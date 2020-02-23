Марта Костюк выиграла турнир в Каире, разбив в финале третью сеяную

Украинка добыла второй титул на 60-тысячниках ITF

  • 23.02.2020 21:05
  • 3981 просмотр
  • 14 комментариев
Марта Костюк выиграла турнир в Каире, разбив в финале третью сеяную
© ФТУ. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№168 WTA) выиграла одиночный финал на турнире ITF в египетском Каире с призовым фондом $60 тысяч.
 
В матче за титул 17-летняя украинка более чем уверенно обыграла 22-летнюю Алену Большову, которая представляет Испанию (№108 WTA).
 
Каир. Финал
Марта Костюк (Украина) – Алена Большова (Испания) – 6:1, 6:0
 
Для Марты это вторая победа на 60-тысячниках ITF. В начале 2018 года она стала победительницей на соревнованиях аналогичной категории в Берни (Тасмания, Австралия).
 
Также стоит отметить, что все матчи на турнире в Каире Костюк выиграла в двух сетах. Ранее она лишь один раз побеждала в двух партиях в пяти матчах кряду. Случилось это на 25-тысячнике в Дунакеси в 2017 года, где украинка взяла свой первый взрослый титул.

С понедельника Костюк поднимется на 141 место в мировой классификации.

Не забываем, что в Каире Марта также выиграла и соревнования парного разряда.


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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.02.2020 21:58
    0
    Молодчинка, Марта! Наші вітання!
    Українські вболівальники завжди з тобою!
    Дякуємо за перемогу!
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.02.2020 21:56
    0
    Просто казка, справжня атакуюча Марта, ніякого очікування помилки суперниці. Добре, що все летіло так як треба.
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 23.02.2020 21:49
    +1
    Неожиданно. Молодец !
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.02.2020 21:39
    +2
    Так статистика повність не схожа на Марту останніх років.
    Нарешті Марта виграла ще один титул, після трох фіналів на 60 тис.
    Як, хочеться щоб, Марта навчилася грати на турнірах з хорошою трансляцією.
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    Ruud
    online
    Ruud, 23.02.2020 21:38
    +2
    разгром, молодчина!!!!
    Ссылка
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 23.02.2020 21:37
    +3
    Сейчас женский теннис очень непредсказуем, сегодня ты выигрываешь турнир ITF 25, а в следующем году ты уже выигрываешь два крупных турнира WTA и один турнир "Большого шлема". Надеюсь эта победа на турнире откроет Марте дорогу к большим свершениям в будущем.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.02.2020 21:16
    +3
    "С понедельника Костюк поднимется на 141 место в мировой классификации".
    Примечательно, шо сейчас на 141 месте находится Калинина)
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 23.02.2020 21:13
    +3
    От що значить повернула собі впевненість.
    Не віддала жоден з затяжних геймів - перший і шостий у першому сеті в третій у другому. Це взагалі ключ у тенісі.
    Ну а далі Большова була вже просто глядачем, не більше.
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 23.02.2020 21:13
    +3
    Та це був тиждень Марти. Цікаво буде спостерігати далі.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 23.02.2020 21:12
    +2
    Stanislav Matusevych, 23.02.2020 21:11
    0 подвійних, 65% першої - це точно стата Марти? Втримати б таку форму надалі.
    А сьогодні - браво, Марто!
    на статистиці теж зависнув
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.02.2020 21:11
    +9
    0 подвійних, 65% першої - це точно стата Марти? Втримати б таку форму надалі.
    А сьогодні - браво, Марто!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 23.02.2020 21:10
    +3
    красоточка,два титула на одном турнире!!!
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 23.02.2020 21:10
    +3
    Турнир мелкий,но победа добавит Марте уверенности,пора уже в сотню лучших входить для начала
    Ссылка
    norma_zap
    norma_zap, 23.02.2020 21:06
    +6
    Молодец!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.02.2020 21:11
    +9
    0 подвійних, 65% першої - це точно стата Марти? Втримати б таку форму надалі.
    А сьогодні - браво, Марто!
    Ссылка
    norma_zap
    norma_zap, 23.02.2020 21:06
    +6
    Молодец!
    Ссылка
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 23.02.2020 21:37
    +3
    Сейчас женский теннис очень непредсказуем, сегодня ты выигрываешь турнир ITF 25, а в следующем году ты уже выигрываешь два крупных турнира WTA и один турнир "Большого шлема". Надеюсь эта победа на турнире откроет Марте дорогу к большим свершениям в будущем.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.02.2020 21:16
    +3
    "С понедельника Костюк поднимется на 141 место в мировой классификации".
    Примечательно, шо сейчас на 141 месте находится Калинина)
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 23.02.2020 21:13
    +3
    От що значить повернула собі впевненість.
    Не віддала жоден з затяжних геймів - перший і шостий у першому сеті в третій у другому. Це взагалі ключ у тенісі.
    Ну а далі Большова була вже просто глядачем, не більше.
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 23.02.2020 21:13
    +3
    Та це був тиждень Марти. Цікаво буде спостерігати далі.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 23.02.2020 21:10
    +3
    красоточка,два титула на одном турнире!!!
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 23.02.2020 21:10
    +3
    Турнир мелкий,но победа добавит Марте уверенности,пора уже в сотню лучших входить для начала
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.02.2020 21:39
    +2
    Так статистика повність не схожа на Марту останніх років.
    Нарешті Марта виграла ще один титул, після трох фіналів на 60 тис.
    Як, хочеться щоб, Марта навчилася грати на турнірах з хорошою трансляцією.
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 23.02.2020 21:38
    +2
    разгром, молодчина!!!!
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 23.02.2020 21:12
    +2
    Stanislav Matusevych, 23.02.2020 21:11
    0 подвійних, 65% першої - це точно стата Марти? Втримати б таку форму надалі.
    А сьогодні - браво, Марто!
    на статистиці теж зависнув
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 23.02.2020 21:49
    +1
    Неожиданно. Молодец !
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.02.2020 21:58
    0
    Молодчинка, Марта! Наші вітання!
    Українські вболівальники завжди з тобою!
    Дякуємо за перемогу!
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.02.2020 21:56
    0
    Просто казка, справжня атакуюча Марта, ніякого очікування помилки суперниці. Добре, що все летіло так як треба.
    Ссылка
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