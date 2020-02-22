Костюк обыграла Шошину в парном финале на турнире в Египте

Самый крупный парный титул в карьере 17-летней украинки

  • 22.02.2020 19:21
  • 915 просмотров
  • 1 комментарий
Костюк обыграла Шошину в парном финале на турнире в Египте
© WTA. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Анастасия Шошина схлестнулись в парном финале на турнире ITF в египетском Каире с призовым фондом $60 тысяч.

Костюк в дуэте с Камиллой Рахимовой из России переиграла Шошину в тандеме с Паулой Каней из Польши на супертайбрейке .

Каир. Финал парного разряда
Анастасия Шошина / Паула Каня – Марта Костюк / Камилла Рахимова – 3:6, 6:2, 6-10

Отметим, что для Марты это была самая крупная победа в карьере в парном разряде. Ранее она выигрывала соревнования не выше категории ITF W25.

Напомним, Костюк также вышла и в финал одиночного разряда в Каире, обыграв еще одну украинку Дарью Снигур. Матч за титул состоится в воскресенье. 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 22.02.2020 20:03
    0
    Молодець Марта. Я завжди писав, що вона одна з найкращих українських парниць.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 22.02.2020 20:03
    0
    Молодець Марта. Я завжди писав, що вона одна з найкращих українських парниць.
    Ссылка
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