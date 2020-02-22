Каир. Костюк победила Снигур в украинском полуфинале

В полуфинале турнира ITF W60 в Каире встретились 17-летние украинские теннисистки Марта Костюк и Дарья Снигур.
Победить удалось Костюк, которая выиграла в двух сетах - 7:5, 7:6. Поединок длился почти 2 часа.
В финале Марта сыграет против Терезы Мрдезы из Хорватии или Алены Большовой из Испании.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Суцільне перекидання м'ячика через сітку в надії, що суперниця припуститься помилки.
І якщо для Снігур це вже фірмовий стиль, Костюк свідомо відмовилася від гострого атакуючого і влізла у в'язку гру суперниці.
Найважливіші розіграші попри сіру гру, Марті виграти вдалося, як результат непереконлива перемога.
Суцільне перекидання м'ячика через сітку в надії, що суперниця припуститься помилки.
І якщо для Снігур це вже фірмовий стиль, Костюк свідомо відмовилася від гострого атакуючого і влізла у в'язку гру суперниці.
Найважливіші розіграші попри сіру гру, Марті виграти вдалося, як результат непереконлива перемога.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.