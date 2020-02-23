Марта Костюк выиграла турнир в Каире, разбив в финале третью сеяную

Украинская теннисистка Марта Костюк (№168 WTA) выиграла одиночный финал на турнире ITF в египетском Каире с призовым фондом $60 тысяч.
В матче за титул 17-летняя украинка более чем уверенно обыграла 22-летнюю Алену Большову, которая представляет Испанию (№108 WTA).
Каир. Финал
Марта Костюк (Украина) – Алена Большова (Испания) – 6:1, 6:0
Для Марты это вторая победа на 60-тысячниках ITF. В начале 2018 года она стала победительницей на соревнованиях аналогичной категории в Берни (Тасмания, Австралия).
Также стоит отметить, что все матчи на турнире в Каире Костюк выиграла в двух сетах. Ранее она лишь один раз побеждала в двух партиях в пяти матчах кряду. Случилось это на 25-тысячнике в Дунакеси в 2017 года, где украинка взяла свой первый взрослый титул.
С понедельника Костюк поднимется на 141 место в мировой классификации.
Не забываем, что в Каире Марта также выиграла и соревнования парного разряда.
Источник — Sport.ua
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Дякуємо за перемогу!
Нарешті Марта виграла ще один титул, після трох фіналів на 60 тис.
Як, хочеться щоб, Марта навчилася грати на турнірах з хорошою трансляцією.
Примечательно, шо сейчас на 141 месте находится Калинина)
Не віддала жоден з затяжних геймів - перший і шостий у першому сеті в третій у другому. Це взагалі ключ у тенісі.
Ну а далі Большова була вже просто глядачем, не більше.
А сьогодні - браво, Марто!
А сьогодні - браво, Марто!
А сьогодні - браво, Марто!
Примечательно, шо сейчас на 141 месте находится Калинина)
Не віддала жоден з затяжних геймів - перший і шостий у першому сеті в третій у другому. Це взагалі ключ у тенісі.
Ну а далі Большова була вже просто глядачем, не більше.
Нарешті Марта виграла ще один титул, після трох фіналів на 60 тис.
Як, хочеться щоб, Марта навчилася грати на турнірах з хорошою трансляцією.
А сьогодні - браво, Марто!
Українські вболівальники завжди з тобою!
Дякуємо за перемогу!
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