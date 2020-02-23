Марта Костюк выиграла турнир в Каире, разбив в финале третью сеяную

Украинская теннисистка Марта Костюк (№168 WTA) выиграла одиночный финал на турнире ITF в египетском Каире с призовым фондом $60 тысяч.



В матче за титул 17-летняя украинка более чем уверенно обыграла 22-летнюю Алену Большову, которая представляет Испанию (№108 WTA).



Каир. Финал

Марта Костюк (Украина) – Алена Большова (Испания) – 6:1, 6:0



Для Марты это вторая победа на 60-тысячниках ITF. В начале 2018 года она стала победительницей на соревнованиях аналогичной категории в Берни (Тасмания, Австралия).



Также стоит отметить, что все матчи на турнире в Каире Костюк выиграла в двух сетах. Ранее она лишь один раз побеждала в двух партиях в пяти матчах кряду. Случилось это на 25-тысячнике в Дунакеси в 2017 года, где украинка взяла свой первый взрослый титул.

С понедельника Костюк поднимется на 141 место в мировой классификации.

Не забываем, что в Каире Марта также выиграла и соревнования парного разряда.



