Карпаты завершили тренировочные сборы в Турции и вернулись в Украину

Львовские «Карпаты» завершили работу на учебно-тренировочном сборе, который проходил с 25 января в Турции. Сегодня, 15 февраля, команда вернулась в Украину.

Подопечные Романа Санжара провели шесть контрольных матчей, в которых одержали две победы и потерпели одно поражение. Три спарринга завершились вничью.

Предлагаем ознакомиться с результатами контрольных матчей «Карпат» в Турции:

29.01. «Карпаты» – «Слован Братислава» (Словакия) – 1:1

01.02. «Карпаты» – «Серед» (Словакия) – 3:0

05.02. «Карпаты» – «Тузла Сити» (Босния и Герцеговина) – 0:1

08.02. «Карпаты» – «Металург Бекабад» (Узбекистан) – 2:1

11.02. «Карпаты» – «Кёге» (Дания) – 3:3

14.02. «Карпаты» – «Динамо-Брест» (Беларусь) – 2:2

18-го февраля «Карпаты» во Львове продолжат свою подготовку к первому официальному матчу в 2020 году против «Днепра-1». Напомним, что этот поединок состоится 23-го февраля на стадионе «Украина». Начало игры в 14:00.

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