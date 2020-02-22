Костюк обыграла Шошину в парном финале на турнире в Египте

Украинские теннисистки Марта Костюк и Анастасия Шошина схлестнулись в парном финале на турнире ITF в египетском Каире с призовым фондом $60 тысяч.
Костюк в дуэте с Камиллой Рахимовой из России переиграла Шошину в тандеме с Паулой Каней из Польши на супертайбрейке .
Каир. Финал парного разряда
Анастасия Шошина / Паула Каня – Марта Костюк / Камилла Рахимова – 3:6, 6:2, 6-10
Отметим, что для Марты это была самая крупная победа в карьере в парном разряде. Ранее она выигрывала соревнования не выше категории ITF W25.
Напомним, Костюк также вышла и в финал одиночного разряда в Каире, обыграв еще одну украинку Дарью Снигур. Матч за титул состоится в воскресенье.
Источник — Sport.ua
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