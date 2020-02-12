Три победы, три ничьи и одно поражение. ПФК Львов завершил сборы в Турции

Вчера, 11 февраля, ПФК «Львов» провел заключительный контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Всего команда Егише Меликяна провела семь спаррингов, в которых одержала три победы и потерпела одно поражение. Еще три товарищеские встречи завершились вничью, в том числе с «Мариуполем».

Предлагаем ознакомиться с результатами товарищеских встреч «Львова» на сборах в Турции:

03.02. «Львов» – «Войводина» (Сербия) – 0:0

05.02. «Львов» – «Графичар» (Сербия) – 0:2

07.02. «Львов» – «Спартак Юрмала» (Латвия) – 3:0

07.02. «Львов» – «Валмиера» (Латвия) – 2:1

09.02. «Львов» – «Мура» (Словения) – 2:0

10.02. «Львов» – «Мариуполь» (Украина) – 1:1

11.02. «Львов» – «Лори» (Армения) – 1:1

23 февраля ПФК «Львов» примет донецкий «Олимпик» в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги.

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