. Украинка добыла второй титул на 60-тысячниках ITF.

3. Сборная Украины проиграла Венгрии в драматичной концовке. Венгры неожиданно одержали две победы на старте отборочного турнира к Евробаскету-2021.

4. ЧМ-2020 по биатлону. Ройселанд выиграла масс-старт, Пидгрушную оштрафовали. Капитан женской сборной Украины на минорной ноте завершила чемпионат мира.

5. Шахтер в компенсированное время дожал Десну. Впервые в чемпионате Украины сработали видеопомощники: гол гостей был отменен после повтора.

6. НБА. Лэнь дебютировал за Сакраменто, Милуоки обыграл Филадельфию. Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

7. ФК Львов дожал Олимпик в концовке не самого зрелищного поединка. Героем команды Егише Меликяна во втором тайме стал Ярослав Богунов.

8. Днепр-1 и Карпаты расписали мировую в напряженном поединке. Команды обменялись голами еще в первом тайме, после чего увязли в борьбе.

9. Колос вырвал сенсационную победу у Александрии на КСК Ника. Ковалевцы поднялись на шестую позицию в турнирной таблице.

10. ЧМ-2020 по биатлону. Йоханнес Бё завоевал золото в последней гонке. Украинцы Дмитрий Пидручный и Артем Прима не попали в топ-15 масс-старта.

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Источник — Sport.ua

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