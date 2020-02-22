Каир. Костюк победила Снигур в украинском полуфинале

Две молодые украинки сражались за выход в финал

  • 22.02.2020 16:15
  • 1174 просмотра
  • 3 комментария
Каир. Костюк победила Снигур в украинском полуфинале
© ФТУ. Марта Костюк

В полуфинале турнира ITF W60 в Каире встретились 17-летние украинские теннисистки Марта Костюк и Дарья Снигур.

Победить удалось Костюк, которая выиграла в двух сетах - 7:5, 7:6. Поединок длился почти 2 часа.

В финале Марта сыграет против Терезы Мрдезы из Хорватии или Алены Большовой из Испании.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 22.02.2020 16:37
    +2
    Марту з перемогою. Дивився відео частини матчу. Те що Марта била трохи вінерси це добре. Дуже непокоїть (як і в матчі з Віхлянцевою), те що Марта дуже повільно рухається по задній лінії, через це кутові удари витягує кінчиком ракетки, та ще й часто на шпагаті, що приводить до її частих падінь. З тенісистками типу Даяни, в Марти взагалі шансів на гру в утримання мяча не буде. Також з подачею в Марти, все тіж проблеми. Першу подачу якось треба тренувати. Ну і з концентрацією на останному очку в геймі треба працювати.
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    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 22.02.2020 16:27
    +6
    Якість трансляції, наскільки взагалі можна судити, відповідала якості гри.
    Суцільне перекидання м'ячика через сітку в надії, що суперниця припуститься помилки.
    І якщо для Снігур це вже фірмовий стиль, Костюк свідомо відмовилася від гострого атакуючого і влізла у в'язку гру суперниці.
    Найважливіші розіграші попри сіру гру, Марті виграти вдалося, як результат непереконлива перемога.
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 22.02.2020 16:25
    +2
    Ща Марта ещё и в паре против Шошиной будет играть: прям день украинских дерби в Каире)
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    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 22.02.2020 16:27
    +6
    Якість трансляції, наскільки взагалі можна судити, відповідала якості гри.
    Суцільне перекидання м'ячика через сітку в надії, що суперниця припуститься помилки.
    І якщо для Снігур це вже фірмовий стиль, Костюк свідомо відмовилася від гострого атакуючого і влізла у в'язку гру суперниці.
    Найважливіші розіграші попри сіру гру, Марті виграти вдалося, як результат непереконлива перемога.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 22.02.2020 16:37
    +2
    Марту з перемогою. Дивився відео частини матчу. Те що Марта била трохи вінерси це добре. Дуже непокоїть (як і в матчі з Віхлянцевою), те що Марта дуже повільно рухається по задній лінії, через це кутові удари витягує кінчиком ракетки, та ще й часто на шпагаті, що приводить до її частих падінь. З тенісистками типу Даяни, в Марти взагалі шансів на гру в утримання мяча не буде. Також з подачею в Марти, все тіж проблеми. Першу подачу якось треба тренувати. Ну і з концентрацією на останному очку в геймі треба працювати.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 22.02.2020 16:25
    +2
    Ща Марта ещё и в паре против Шошиной будет играть: прям день украинских дерби в Каире)
    Ссылка
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